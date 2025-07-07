В России утвердили план по ответственному обращению с животными
Правительство России одобрило новый план мероприятий, направленный на улучшение обращения с животными. Это решение стало ответом на поручения президента страны, пишет ТАСС.
Согласно информации, предоставленной источником в кабмине, план включает в себя разработку и внесение в правительство проектов нескольких федеральных законов. Эти законы будут касаться содержания и разведения как домашних, так и диких животных.
Основные направления плана:
- создание системы реагирования на жалобы граждан о вреде, причиняемом животными;
- стимулирование добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних животных.
Этот шаг направлен на улучшение нормативного регулирования в сфере обращения с животными и повышение ответственности владельцев.
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