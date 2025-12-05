Минниханов об одноуровневой системе МСУ: «Никогда не говори «никогда»

Он подчеркнул, что будет важно изучить и опыт регионов, которые перешли на одноуровневую систему

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан сохранил двухуровневую систему МСУ, напомнил на заседании раис республики Рустам Минниханов. В то же время он подчеркнул, что будет важно изучить и опыт регионов, которые перешли на одноуровневую систему.

— Думаю, пройдет два-три года и можно будет проанализировать. Никогда не говори «никогда». В целом время покажет, — сказал татарстанский лидер.

Он подчеркнул, что Татарстан опирается на муниципальных депутатов — их в регионе насчитывается 7,5 тыс. «Даже если нам нужно будет перейти [на другой уровень], надо оставить поселенческий уровень муниципалитета, а районы, города перевести на субъектовый. Это мое мнение», — заявил Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании власти других регионов поделились опытом работы одноуровневой системы МСУ. Минниханов предложил отправить делегатов и изучить опыт коллег.

— Если у вас стали лучше жить, когда сельсоветы убрали, [мы изучим]. <…> Нам интересно, может, это мы отсталые, — с улыбкой сказал раис.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий субъектам Федерации право самостоятельно выбирать модель местного самоуправления. Согласно документу, регионы смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему местного самоуправления или сохранить действующую двухуровневую модель, включающую сельские и городские поселения.

Галия Гарифуллина