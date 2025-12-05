Прокуратура добилась штрафов за нарушения охраны труда на предприятиях Бугульмы

Должностные лица были привлечены к ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере охраны труда на ряде предприятий авиационной и железнодорожной отрасли, расположенных в Бугульме. По результатам проверки, должностные лица были привлечены к ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Надзорный орган установил, что на проверенных предприятиях были допущены системные недочеты. В частности, речь идет о несоблюдении установленных процедур при обучении и проверке знаний работников по вопросам безопасности. Кроме того, отсутствовали необходимые внутренние нормативные документы — инструкции по охране труда и перечни СИЗ.

По инициативе прокуратуры к ситуации подключилась Государственная инспекция труда, которая привлекла виновных лиц к ответственности по частям 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП.



В Татарстане на поддержку в сфере охраны труда выделили более 4,6 млн рублей из бюджета региона. Основное направление расходования средств — организация обучающих мероприятий для повышения безопасности на производствах и информирование сотрудников о правилах охраны труда.

Рената Валеева