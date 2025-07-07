В России утвердили план по ответственному обращению с животными

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России одобрило новый план мероприятий, направленный на улучшение обращения с животными. Это решение стало ответом на поручения президента страны, пишет ТАСС.

Согласно информации, предоставленной источником в кабмине, план включает в себя разработку и внесение в правительство проектов нескольких федеральных законов. Эти законы будут касаться содержания и разведения как домашних, так и диких животных.

Основные направления плана:

создание системы реагирования на жалобы граждан о вреде, причиняемом животными;

стимулирование добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних животных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Этот шаг направлен на улучшение нормативного регулирования в сфере обращения с животными и повышение ответственности владельцев.

Накануне в Минприроды России спустя четыре года снова заговорили о контроле над разведением и продажей домашних животных — преимущественно собак и кошек. Как на это отреагировали питомники и ответственные за развитие дог-френдли среды в Татарстане — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина