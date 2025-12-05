Новости общества

В Билярске планируют обновление комплекса «Святой ключ»

14:04, 05.12.2025

Финансирование работ предусмотрено из бюджета Татарстана

Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

Комплекс «Святой ключ» в Билярске пройдет третью очередь реновации, на которую из республиканского бюджета будет выделено 144 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В рамках обновления на территории комплекса «Святой ключ» будет полностью модернизировано наружное освещение, установлена современная система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, а также отремонтирована беседка. Территорию украсят новые малые архитектурные формы и дополнительные скамейки. Эти инвестиции в развитие «Святого ключа» — часть более широкой программы по модернизации региона.

Отметим, что ранее Билярск с рабочим визитом посещал Рустам Минниханов.

