На месте СИЗО «Кресты» создадут музей, гостиницы и гастроулицу

Реализация проекта обеспечит создание примерно 1200 новых рабочих мест.

Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга одобрил проект реставрации исторического здания бывшего следственного изолятора «Кресты». Завершение проекта приведет к появлению порядка 1200 новых рабочих мест, сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в своем Telegram-канале.

Согласно плану, территория комплекса претерпит значительные изменения: здесь появится мультимедийный музей, два гостиничных комплекса, гастрономическая улица и пешеходный променад с арт-объектами.

Пространство комплекса будет полностью открыто для пешеходов, а храм Святого Александра Невского, расположенный на территории, останется главным визуальным ориентиром и символом места.

Исторически значимый комплекс «Кресты» был построен еще в конце XIX века и первоначально вмещал более 1000 заключенных. До 2017 года здесь функционировал следственный изолятор. В феврале 2025 года права собственности на территорию приобрела компания КВС, заплатив за нее 1,13 млрд рублей.

Таким образом, бывший СИЗО получит вторую жизнь, превратившись в важный городской культурный центр, привлекающий туристов и жителей города новыми возможностями отдыха и досуга.

Ариана Ранцева