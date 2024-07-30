Рустам Минниханов в Форосе посетил лагерь «Сэлэт — Ак Барс» и осмотрел условия отдыха детей

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил лагерь «Сэлэт — Ак Барс» в Форосе. На месте отдыха детей он осмотрел жилой корпус и спортивный центр. Отдельно он ознакомился с кухней и поручил держать вопрос питания детей на особом контроле.

В настоящее время в лагере отдыхает 237 детей из Татарстана и 60 ребят из Крыма. В ближайшие дни на базу заедет следующая смена, всего за летний период в оздоровительном комплексе отдохнет 1,4 тыс. детей со всей России.

Два года назад Рустам Минниханов и глава Крыма Сергей Аксенов впервые посетили молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс». Тогда они пообщались с участниками первой смены — отличниками учебы из Татарстана и Крыма.

Разиль Самигуллин