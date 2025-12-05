Бали может запретить краткосрочную аренду жилья через Airbnb

Предлагаемый запрет призван поддержать легальный гостиничный бизнес

Фото: Рената Валеева

Власти индонезийского острова Бали рассматривают возможность введения запрета на краткосрочную аренду жилья через популярные онлайн-платформы, такие как Airbnb. Об этом заявил губернатор провинции Ваян Костер, передает РИА «Новости».

По словам губернатора, администрация острова официально предложит прекратить деятельность подобных сервисов.

— Мы пересмотрим ситуацию и внесем предложение о прекращении этой практики, — сказал Костер.

Ваян Костер отметил, что, несмотря на рост туристического потока, загрузка отелей на Бали восстанавливается несоразмерно медленно. Одной из причин такого положения дел он назвал цифровые сервисы краткосрочной аренды. Губернатор считает, что эти платформы не способствуют достаточному наполнению местного бюджета и не платят налоги с гостиничных и ресторанных услуг.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

На острове, по данным властей, выявлено более двух тысяч отелей и вилл, работающих без соответствующих разрешений.

— Airbnb не в полной мере поддерживает местную экономику Бали. Многие объекты — нелегальные и проблемные. Мы будем без исключений обеспечивать соблюдение правил. Это общая ответственность, — подчеркнул Ваян Костер.

В конце марта в Бали выпустили новый свод правил для иностранных туристов, призванный улучшить поведение гостей острова и сохранить культурное наследие. «Всем иностранным туристам предписывается проявлять уважение к храмам, статуям и священным религиозным символам, особенно во время церемоний и ритуалов. От иностранцев ожидают соблюдения местных обычаев и уважения традиционных ценностей на протяжении всего пребывания», — сказано в документе.



Рената Валеева