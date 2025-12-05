Россиянам могут сократить рабочую неделю

Речь идет о переходе на 30-часовую рабочую неделю

Фото: Максим Платонов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин рассказал, что фракция КПРФ в ближайшее время планирует инициировать изменение действующего законодательства о количестве трудовых часов. Речь идет о переходе на 30-часовую рабочую неделю. Его слова приводит «Абзац».

Это не первая попытка партии, ранее члены КПРФ уже выступали с проектом нового трудового кодекса. Однако 3 декабря Госдума отклонила ту инициативу. Тем не менее, по словам Афонина, партия не намерена отступать и будет предлагать другие варианты, стремясь внести эту норму отдельными поправками в действующий Трудовой кодекс.

— Несмотря на то, что (разработанный КПРФ трудовой кодекс) отклонили, мы отдельными поправками в действующий трудовой кодекс эту норму внесем. Почему это нужно? Первое: научно‑технический прогресс и автоматизация достигли высокого уровня, поэтому, по нашему мнению, восьмичасовой рабочий день должен трансформироваться. Второе: работающим людям необходимо уделять больше времени личным отношениям и воспитанию детей. Также это позволит достигнуть результата в демографической ситуации. Третье: в современном мире специалистам важно самосовершенствоваться и проходить дополнительное обучение, для чего тоже нужно время. Эти дополнительные два часа решают проблему. В результате научно‑технологический прогресс, укрепление семьи и возможность развития будут способствовать повышению эффективности и производительности труда, — отметил Афонин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с аналогичным предложением о сокращении рабочей недели выступила партия ЛДПР.