Казахстан определился с местом для второй АЭС

Это решение принято по итогам публичных слушаний, которые прошли в поселке Улькен

Фото: Реальное время

Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли Казахстана определила Жамбылский район Алма-Атинской области в качестве места для строительства второй атомной электростанции. Это решение было принято по итогам публичных слушаний, которые прошли в поселке Улькен, и озвучено пресс-службой агентства по атомной энергии Казахстана.

При рассмотрении возможных районов размещения второй АЭС учитывались энергетическая потребность страны в базовых мощностях, геологическая стабильность участков, развитость электросетевой инфраструктуры и потенциал для обеспечения стабильной электроэнергией растущей экономики. По итогам этого анализа Межведомственная комиссия рекомендовала именно Жамбылский район.

В Казахстане планируется применять реакторы поколения три плюс, которые реализуют принципы многократного резервирования и сочетания пассивных и активных систем защиты. Реакторы этого типа признаны мировым сообществом экологичными и безопасными.

В настоящее время в районе планируемой первой АЭС «Балхаш», которая расположится в Алма-Атинской области, в поселке Улькен, ведутся инженерно-изыскательские работы. Лидером консорциума по строительству первой атомной электростанции выбрана российская госкорпорация «Росатом», а сам процесс возведения может стартовать уже в 2029 году.

Вопрос о необходимости строительства новых атомных электростанций неоднократно поднимался в Казахстане после остановки ядерного реактора БН-350 в Мангистауской области в 1999 году, который эксплуатировался с 1973 года. В декабре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также заявлял о планах по возведению АЭС. Прошлом году в стране даже был проведен референдум по вопросу строительства данного объекта, что подчеркивает значимость проекта для энергетического будущего республики. Министерство энергетики Казахстана ранее озвучивало планы завершить строительство первой АЭС к 2035 году с бюджетом в $11,2 млрд.

Рената Валеева