«Между Гонкуром и Нобелевкой»: амбициозная заявка Литературной премии БРИКС

В Москве рассказали о новой литературной премии, которая будет награждать авторов из стран БРИКС

Фото: Мария Зверева

Вчера, 30 июня, в Москве прошла пресс-конференция, на которой представители России, Египта, Индии, ОАЭ и Ирана рассказали о Литературной премии БРИКС. Что это за премия, как будут выбирать номинантов, зачем она вообще нужна и как оргкомитет видит премию на мировой арене — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

А судьи кто?

Идея присуждать литературную премию авторам из стран БРИКС появилась после Форума «Традиционные ценности», который прошел в Москве во второй половине ноября прошлого года. По словам организаторов, задача новой Литературной премии — создание единого гуманитарного пространства стран-участниц БРИКС, развитие культурного обмена, поддержка духовных, семейных и национальных ценностей, а также поддержка истории и культуры.

— Страны БРИКС — разные, я думаю, географию вы прекрасно представляете. У них разная история и культура. Но нас объединяет не борьба против чего-то, а общие цели, в том числе в гуманитарной сфере. Я думаю, что литература — лучший предмет, который даст возможность глубже изучить историю, традиции, культуру тех стран, которые входят в БРИКС, — сказал на пресс-конференции президент Российского книжного союза и член оргкомитета от России Сергей Степашин.

Сергей Степашин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вручать премию будут ежегодно. Стратегическим руководством будет заниматься Совет учредителей. Он же будет формировать оргкомитет, в который войдут представители от каждой страны БРИКС. А комитет, в свою очередь, управляет работой премии: определяет состав жюри и секретариат. Главный представитель премии в России — Российский книжный союз во главе со Степашиным.

В жюри будут входить минимум два представителя от каждой страны. От России их будет семь: литературовед и директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Бак, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, руководитель библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Марина Захаренко, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, декан переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета Екатерина Михалкова, писатель Захар Прилепин, исполнительный директор «Института перевода» Евгений Резниченко.

— Мы делаем акцент на том, чтобы книги, которые будут подготовлены, написаны и выиграют конкурс, были переведены на русский язык, — добавил Сергей Степашин.

Душа русского народа где-то между Гонкуром и Нобелевкой

Глава секретариата премии и депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сказал, что механика работы Литературной премии БРИКС будет «между Гонкуровской премией и Нобелевской премией». То есть не издательства и авторы будут подавать заявки на соискание, а жюри будет выдвигать кандидатов от каждой страны. И не конкретные произведения, а именно авторов. Основной критерий для выдвижения, по словам Степашина, — это «вклад писателя в отражение духовных и нравственных ценностей, истории, культуры стран БРИКС».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В лонг-лист премии войдут по три автора от каждого национального жюри. То есть от 10 стран будет представлено в общей сложности тридцать авторов, которые «лучше всего отражают душу своего народа». Длинный список объявят на форуме «Традиционные ценности» в Бразилии, который пройдет в сентябре этого года. В короткий список войдет уже по одному автору от каждой страны. Как сказал Кузнецов, «международное жюри на этом этапе помогает выбрать того автора, который лучше всего «зайдет» на других рынках». Шорт-лист озвучат в рамках «Дома БРИКС в Шанхае» 14 октября. То есть через месяц после оглашения длинного списка.

Это довольно короткий срок для ознакомления членов жюри с произведениями 30 авторов из разных стран. Встает вопрос: успеют ли они прочитать эти книги? И второй логичный вопрос: как они будут это делать? Чтобы оценить демонстрацию литературных навыков и как каждый из авторов «отражает душу своего народа», нужно все-таки прочитать книги, а не профайл автора, который подготовят представители стран. А для этого каждая из книг должна быть переведена на языки стран-участниц БРИКС. Даже если длинный список подготовят не к сентябрю, а раньше, сделать перевод за столь короткое время — невозможно. А потом каждому члену жюри нужно прочитать еще 27 книг (за минусом трех от своих стран). Это тоже выглядит нереальным. Что же тогда будут оценивать члены жюри и за что вручать награду?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ноябре 2025 года, то есть через месяц после оглашения короткого списка, в Москве назовут победителя Литературной премии БРИКС. Эту часть Кузнецов назвал «элементом шоу». «Лучший автор БРИКС — это не значит, что он лучший автор всех времен и народов. Это скорее элемент соревновательности, который допустим в игровой форме», — сказал глава секретариата премии.

Во время пресс-конференции Дмитрий Кузнецов несколько раз упомянул Нобелевскую премию. Он сказал, что ее вручают только тем, кто отражает в своих произведениях «западные ценности». По его мнению, Литературная премия БРИКС может стать своеобразной альтернативой. Смелое утверждение. Но посмотрим для начала на длинный список.

И если уж речь зашла о больших премиях, то стоит вспомнить и о призовом фонде. К примеру, в 2023 и 2024 году лауреаты Нобелевской премии по литературе получили 11 млн шведских крон, это примерно 1,1 млн долларов США. А вот лауреат Гонкуровской премии получает символические 10 евро. С этой точки зрения, Литературная премия БРИКС действительно оказалась посередине. Генеральный директор Евразийского книжного агентства Александр Островерх-Кванчиани предложил вручать победителю премии «скромный» денежный приз в размере 1 млн рублей. Он подчеркнул, что это довольно маленькая сумма для этой премии. По сравнению с Гонкуровской — очень даже неплохой приз. Но, к примеру, российские литературные премии «Большая книга» и «Ясная Поляна» вручают победителям в основных номинациях по 3 млн рублей.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Остальные участники пресс-конференции не сказали ничего существенного. В основном они говорили о том, как здорово, что такая премия появилась и что она будет объединять разные культуры. Писательница и депутат парламента Египта Доха Мустафа Асси сказала, что Литературная премия БРИКС станет «голосом Глобального Юга». Член оргкомитета премии от Индии и президент образовательного и культурного общества ALFAAZ доктор Шоаиб Хан рассказал, как зачитывался переводами русской классики до распада СССР. А также выразил надежду, что теперь сможет узнать «современную русскую душу». Хотя буквально полгода назад в Доме творчество Переделкино прошла переводческая резиденция, где сборник рассказов Анны Шипиловой «Скоро Москва» переводили на хинди.

Член оргкомитета премии от Ирана и руководитель Культурного центра посольства Исламской Республики Иран в РФ Масуд Ахмадванд начал свое выступление с осуждения действий Ирана с США, хотя модератор изначально попросила говорить только на тему премии. А затем господин Ахмадванд сказал, что «перья могут быть сильнее мечей». Поэтому нужно больше писать, а не воевать. Член оргкомитета премии от ОАЭ и профессор политологии доктор Абдулхалек Абдулла напомнил, что в Арабских Эмиратах есть Министерство толерантности и сосуществования. И затем призвал всех быть толерантными.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».