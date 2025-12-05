Лариса Долина прокомментировала ситуацию вокруг ее квартиры

Ранее артистка воздерживалась от публичных комментариев, объясняя это первоначальным шоковым состоянием

Народная артистка России Лариса Долина раскрыла новые подробности крупной аферы, жертвой которой она стала, заявив об угрозах со стороны мошенников в адрес ее и ее близких. По словам певицы, злоумышленники активно следили за окружением, в том числе за детьми, демонстрируя осведомленность об их перемещениях. Об этом она заявила в программе «Пусть говорят».

Ранее артистка воздерживалась от публичных комментариев, объясняя это первоначальным шоковым состоянием и последующей подпиской о неразглашении на этапе следствия.



Летом прошлого года стало известно, что артистка лишилась более 317 млн рублей. Деньги были переданы мошенникам под предлогом их сохранения, а также включали выручку от продажи ее квартиры, расположенной в центре Москвы.

Расследование инцидента привело к задержанию преступников. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор четверым фигурантам дела — Анжеле Цырульниковой, казанцу Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву. Они были признаны виновными в нарушении государственных нормативных требований охраны труда и получили сроки лишения свободы от четырех до семи лет, а также были оштрафованы на 900 тыс. рублей каждый.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Параллельно с уголовным делом Долина оспаривала сделку. В марте суд восстановил ее право собственности на жилье. Это решение привело к тому, что покупательница квартиры, Полина Лурье, оказалась как без уплаченных за недвижимость средств, так и без самого жилья. Лурье подала жалобу в Верховный суд, который рассмотрит это дело 16 декабря.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив оплату, впоследствии оспаривают сделки, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. Суды нередко признают такие сделки недействительными, возвращая собственность первоначальным владельцам, тогда как добросовестные покупатели остаются без денег и без приобретенного жилья. Эта практика уже получила неофициальное название «схема Долиной».

24 ноября депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили соответствующее обращение председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову. В своем письме парламентарии представили ряд мер, призванных усилить защиту граждан от недобросовестных схем при отчуждении и приобретении жилья.

Рената Валеева