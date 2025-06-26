«Единая Россия» поддержала кандидатуру Минниханова на выборы раиса

Кандидатуру Рустама Минниханова поддержали большинством голосов

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты «Единой России» от Татарстана большинством голосов поддержали кандидатуру действующего главы республики на предстоящие выборы раиса Татарстана. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Решение было принято сегодня на 38-й конференции Татарстанского регионального отделения партии.

Кандидатуру Рустама Минниханова поддержало большинство делегатов, обладающих правом голоса. Всего на конференцию от 45 местных отделений «Единой России» избрали 252 делегата.

— Мы идем курсом, который был заложен еще первым Президентом республики, Героем Труда России и одним из основателей партии — Минтимером Шаймиевым, — отметил глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся 14 сентября.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, уточняющий требования к кандидатам, претендующим на пост раиса республики. Теперь на эту должность смогут выдвигаться только граждане России, постоянно проживающие на территории страны.





Дарья Сайфиева