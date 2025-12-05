Заболеваемость COVID‑19 в Татарстане оказалась в 3,8 раза ниже, чем в прошлом году

За прошедшую неделю было зарегистрировано 223 случая заболевания

В Татарстане фиксируется рост числа случаев ОРВИ и гриппа. По данным за период с 24 по 30 ноября 2025 года, было зарегистрировано 13,7 тыс. заболеваний — на 36,9% больше, чем неделей ранее. При этом общий показатель остается ниже эпидемического порога на 15,7%, сообщает Роспотребнадзор республики.

Увеличение числа заболевших наблюдается во всех возрастных группах. Наиболее заметный рост — на 56,3% — зафиксирован среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

Во время прошедшей недели была заметна тенденция к росту доли гриппа: за последнюю неделю она достигла 52%. Всего было выявлено 363 случая гриппа, преимущественно штамма А(H3N2). Власти республики продолжают кампанию по вакцинации против гриппа. На текущий момент привито более 2 млн человек — это 51,7% от общей численности населения Татарстана.

Помимо этого, за 48‑ю неделю было зарегистрировано 223 случая заболевания. Это в 3,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для профилактики распространения инфекций в детских коллективах обязательным остается проведение ежедневных утренних фильтров в образовательных учреждениях. В ходе осмотра родители отвечают на вопросы о самочувствии ребенка, проводится визуальный осмотр на наличие симптомов заболевания и бесконтактная термометрия. С сентября 2025 года благодаря этой мере удалось не допустить до занятий 9 124 ребенка с температурой или признаками ОРВИ.

Напомним, что в Татарстане завершили подчищающую иммунизацию населения против краснухи.

