Российские войска заняли населенный пункт Безымянное в ДНР

Безымянное является небольшим поселком, который относится к Константиновскому району

Фото: Артем Дергунов

Подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над населенным пунктом Безымянное в Донецкой Народной Республике. Это следует из последних сообщений российского военного ведомства.

Безымянное является небольшим поселком, который по законодательству ДНР относится к Константиновскому району. Его стратегическое расположение отмечается близостью к важной железнодорожной ветке, соединяющей Часов Яр и Краматорск. Ранее, в начале текущей недели, Министерство обороны РФ уже сообщало о занятии населенного пункта Клиновое, который расположен западнее Безымянного.

Кроме того, 3 декабря российские войска освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Этот пункт находится в нескольких километрах к востоку от города Гуляйполе и с 2022 года располагался в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. До этого Минобороны информировало о занятии расположенного поблизости населенного пункта Зеленый Гай.



Рената Валеева