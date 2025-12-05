Россия и Индия ускорят совместное строительство новой АЭС

Стороны планируют не только строительство новой станции, но и комплексное сотрудничество в различных аспектах

Фото: Максим Платонов

Россия и Индия договорились ускорить технические и коммерческие консультации по проекту сооружения новой АЭС с реакторной установкой ВВЭР. Об этом говорится в совместном заявлении, выпущенном по итогам российско-индийского саммита.

В рамках новой фазы взаимодействия, стороны планируют не только строительство новой станции, но и комплексное сотрудничество в различных аспектах. Это включает проведение совместных исследований, разработку передовых технологий, активную локализацию производства компонентов и топливных сборок, необходимых для АЭС российского проекта, а также их совместное производство. Индия, со своей стороны, приложит усилия для официального выделения второй площадки под строительство атомной электростанции в соответствии с ранее заключенными соглашениями.

Москва и Нью-Дели также подтвердили намерение расширять сотрудничество в более широком спектре ядерной энергетики. Это охватывает весь ядерный топливный цикл, обеспечение жизненного цикла функционирования уже действующей АЭС «Куданкулам», а также применение атомных технологий в неэнергетических областях. В планах также отработка новой повестки взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии и смежных высоких технологий.

На данный момент государственная корпорация «Росатом» уже успешно построила и ввела в эксплуатацию в Индии два энергоблока АЭС «Куданкулам» общей мощностью 2000 МВт. В ближайшем будущем ожидается дальнейшее расширение станции: в середине 2026 года планируется начать пусконаладочные работы третьего энергоблока, а в 2027 году — четвертого. Более того, уже заключено генеральное рамочное соглашение на строительство пятого и шестого энергоблоков.



Рената Валеева