Татарстан вошел в топ десять регионов по объему турпотока
Республика демонстрирует впечатляющие результаты развития отрасли
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» активно реализуется в Татарстане, что привело к значительным достижениям в сфере туризма. За последнее десятилетие турпоток в республику увеличился почти вдвое.
Государственная поддержка туристической отрасли в 2025 году составила более 276 млн рублей. Особое внимание уделяется развитию модульных гостиниц — 29 татарстанских проектов получили финансирование на общую сумму свыше 536 млн рублей.
Подготовка кадров для туристической сферы выходит на новый уровень. Поволжскому государственному университету физической культуры, спорта и туризма выделено 112 млн рублей на программы дополнительного образования и повышения квалификации специалистов.
Татарстан занимает 7-е место по объему туристического потока, лидируя в Приволжском федеральном округе. По номерному фонду республика находится на 6-м месте в России.
Основные туристические центры Татарстана включают Казань, Великий Болгар, остров-град Свияжск, Елабугу, Тетюши и Чистополь. Значительный потенциал имеют также Камское Устье, Алексеевское, Лаишево и Мамадыш.
Туристы приезжают в Татарстан со всех регионов России, причем наибольший поток отмечается из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской, Самарской, Ульяновской областей, а также из Марий Эл, Чувашии и зарубежных стран.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что Казань сталкивается с проблемами в гостиничной индустрии, особенно в высокий сезон.
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