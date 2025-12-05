Туристы совершили почти 16 млн поездок по ПФО в 2025 году

По росту турпотока округ превышает общероссийские показатели

Фото: Динар Фатыхов

За последние три года число турпоездок по регионам ПФО выросло на четверть. За девять месяцев этого года оно составило почти 16 млн. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров на заседании Совета законодателей округа, которое проходит сегодня в Казани.

По его словам, по росту турпотока округ превышает общероссийские показатели. Доля местных жителей, которые оценивают возможности для поездок по родному региону как хорошие или средние, достигла 60%.

В то же время доходы от туристический отрасли в ВРП в ПФО составляют лишь 2,2% — это меньше, чем в среднем по стране. Поэтому необходима дальнейшая работа в этом направлении, подчеркнул Комаров.

Галия Гарифуллина