В Татарстане сняты ограничения на посещение лесов и въезд транспорта
Кабмин Татарстана принял постановление, согласно которому отменяются ранее введенные ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
Граждане вновь могут свободно посещать лесные массивы, а также использовать транспортные средства для въезда на их территорию.
