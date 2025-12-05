Мошенники, похитившие 200 млн рублей с карт россиян, задержаны в Москве
Мошенники использовали специальную программу NFCGate, распространяя вирус через мессенджеры WhatsApp* и Telegram
В России задержана межрегиональная преступная группа, которая подозревается в хищении более 200 млн рублей с банковских карт жителей 78 регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Деятельность злоумышленников, на счету которых более 600 эпизодов преступлений, пресекли киберполицейские из Москвы, Ростовской и Самарской областей совместно с УБК МВД России.
Сообщается, что под видом приложений госорганизаций или банков они убеждали жертв установить зараженный файл. Затем для входа в фейковое приложение требовалось поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона и ввести ПИН-код. Преступники получали полный доступ к деньгам и могли снимать их в банкоматах любого региона.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Поиск соучастников продолжается.
Ранее МВД по Татарстану заявляло о том, что за последние десять месяцев в республике было совершенно около 500 преступлений в сфере информационных технологий.
Справка
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».