Россия присоединилась к глобальному альянсу по сохранению больших кошек

На территории России обитают несколько видов крупных кошачьих: амурский тигр, снежный барс, а также дальневосточный и переднеазиатский леопарды

Фото: скриншот со страницы Вконтакте "Фонд "Природа и люди"

Россия присоединилась к Международному альянсу больших кошек (IBCA), межправительственной организации, созданной по инициативе Индии для объединения усилий в сохранении семи ключевых видов крупных кошачьих. Об этом сообщает ТАСС.

IBCA был учрежден в 2023 году Индией с целью консолидации международных усилий по защите этих хищников. К августу 2025 года около 30 государств выразили свою готовность стать частью альянса, и многие из них уже официально вступили в его ряды.

На территории России обитают несколько видов крупных кошачьих, входящих в сферу внимания альянса. Среди них — амурский тигр, снежный барс, а также дальневосточный и переднеазиатский леопарды. Все эти виды находятся под особой защитой государства и включены в приоритетные направления национального проекта «Экология».

Усилия по сохранению амурского тигра в России находятся под личным контролем президента Владимира Путина с 2008 года. В том же году глава государства лично принял участие в акции, надев спутниковый ошейник на тигрицу по кличке Серьга в Уссурийском заповеднике для проведения исследований ее миграции и численности. Если в середине 1940-х годов на территории СССР насчитывалось менее 50 особей амурского тигра, то к 2010-м их популяция выросла примерно до 400, а спустя еще десятилетие достигла около 750 животных, по данным Русского географического общества, что является одним из самых успешных примеров восстановления популяции крупного хищника в мире.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо федеральных инициатив, в регионах также предпринимаются конкретные шаги для защиты редких видов. Так, в середине августа на антикоррупционную проверку поступило постановление Кабмина Татарстана о создании автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Основной задачей этого нового центра станет изучение, защита и сохранение популяции снежных барсов, а также повышение их численности через научные исследования, природоохранные мероприятия и образовательную деятельность, что является важным вкладом в общее дело, которому посвящен и Международный альянс больших кошек.

Рената Валеева