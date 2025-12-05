Индия и Россия введут 30-дневный безвизовый режим для тургрупп

Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди

Россия и Индия в ближайшее время приступят к работе по обеспечению 30-дневного безвизового режима для организованных туристических групп. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК.

Помимо инициативы в сфере туризма, лидеры двух стран договорились об увеличении количества обменов студентами и расширении научных обменов. Стороны также выразили готовность к совместной работе в областях образования и повышения квалификации.

Накануне, глава Министерства экономразвития России Максим Решетников призывал к ускорению запуска безвизовых групповых поездок с Индией. Российский министр ранее отмечал успешный опыт аналогичного безвизового группового обмена с Китаем и Ираном, который за последние два года позволил привлечь более 1,5 млн дополнительных туристов.

Рената Валеева