В Татарстане официально утвердили создание центра беспилотных авиационных систем
Управляющей компанией будущего промпарка, на территории которого разместится НПЦ, назначено ООО «Унипарк»
В Казани возведут научно-производственный центр (НПЦ) по беспилотным авиационным системам (БАС). Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Управляющей компанией будущего промышленного парка, на территории которого разместится НПЦ, назначено ООО «Унипарк». Ответственность за общую координацию и успешную реализацию проекта возложена на Минэкономики республики.
Хотя в тексте последнего постановления конкретные сроки строительства не раскрываются, ранее сообщалось о планах завершить возведение и оснащение центра до конца 2026 года. Эта задача была обозначена по итогам послания раиса Татарстана и включена в комплексный план действий правительства республики.
Проект научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Татарстана уже прошел отбор на федеральном уровне, получив одобрение для предоставления субсидий из федерального бюджета еще в августе 2025 года. На его реализацию в 2026 году планируется выделить более 2 млрд рублей из совокупного финансирования федерального и регионального бюджетов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».