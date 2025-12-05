Новости общества

В Татарстане сняты ограничения на посещение лесов и въезд транспорта

14:38, 05.12.2025

Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным

Фото: Инна Серова

Кабмин Татарстана принял постановление, согласно которому отменяются ранее введенные ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Граждане вновь могут свободно посещать лесные массивы, а также использовать транспортные средства для въезда на их территорию.

Рената Валеева

