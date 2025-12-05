Долина предложила покупательнице своей квартиры длительную рассрочку

Лурье предлагается вернуть 112 млн рублей равными платежами

Фото: Динар Фатыхов

Певица Лариса Долина предложила Полине Лурье, купившей у нее спорную квартиру, возвращать деньги за жилплощадь в течение более чем трех лет. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, выразившая несогласие с предложенными условиями.

— Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром, — заявила Свириденко.

По словам адвоката, Лурье предлагается вернуть 112 млн рублей равными платежами. Покупательница квартиры сочла такое предложение неразумным, особенно учитывая, что у Ларисы Долиной, как утверждает Свириденко, есть стабильный заработок и иное недвижимое имущество, которое можно было бы реализовать для исполнения обязательств.

Адвокат также напомнила, что еще на предварительном судебном заседании предлагала артистке заключить мировое соглашение, по условиям которого Долина получила бы право собственности на квартиру, а Лурье — деньги за нее, однако тогда певица отказалась.

Кроме того, Свириденко указала на то, что Лариса Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физических лиц с июня по декабрь 2024 года. В итоге более 100 тысяч рублей налога, выставленные ФНС, пришлось отдать Полине Лурье, которая являлась титульным владельцем жилья, но фактически им не пользовалась.



Напомним, Долина оказалась в центре внимания летом прошлого года, заявив, что стала жертвой мошенников. Аферисты в течение четырех месяцев убеждали артистку перевести средства на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения, а также деньги от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 млн рублей.

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил четверых фигурантов — Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева — к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и крупным штрафам.

Параллельно Долина оспорила сделку о продаже квартиры в гражданском суде. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. Это решение привело к тому, что Полина Лурье, добросовестно купившая квартиру, осталась без денег и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ, заседание по делу назначено на 16 декабря.

Рената Валеева