Полный абсурд, или взрыв здравого смысла

В Казани презентовали сборник «Нисенитница, или 500 лет русского абсурда», который вышел в июне в издательстве V–A–C Press

Фото: Артем Дергунов

«Нисенитница, или 500 лет русского абсурда» — это не первый совместный проект издательства V–A–C Press и писателя-фантаста, журналиста и переводчика Виталия Бабенко. Они уже выпустили две книги с фантастическими рассказами XVIII и XIX веков. «Нисенитница» — третий их сборник. И его первая презентация прошла в Казани на летнем книжном фестивале «Смены». О чем эта книга и как сказка «Репка» оказалась среди абсурдистских рассказов — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

«Ни се ни то»

На мысль о том, чтобы собрать под одной обложкой абсурдистские произведения с XV до середины XX века, Виталия Бабенко подтолкнул Корней Чуковский и его детское произведение «Тараканище». «В детстве это стихотворение воспринимаешь как забавную игру и не можешь категоризировать ее как абсурдистское произведение. Но с возрастом ты понимаешь, что абсурд — это область литературы, которая, как говорит Виталий Тимофеевич [Бабенко], работает на нескольких смысловых уровнях», — сказал редактор книги Даниил Бельцов.

Название у сборника тоже довольно абсурдное. «Нисенитница» — это забытое слово, которое Бабенко встречал еще в текстах Николая Гоголя. В смысловой основе этого заковыристого слова — фраза «ни се ни то» в значении «белиберда», «чушь», «бред» и «абсурд».

Даниил Бельцов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Антология русского абсурда делится на две части. Первая — фольклорные произведения. Здесь собраны басни, пословицы, поговорки, сказания и даже духовное завещание. «Определить, когда та или иная басня или поговорка была издана, — несколько неправомерно. Поскольку фольклор как устная традиция появился намного раньше, чем изреченная мысль, которая стала письменной ложью. Поэтому мы разделили эту часть по жанрам», — отметил Бельцов.

Вторая часть книги — это авторские произведения. Здесь составители сборника размещали произведения в хронологическом порядке, по дате первой публикации. Основной критерий в этой части — гротеск, гипербола, аллюзии в текстах. Но есть и еще одна важная деталь. «Все, что находится в этой книге и названо абсурдом, является таковым только по той причине, что Виталий Тимофеевич как редактор-составитель счел эти произведения абсурдом», — сказал Бельцов.

Слово «абсурд» довольно часто появляется в нашем лексиконе, особенно когда происходит некое событие, которое не укладывается в нашей голове. Кажется невозможным, нелепым, бессмысленным. Само слово произошло от латинского absurdus, что означает «нестройный, нелепый». Словосочетание ad absurdum переводится с латыни как «исходящий от глухого». Но у Виталия Бабенко есть свое, очень элегантное определение. По его словам, абсурд — это «взрыв здравого смысла».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Предваряет книгу почти тридцать страниц предисловия редактора-составителя, название которого тоже очень абсурдистское, — «Абсурдное предисловие к книге абсурда, в котором шесть цветных начал, две середины и шесть… нет, шесть с половиной кварковых концовок». И все это действительно есть. Среди цветных начал — амарантовое, бежевое, синее, умбровое, резедовое, дикое. Кстати, все первые буквы названия этих необычных цветов складываются в слово «абсурд». Концовки — странная, верхняя, очарованная, истинная, прелестная, нижняя и заявленная половинка. Нисенитница, одним словом.

Переоткрытие «Репки»

«В мире литературы несчетное количество произведений, и всегда можно найти то, которое тебя шокирует. Однако Виталий Тимофеевич сказал, что литературные открытия случаются редко. Чаще — переоткрытия», — пересказал Даниил Бельцов свой разговор с Виталием Бабенко. Слово «переоткрытие» очень хорошо подходит к определению сборника «Нисенитница» в целом. К примеру, в известной детской сказке про репку все действие заканчивается, когда прибегает мышка. Но Бабенко нашел сборник русских сказок Александра Афанасьева, и там все немного не так. После Жучки подбегает некая нога́, за ней вторая нога́, третья, четвертая, и только с пятой ногой удается вытянуть репку.

«Ты читаешь этот текст, знакомый с самого детства, и когда появляется нога́, происходит как раз переоткрытие. Поэтому можно взглянуть совсем иначе на знакомые тексты», — сказал Бельцов. Он также добавил, что редактура этого сборника «доводила до безумия». Он не редактировал язык, не проверял академическую информацию, кроме данных о первом выходе произведения. «Редакторская работа здесь заключается в том, что в течение долгого времени читаешь произведения, которые, как мне казалось, были хорошо знакомы. Но увы, даже на примере сказки про репку, это не всегда было так», — добавил Бельцов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, многие произведения, которые попали в сборник, обманчивы. Они кажутся знакомыми, мы читали их в детстве или чуть позже, но в «Нисенитнице» эти тексты представлены иными. Бельцов сказал, что сборник можно читать с любого произведения. Но добавил, что «если читать с первого до последнего текста, то картина складывается полнее». Среди известных произведений в сборнике есть «Сказка о попе и о работнике его Балде» Александра Пушкина, «Конек-Горбунок» Петра Ершова, «Нос» Николая Гоголя. А также произведения Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Саши Черного, Надежды Тэффи, Корнея Чуковского и Даниила Хармса.

Еще один любопытный момент — в книге сохранена орфография и пунктуация того времени, когда текст впервые был издан. Пропущенные запятые или огромное количество точек (девять вместо трех), отсутствующие абзацы — это не ошибки. По словам Бельцова, в то время к пунктуации было иное отношение. «Любой знак означал некую задачу для читателя. Запятая — значит нужно сделать паузу. Многоточие — нужно сделать паузу чуть длиннее. Точка — длинная пауза. Если запятой нет — нужно читать быстрее. Девять точек (а такое есть в книге) — значит, пауза должна быть длиннее, чем при многоточии. Таким образом, текст сам подсказывает читателю ритм и интонацию», — рассказал редактор книги.

Издательство V–A–C Press относится к Дому культуры «ГЭС-2», который занимается продвижением и популяризацией современного искусства. В основном их книги, так или иначе, связаны с искусством. А серия с Бабенко выделяется из общего портфеля. Но книга «Нисенитница» выделяется даже из этой серии. Предыдущие книги были тоже с иллюстрациями, но в мягкой обложке. Эта же сама выглядит как произведение искусства: твердая тканевая обложка с текстом и картинкой, нанесенными тиснением. По тактильным ощущениям очень похоже на книги, выпускаемые в Советском Союзе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

К созданию этой книги привлекли художника и граффитиста Олега Кузнецова. «Олег — это лучшее, что случилось с этой книгой. Мы рассматривали других художников, но в итоге выбрали его. А он занимается еще и граффити. Казалось бы, где граффити, а где книгоиздание и серьезное конвенциональное современное искусство. Но произошла смычка старых текстов, собранных Бабенко, и оформления Олега Кузнецова. По-моему, получилось супер», — подытожил Даниил Бельцов.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».