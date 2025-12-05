На обслуживание системы оповещения в Татарстане направят 7,4 млн рублей

В перечень входят 65 объектов по всей республике

В Татарстане объявили о проведении аукциона на обслуживание системы оповещения населения республики. Начальная цена контракта составляет 7,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по закупкам.

Планируется обеспечить бесперебойное функционирование 65 объектов Муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) и 220 объектов Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО).

Периодичность обслуживания будет зависеть от типа оборудования: ежеквартально либо один раз в год. В случае обнаружения поломок подрядчик должен будет начать аварийный ремонт в течение 24 часов с момента получения заявки и полностью завершить устранение проблем в течение трех суток.

Напомним, при проверке систем оповещения 1 октября в Казани МЧС просило не сообщать о неработающих сиренах. Специалисты уже знают о проблемных зонах, включая новые жилые кварталы, построенные после создания системы оповещения в 1980-х годах. К 2029 году планируется достичь охвата техническими средствами оповещения более 90% населения республики.

Рената Валеева