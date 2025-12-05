Мошенники, похитившие 200 млн рублей с карт россиян, задержаны в Москве

Мошенники использовали специальную программу NFCGate, распространяя вирус через мессенджеры WhatsApp* и Telegram

Фото: Динар Фатыхов

В России задержана межрегиональная преступная группа, которая подозревается в хищении более 200 млн рублей с банковских карт жителей 78 регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Деятельность злоумышленников, на счету которых более 600 эпизодов преступлений, пресекли киберполицейские из Москвы, Ростовской и Самарской областей совместно с УБК МВД России.

Сообщается, что под видом приложений госорганизаций или банков они убеждали жертв установить зараженный файл. Затем для входа в фейковое приложение требовалось поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона и ввести ПИН-код. Преступники получали полный доступ к деньгам и могли снимать их в банкоматах любого региона.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Поиск соучастников продолжается.

Ранее МВД по Татарстану заявляло о том, что за последние десять месяцев в республике было совершенно около 500 преступлений в сфере информационных технологий.

