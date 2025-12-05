Аббясов: безвизовый режим с Саудовской Аравией удешевит паломничество для россиян

Экономия для российских верующих составит около $150

Фото: Максим Платонов

Введение безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией, соглашение о котором было подписано в начале недели, удешевит совершение умры — малого паломничества в Мекку. Ожидается, что экономия для российских верующих составит около $150, что является существенной суммой на фоне текущих цен на туристические пакеты, варьирующиеся от $1,2 тыс. до $3 тыс.и выше. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы ДУМ РФ по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз подписано в понедельник. Как пояснили в посольстве РФ в Эр-Рияде, безвизовый режим вступит в силу после завершения всех необходимых внутренних процедур.

Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Ежегодно, по его данным, более 50 тыс. российских верующих приезжают в Мекку и Медину для совершения умры.

Паломничество в Мекку и Медину — хадж — является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина, имеющего такую возможность. В отличие от хаджа, который совершается в строго определенное время (в 2026 году он пройдет в последней декаде мая, и Саудовская Аравия предоставит российским мусульманам квоту на 25 тысяч паломников), малый хадж, или умра, может быть совершен в любое время года.

Рената Валеева