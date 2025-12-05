В Билярске планируют обновление комплекса «Святой ключ»
Финансирование работ предусмотрено из бюджета Татарстана
Комплекс «Святой ключ» в Билярске пройдет третью очередь реновации, на которую из республиканского бюджета будет выделено 144 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В рамках обновления на территории комплекса «Святой ключ» будет полностью модернизировано наружное освещение, установлена современная система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, а также отремонтирована беседка. Территорию украсят новые малые архитектурные формы и дополнительные скамейки. Эти инвестиции в развитие «Святого ключа» — часть более широкой программы по модернизации региона.
Отметим, что ранее Билярск с рабочим визитом посещал Рустам Минниханов.
