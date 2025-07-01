Татарстан вошел в топ десять регионов по объему турпотока

Республика демонстрирует впечатляющие результаты развития отрасли

Фото: Артем Дергунов

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» активно реализуется в Татарстане, что привело к значительным достижениям в сфере туризма. За последнее десятилетие турпоток в республику увеличился почти вдвое.

Государственная поддержка туристической отрасли в 2025 году составила более 276 млн рублей. Особое внимание уделяется развитию модульных гостиниц — 29 татарстанских проектов получили финансирование на общую сумму свыше 536 млн рублей.

Подготовка кадров для туристической сферы выходит на новый уровень. Поволжскому государственному университету физической культуры, спорта и туризма выделено 112 млн рублей на программы дополнительного образования и повышения квалификации специалистов.

Татарстан занимает 7-е место по объему туристического потока, лидируя в Приволжском федеральном округе. По номерному фонду республика находится на 6-м месте в России.

Основные туристические центры Татарстана включают Казань, Великий Болгар, остров-град Свияжск, Елабугу, Тетюши и Чистополь. Значительный потенциал имеют также Камское Устье, Алексеевское, Лаишево и Мамадыш.

Туристы приезжают в Татарстан со всех регионов России, причем наибольший поток отмечается из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской, Самарской, Ульяновской областей, а также из Марий Эл, Чувашии и зарубежных стран.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Казань сталкивается с проблемами в гостиничной индустрии, особенно в высокий сезон.

Дмитрий Зайцев