«Татарские селения Горной стороны: прошлое и настоящее»

В Дрожжановском районе республики состоялась научно-практическая конференция, инициированная Институтом истории им. Шигабутдина Марджани

Фото: Роман Хасаев

Десятки известных ученых собрались на днях в скромном селе Нижнее Чекурское, которое находится в Дрожжановском районе Татарстана. Научный десант Института истории им. Ш. Марджани, Академии наук РТ, писательского сообщества Татарстана, а также их коллеги из Самарской и Ульяновской областей, приехали, чтобы вместе погрузиться в многовековую историю Южного Предволжья, которое еще называют Горной стороной, татарского и других народов, ее населяющих. Подробности — в материале «Реального времени».

«Огромное событие для нашего района»

Скромное село Нижнее Чекурское, где сегодня проживают всего несколько сотен человек, в день проведения конференции превратилось в историко-научный центр не только республики, а всего Поволжья. Со всех сторон к сверкающей новенькой отделкой местной школе, капитально отремонтированной в минувшем году, с утра стекались автомобили и микроавтобусы.

Участников конференции уже на входе ожидали сразу две выставки. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В фойе для тех, кто уже прошел регистрацию и ожидал начала научного диспута, развернулись сразу две выставки. Одна — подготовленная местным краеведом, археологом, нумизматом и фалеристом, позволяла наглядно окунуться в историю этой земли, благодаря богатой коллекции сделанных находок. Вторая заставляла восхищенно выдохнуть библиофилов: не каждый район не то что Татарстана — России, способен похвастаться подобным собранием печатных трудов, погружающих читателя в историю всего района и его отдельных населенных пунктов.

Немного районов могут похвастаться таким обилием научных трудов, посвященных истории населенных пунктов муниципалитета. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— То, что научно-практическая конференция проходит именно у нас в районе и именно в этом селе — не спроста. Мы, во-первых, много внимания уделяем изучению истории родного края. У нас в районе всего 52 населенных пункта и по 12 из этих населенных пунктов уже изданы в книжном варианте научные труды по изучению истории. Об этом красноречиво свидетельствует выставка книг, развернутая в фойе. Мы издали свою энциклопедию — это большой труд, работа над которым шла более 10 лет. Привлекались известные ученые. И то, что сегодня мы продолжаем изучать страницы истории родного края, народов, проживающих на этой земле, это очень важно, — поделился с журналистом глава Дрожжановского муниципального района РТ Марат Гафаров.

Марат Гафаров: «Мы продолжаем изучать страницы истории родного края, народов, проживающих на этой земле». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

С Институтом истории им. Ш. Марджани район дружит и плотно взаимодействует уже давно. Как отметил Марат Гафаров, это неудивительно, ведь и родной дедушка самого Марджани по материнской линии родом из здешнего села Старое Чукалово.

— В период издания нашей энциклопедии ученые Института истории принимали активное участие в подготовке труда к публикации. И сейчас идет масштабная работа по изучению истории сел и населенных пунктов, — отметил глава района.

На предложение провести на этой земле научно-практическую конференцию, многие темы которой непосредственно касаются страниц истории населенных пунктов Дрожжановского района, здесь откликнулись сразу.

Артем Солдатов: «То, что местом проведения конференции выбрано Нижнее Чекурское — вполне логично». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Глава Нижне-Чекурского сельского поселения Артем Солдатов уверен: лучшего места для встречи научного и писательского сообщества было и не найти:

— Это логично. Во-первых, мы активно изучаем и бережно храним историю родного края. А, кроме того, именно здесь наивысшая точка Дрожжановского района, которая перекликается с темой конференции: «Татарские поселения Горной стороны: прошлое и настоящее».

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»

Эти слова выдающегося русского ученого Михайло Ломоносова, не раз звучали с трибуны конференции. Выступающие сменяли друг друга, раскрывая перед коллегами все новые этапы истории — с древнейших времен, когда еще в первобытно-каменный век на этих территориях поселились первые люди, до эпохи Булгарского ханства и далее.

Радик Салихов: «Эта земля обладает богатейшей историей». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Здесь очень богатая история. С древнейших времен! А в одном из докладов прозвучала цифра — 100 тыс. лет назад люди уже в этом регионе жили. Естественно, мы начинаем с более поздних времен, когда образовывались государства, появлялись населенные пункты. Мы можем с уверенностью сказать, что территория Южного Предволжья, или как мы еще говорим — Горная сторона, и конкретно — территория современного Дрожжановского района, уже в период Волжской Булгарии, в период Золотой Орды, являлась густонаселенным, активно развивающимся регионом, где пересекались торговые пути, где существовали средневековые города, где были многочисленные села. То есть это была своеобразная житница средневековых государств. И так продолжалось вплоть до падения Казанского ханства. Затем был небольшой период, когда в силу различных потрясений территория несколько обезлюдела, однако это продолжалось недолго и с расширением границ Московского государства на юг и на восток, строились пограничные линии или засечные черты, куда с территорий современной Рязанской области, Нижегородской области, Мордовии, то есть Мещерского края, направлялись служилые татары, чуваши, для охраны границ, для отпора кочевникам, которые совершали очень частые набеги на эти плодородные земли, — резюмировал доктор исторических наук, действительный член АН РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

Один докладчик у трибуны сменял другого, а участники конференции все глубже погружались в историю Южного Предволжья. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Формированию селений служилых татар Южного Предволжья в XVII веке, был посвящен отдельный объемный доклад, подготовленный доктором исторических наук, заведующим отделом истории Поволжья и Приуралья Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радиком Исхаковым.

Радик Исхаков представил доклад на тему: «Формирование селений служилых татар Южного Предволжья в XVII веке». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Впрочем, как отмечал практически каждый выступающий, история этой земли, на всем ее протяжении никак не может быть летописью лишь одного народа. Татарстан во все времена был территорией, где тесно переплетались судьбы и стремления представителей всех проживающих здесь народов и религий. В том же Дрожжановском районе столетиями в добрососедстве проживает практически равное количество представителей и татарского, и чувашского народа. И все это было ярко представлено в научных докладах, посвященных как отдельным этапам истории территорий Горной стороны в целом, так и конкретным ярким личностям или целым династиям ученых, богословов, общественных деятелей, воинов, политиков и писателей.

Радик Салихов: «Эта территория связана не только с историей татарского народа, но и с историей России в целом». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Эта территория связана не только с историей татарского народа, она связана вообще с историей всех коренных народов нашей республики. Она связана с историей России. D XVII веке здесь поселились храбрые воины, защищавшие независимость Московского государства. Эта традиция служения Отечеству, она здесь в крови. И она красной линией проходит через все этапы истории. В XVIII веке — в период петровских реформ, большинство татарского населения, да и не только татарского, но и чувашского, русского, на этой территории являлись лашманами — лесорубами. Они готовили строевой лес для флота российского. По сути, татар Дрожжановского района можно смело называть строителями Каспийской флотилии Российского флота, потому что лес отсюда шел в основном на строительство Каспийской флотилии. История этого края покрыта немеркнущей воинской и трудовой славой. Здесь народ очень трудолюбивый. Земля очень богатая. И этот регион всегда обеспечивал высококачественной сельскохозяйственной продукцией большие регионы не только Поволжья, продукция шла и на Нижнюю Волгу, а оттуда, большими караванами судов уходила за рубеж, — акцентировал внимание на разных этапах истории территории Радик Салихов.

«У нас богатое, сложное, но интересное прошлое»

Один из участников конференции — советский и российский литературовед, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая Фоат Галимуллин, в интервью «Реальному времени» подчеркнул:

— Мы прослушали интереснейшие доклады. Историки-специалисты исследовали многие слои нашей истории. Мне, как писателю, филологу, было очень интересно. У нас богатое, сложное, но интересное прошлое. Благодаря трудам историков мы можем обо всем этом узнать и, опираясь на эту науку, мы живем сегодня и формируем будущее. Не во вред другим народам, а вместе с другими народами. История множества народов, проживающих в Татарстане, России, мире, тесно переплетена. И события, подобные сегодняшнему, дадут огромный импульс для нас — писателей.

Фоат Галимуллин: «События, подобные этой конференции, дадут огромный импульс для нас — писателей». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В масштабах мировой истории еще совсем недавно, в 40-е годы прошлого века, татарский народ едва не лишился собственной истории. Фоат Галимуллин напомнил:

— Во времена культа личности, было принято постановление ЦК КПСС «Об идеологической работе татарской организации», в котором один из пунктов гласил о том, что историю татарского народа нужно изучать заново — как классовую борьбу вместе с русским пролетариатом. А эта борьба развернулась по-настоящему только в конце XIX — начале XX века. То есть по факту шла речь о том, чтобы оставить татарский народ без его многовековой истории. А разве народ бывает без истории? Татарский народ на протяжении многих веков — это целые государства, поэты, культура, науки, торговля по всему миру… Разве такой народ может оставаться без истории?

«История должна быть правдивой»

— Сейчас мы нередко становимся свидетелями того, как пытаются переписывать страницы прошлого. Уверен, что история должна быть правдивой, реальной! Пока есть вы — ученые, историки, я уверен, что все попытки исказить страницы прошлого останутся безуспешными, и мы будем знать историю такой, какова она есть! — обращаясь к участникам конференции, подчеркнул глава Дрожжановского муниципального района Марат Гафаров.

Марат Гафаров: «Пока есть вы — ученые, историки, я уверен, что все попытки исказить страницы прошлого останутся безуспешными». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

О том, что историкам предстоит еще много работы, журналисту «Реального времени» рассказал и Радик Салихов.

— Совершенно точно институт не готов ограничиваться изучением истории только Горной стороны. В поле зрения нашего института все регионы и все историко-культурные территории, где формировался татарский народ. Мы работаем над изучением всего татарского мира, раскинувшегося от Тихого океана до Восточной Европы. И для нас нет ни одного уголка, который бы не был бы интересен. Потому, что везде живут татары и всюду они вносят свой вклад в развитие нашей страны. И, так или иначе, без этого вклада, вообще не мыслим ни татарский мир, ни сегодняшняя жизнь нашей республики и всей страны, — уверен он.

В истории еще достаточно малоизученных страниц и научному сообществу предстоит много работы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Сегодня о роли татарского народа в глобальных масштабах хорошо известно и во всем мире. В том числе, благодаря титаническому труду научного сообщества республики, не один год работавшего над энциклопедическим изданием «История татар с древнейших времен».

Поддержка меценатов позволила не просто издать семитомный труд, но и перевести его на английский язык. Сегодня энциклопедия имеется практически во всех ведущих библиотечных собраниях земного шара.

Радик Салихов передал в библиотеку местной школы коллекцию научных трудов. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Пользуясь случаем, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ передал в дар школьной библиотеке села Нижнее Чекурское коллекцию научных трудов. К слову, многие из выступающих последовали его примеру. Кроме того, участники конференции обменялись изданиями с научными изысканиями и между собой. Впереди еще немало бурных обсуждений, творческих споров и научных диспутов.

В 2026 году Нижнее Чекурское вновь готовится принять десант ученых. Там состоится пленарное заседание международной научно-практической конференции, приуроченной к 150-летию Хади Атласи. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме того, в 2026 году всех ожидает еще одно масштабное событие:

— Мы все живем в ожидании 150-летнего юбилея нашего выдающегося историка, общественного деятеля, педагога, публициста, депутата Государственной Думы, человека очень непростой судьбы и очень яркой личности — Хади Атласи. Он являлся уроженцем того самого села Чекурское, где проходит эта конференция. На следующий, юбилейный, год, мы планируем провести большую международную конференцию, посвященную его памяти. Она будет охватывать самую широкую палитру вопросов: историю не только татарского, но и всех народов республики, историю России, историю образования, культуры, социально-политических процессов, международного взаимодействия и т. д. Это будет полноценный, масштабный научный форум, посвященный актуальным историческим проблемам, приуроченный к юбилею Хади Атласи. Мы поговорим о зарождении татарской историографии в конце XIX, начале XX веков, когда первые ученики Марджани закладывали основу нашей исторической науки. Это будет очень интересное собрание ученых со всего мира. И конечно же, было бы очень правильным и логичным провести пленарное заседание — вот здесь, на этой земле, где он родился, вырос и прошел формирование себя как личности, — сделал анонс Радик Салихов.