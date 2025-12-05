Власти Татарстана предложили обязать оплачивать турналог не гостиницы, а гостей

Сергей Иванов предложил вернуться к такой схеме, как курортный сбор, который действовал в 2023—2024 годах в некоторых регионах страны

Фото: Мария Зверева

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов предложил заменить турналог, который выплачивают гостиницы, на курортный сбор, ложащийся на туристов. С такой инициативой он выступил на заседании Совета законодателей округа, которое проходит сегодня в Казани.

По словам Иванова, турналог — это дополнительный ресурс для развития отрасли. По действующим ныне правилам гостиницы переводят денежную сумму за каждого гостя. Это вызывает сложности у отельеров, которым необходимо «скрупулезно высчитывать» размер выплат — он меняется в зависимости от того, имеет ли гость право на льготы, и давних условий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иванов предложил вернуться к такой схеме, как курортный сбор, который действовал в 2023—2024 годах в некоторых регионах страны. Плательщиком был сам турист. Он оплачивал сбор при заселении, у гостиниц сложностей не вызывало, заявил спикер. Иванов попросил участников заседания обратиться с этой инициативой в Госдуму.

Галия Гарифуллина