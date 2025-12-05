Bloomberg: США пытаются заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов РФ

Американские чиновники просят использовать их для обеспечения потенциальной мирной сделки по Украине

Фото: Реальное время

Соединенные Штаты оказывают давление на ряд стран Европейского союза, стремясь предотвратить планы ЕС по использованию замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Американские чиновники доводят до сведения своих европейских коллег, что эти активы необходимы в качестве обеспечения для потенциальной мирной сделки по Украине и не должны быть использованы таким образом, который может затянуть конфликт.

В то же время Еврокомиссия активно пытается добиться согласия стран-членов ЕС на использование суверенных активов России в пользу Киева. Обсуждаемая сумма кредита колеблется от 185 до 210 млрд евро. Предполагается, что Украина условно должна будет вернуть эти средства после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба».

Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. Ранее в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне «оторваны от реальности», обвиняя Брюссель в «воровстве активов РФ».

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России, оцениваемых примерно в 300 млрд евро. Из этой суммы более 200 млрд евро находятся на территории ЕС, при этом 180 млрд — на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Ранее Еврокомиссия уже сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2024 года перевел Украине 18,1 млрд евро, полученных от доходов с замороженных российских активов. Однако это касалось лишь прибыли от управления средствами, а не самих основных замороженных активов.

Рената Валеева