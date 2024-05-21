Библиотечные страсти: какой курс возьмет Российская библиотечная ассоциация с новым президентом

В Казани прошла церемония открытия Всероссийского библиотечного конгресса, на котором выберут нового президента РБА

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Фото: Динар Фатыхов

В Казани торжественно открылся Всероссийский библиотечный конгресс, который продлится до 24 мая. В рамках Конгресса традиционно проходит конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА), где представители библиотек делятся опытом и вырабатывают решения насущных проблем. А в этом году будет еще избран новый президент РБА.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

В Татарстане могут устраивать грандиозные мероприятия. Первый раз мы это увидели на Универсиаде, затем на чемпионате мира по футболу, а дальше пошло-поехало. Любое мероприятие со статусом федерального, а тем более международного, превращается в шоу. Торжественная церемония открытия Библиотечного конгресса уже по традиции превратилась в концептуальное представление, которое началось с постановки о важной роли библиотекаря как хранителя знаний для будущих поколений. Это была самая трогательная часть, обыгранная как разговор отца с сыном.

Не обошлось без эксплуатации любимой татарстанской темы о стыке двух культур — Востока и Запада. Эту идею впервые использовали как раз в проморолике Универсиады. Она хорошо «зашла» и теперь практически стала слоганом республики. Библиотечный конгресс не стал исключением: здесь кокошники сменялись тюбетейками, русские песни — татарскими. В общем, все как мы любим.

Задорные танцы и песни чередовались стандартными выступлениями официальных лиц с общими высказываниями из серии «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «как здорово, что в Казани», «как это важно» и т.д. Выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова, которая зачитала приветственное слово министра культуры РФ Ольги Любимовой. Сказали несколько слов представители международной делегации. Кстати, в этом году Конгресс впервые посетили гости из других стран. Это не только ближнее зарубежье, но и представители библиотек из Сербии, Китая, Индии и Кубы. Приехали три человека из Ирана, но они вынуждены были вернуться на родину в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После официальной части и короткого перерыва на кофе началось пленарное заседание РБА. Можно предположить, что заседание библиотекарей, на котором зачитывают отчеты за год, нормативные внутренние акты и регламенты, а также строят планы на предстоящий год, должно быть невероятно скучным занятием для стороннего наблюдателя. Но кто бы мог подумать, что у хранителей знаний кипят страсти.

Дальше от/ближе к… власти (нужное подчеркнуть)

РБА была создана 30 лет назад как независимое объединение библиотек и других организаций, развивающих библиотечное дело в России. У ассоциации есть четкая организационная структура, в которую входит правление, исполнительная дирекция, ревизионная комиссия, рабочие группы и различные секции. Каждые три года РБА выбирает себе президента. И этот процесс проходит примерно так же, как выбирают президента в демократических странах. Кандидаты представляют свои программы развития библиотечной отрасли, очаровывают избирателей, возможно, что-то обещают и даже выполняют обещанное, когда занимают свой пост.

Последние 7 лет (два срока по 3 года + ковидный год) президентом РБА был директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Собеседник «Реального времени», один из членов РБА, сказал, что Афанасьев отказался выдвигаться на третий срок, потому что «не должен один человек долго руководить». Вероятно, его бы избрали еще раз. Но нет, так нет.

Директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прежде чем передать слово кандидатам на должность президента РБА, Афанасьев зачитал свой последний отчет. А затем добавил:

— Я считаю, что мы работали очень хорошо. Мы стали экспертным сообществом. И единственное пожелание следующему руководству с моей стороны — не просто поддерживать имидж экспертов, но и сохранять некоторую дистанцию по отношению к органам власти. Очень легко и соблазнительно поддаться сегодняшней тенденции, что нужны единые правила, единая точка зрения, некая единая позиция, которой все должны следовать. Мы должны сохранять профессиональную самостоятельность. Легко стать одним из органов управления, но нелегко и очень важно, чтобы у нас была маленькая дистанция по отношению к органам власти. Тогда мы можем сказать: «Нет, здесь мы не согласны. Здесь нужно действовать так». В этом случае эффект от нашей деятельности будет полезен и нужен.

После такого пожелания выступать начали кандидаты в президенты РБА. Среди них — декан библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного университета культуры Валентина Брежнева, ученый секретарь Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского г. Санкт-Петербурга и советник генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Светлана Горохова, а также генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Кстати, со слов многих библиотекарей, именно он станет следующим президентом. Так вот, предвыборная программа Дуды шла вразрез с наставлениями Афанасьева.

Декан библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного университета культуры Валентина Брежнева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К примеру, Вадим Дуда сказал важную вещь о возвращении в библиотеки исследований и мониторинга. Такие исследования он предлагает проводить в «интересах власти».

— Нам нужен опыт глубокого мониторинга. Дело в том, что многие цифры не отражают сути. Вернулись субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек. Но ведь мы не проводим качественное исследование. Мы просто оперируем количеством. Замечательно, что много книг поступило в фонды библиотек. А сколько из них в мягкой обложке? А сколько будут жить эти книги? А каково содержание этих книг? Мы этого не знаем. Необходима глубокая системная работа в интересах власти, в интересах библиотечного сообщества по мониторингу, — объяснил Дуда. Жаль, что не упомянуты интересы читателей.

В своем выступлении Михаил Афанасьев сказал, что в этом году план по пополнению фондов библиотек перевыполнен. Вместо 12 млн новых экземпляров изданий в библиотеках появилось 13 млн. Но тут Дуда тоже поспорил с коллегой, сделав упор на неизвестном качестве этих книг. И перешел к обсуждению «чисток» в библиотечных фондах, в том числе от иноагентов. Именно так было написано в его презентации.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что сейчас по закону книги авторов-иноагентов можно продавать и выставлять в библиотеках. В магазинах они должны быть в упаковочной пленке, а в библиотеках недоступны для пролистывания и выдаваться только совершеннолетним. Но в обоих случаях должна быть маркировка иноагента. Никаких запретов на продажу книг иноагентов или их выдачу в библиотеках нет.

В своем выступлении Дуда периодически апеллировал к словам Афанасьева в формате «да, но…» В продажах это классическая фраза клиента при возражении. Из двух выступлений, где один говорит о самостоятельности по отношению к власти, а другой — о единых интересах, может показаться, что с новым президентом, которым, вероятнее всего, станет именно Дуда, Российская библиотечная ассоциация сменит и курс развития. Михаил Афанасьев сказал, что все не совсем так.

— Я не думаю, что ситуация кардинально поменяется. Дуда все-таки согласился со мной, что дистанция должна быть. Ему будет гораздо сложнее, если он станет президентом. Потому что Вадим Дуда одновременно возглавляет главную библиотеку страны, которая является методическим центром для всех библиотек и правой рукой министерства культуры по реализации программ. Для него это будет некое внутреннее раздвоение. Отчасти поэтому я сформулировал свое пожелание будущему президенту РБА. Я думаю, что риск есть, но сам ход нашей жизни и то самосознание, которое есть в библиотечном сообществе, не позволит полностью слиться, — объяснил Михаил Афанасьев.

Директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также добавил, что поскольку библиотеки в основном государственные, то многие внутренние вопросы невозможно разрешить без вмешательства определенных ведомств. Это неизбежно, сотрудничать с органами власти в такие моменты необходимо. Иначе, по словам Афанасьева, развитие стопорится окончательно, решение проблемы не происходит, а только усугубляется. И сложность как раз в соблюдении баланса между независимостью и полным управлением.

Выборы президента РБА пройдут 23 мая на церемонии торжественного закрытия Всероссийского библиотечного конгресса.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».