Десять млн рублей на модернизацию библиотеки и три тыс. в год на книги

На итоговой коллегии Минкульта России поговорили о книжной индустрии

Фото: Артем Дергунов

На прошлой неделе Министерство культуры РФ подвело итоги своей работы в 2024 году. Об общих показателях «Реальное время» уже рассказывало. Но, кроме театров, досуговых учреждений и нацпроектов, на коллегии поговорили о книжной индустрии. Министр культуры Ольга Любимова и генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда показали цифры, президент Российского книжного союза Сергей Степашин выступил с предложениями. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тридцать две книги на библиотеку в год

По данным Ольги Любимовой, в 2024 году размер субсидий из федерального бюджета регионам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек составил 645,5 млн рублей. Согласно данным Российской национальной библиотеки, в 2024 году в стране насчитывалось 41 448 библиотек. Если финансирование получили все библиотеки, то в среднем получилось по 15 573,73 рубля на каждую. Министр культуры также сообщила, что на выделенные деньги библиотеки закупили 1,33 млн единиц документов. Средняя цена книги для библиотеки в этом случае составила 485,34 рубля. Это чуть ниже средней стоимости, установленной в рознице, где она равнялась 510,7 рубля в 2024 году. Таким образом, на каждую библиотеку в среднем пришлось по 32 книги в год.

В 2019 году Министерство культуры России инициировало проект по реставрации и консервации книжных памятников в рамках национального проекта «Культура». С этого времени книжные памятники оцифровывают, ведут их учет и пытаются максимально сохранить. А также создают региональные центры консервации и реставрации на базе центральных библиотек в разных городах страны. В прошлом году РГБ при поддержке Минкульта открыла четыре новых региональных центра консервации и реставрации в Якутске, Волгограде, Саранске и Новосибирске. В общей сложности сейчас в России десять региональных центров (Нижний Новгород, Рязань, Ижевск, Красноярск, Воронеж, Киров). К 2030 году их должно быть сорок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо реставрации книг, Минкульт занимается развитием и Национальной электронной библиотеки (НЭБ). По сути, это федеральная государственная информационная система, создаваемая при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов и правообладателей. Ее задача — создать единое российское электронное пространство знаний и дать пользователям доступ к оцифрованным документам, в том числе к редким и ценным изданиям, рукописям, диссертациям, монографиям, нотам, картографическим изданиям, патентам и периодической литературе. Проект стартовал в 2003 году, официально его запустили в 2008 году, а с 2012 года он развивается как государственная система. По итогам 2024 года общее количество посещений портала НЭБ превысило 24 миллиона.

«Ренессанс библиотечной сети»

Тему развития библиотечного дела продолжил генеральный директор РГБ Вадим Дуда. «Мы видим ренессанс библиотечной сети. Мы перестали терять библиотеки. Они добавляются в нашу профессиональную сеть», — с таких слов начал презентацию «цифр» Дуда. По его словам, в фонды библиотек в общей сложности поступило 3,8 млн единиц книг и периодики, из которых книги составляют 3,5 миллиона.

Указ президента России от 7 мая 2018 года в рамках национального проекта «Культура» предусматривает ежегодную модернизацию 110 библиотек по всей стране. Дуда отметил, что ежегодно план перевыполняли. В 2024 году было модернизировано 149 библиотек. Но стоит отметить, что в предыдущие годы было гораздо больше: 305 в 2021-м, 239 в 2022-м, в 2023-м модернизировали 230 библиотек. Всего по итогам прошлого года в России было 1 229 модельных библиотек в 87 регионах. Модельная библиотека — это современный формат муниципальной библиотеки, в который входит еще и интеллектуальный образовательный центр с удобным и функциональным пространством, современным дизайном и многообразием услуг. В таких библиотеках остается основная функция хранения книг, но при этом кардинально меняется атмосфера и виды деятельности: они становятся центрами образования, культуры, досуга и общения для местного сообщества.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что касается финансирования модернизации библиотек, то в общей сложности с 2019 по 2024 год на это ушло более 12 млрд рублей. Из них 72,7% — это федеральные деньги, 18,3% составило муниципальное финансирование, 8,4% — региональное, а также 0,6% — деньги спонсоров. Последние, по словам Дуды, составили около 20 млн рублей.

Начиная с 2019 года, когда был запущен нацпроект «Культура», посещение библиотек выросло на 55%. Хотя, по мнению Дуды, эта цифра «гораздо больше». Число зарегистрированных пользователей увеличилось на 9,6%, и на 22% выросло количество выданных из фонда документов. Но здесь нужно подчеркнуть, что сравнение проводится относительно года до модернизации каждой отдельной библиотеки и до 2023-го включительно. Данные за 2024 год будут доступны только в I квартале 2026 года.

С 2019 по 2024 год было модернизировано несколько библиотек вне нацпроекта «Культура». За пять лет в 45 регионах в новом оформлении и с новой концепцией открылось 516 муниципальных библиотек. «Федеральные инвестиции послужили триггером для увеличения инвестиций региональных», — отметил генеральный директор РГБ.

В 2025 году библиотеки попали в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», развитие которого запланировано до 2030 года. Здесь среди основных задач — поддержка чтения, всестороннее развитие семей, детей, родителей, а также людей «серебряного» возраста. В рамках этого проекта в этом году будут переоснащены по модельному стандарту 272 муниципальные библиотеки в 79 регионах России. Из них — 159 малых и 113 центральных библиотек. Общий федеральный бюджет составит 2,835 млрд рублей. То есть в среднем на каждое переоснащение библиотеки будет потрачено 10,42 млн рублей.

Вадим Дуда. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Несколько лет мы были свидетелями того, что лучшие библиотеки в регионе — это не центральная библиотека субъекта, а модельные библиотеки. Центральные же библиотеки всегда были опорными, методическими центрами по сохранению сети библиотек. С этого года будет возможность модернизации в том числе и центральных библиотек, через участие в конкурсе «Лучших библиотечных практик», — сказал Вадим Дуда.

Также он отметил, что с этого года уже запущена система мониторинга библиотечных фондов. «Важно понимать, что именно поступает в библиотечные фонды, насколько это соответствует 809-му указу и приоритетам нашей страны», — добавил Дуда. О содержании библиотечных фондов Вадим Дуда говорил еще на Всероссийском библиотечном конгрессе в прошлом году в Казани, когда вступил в должность президента Российской библиотечной ассоциации. Тогда Дуда предлагал устраивать «чистки» библиотечных фондов и формировать их «в интересах власти».

«Вот тебе, деточка, копеечка»

Президент Российского книжного союза (РКС) и член коллегии Министерства культуры России Сергей Степашин затронул болезненную для книжной индустрии тему — детской литературы. После скандала с экспертизой детских книг началась мини-война за то, кто же этой экспертизой и в целом детской литературой будет заниматься. «Совсем недавно Владимир Владимирович [Путин] нас поддержал, мы создали экспертный совет по детской литературе. Елена Ямпольская его возглавила», — сказал Степашин. Экспертный совет был создан в апреле этого года на съезде РКС. Первое его заседание прошло 15 мая.

В состав экспертного совета вошли детские и юношеские писатели, методисты, представители издательств, образовательных и научных организаций, федеральных и региональных библиотек, а также представители Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры. Среди основных направлений деятельности совета:

Помощь детям и их семьям в выборе качественной детской литературы с высокой художественной и нравственной ценностью;

Проведение экспертизы издаваемой детской литературы и системная работа с авторами;

Продвижение семейного чтения;

Модернизация и комплектование фондов школьных библиотек;

Вовлечение современных детских авторов в подготовку учебных материалов по русскому языку и литературному чтению для начальной школы;

Формирование и поддержка единой платформы для развития детской литературы в России.

Не совсем понятно, чем работа нового экспертного совета будет отличаться от того, что делает Международный совет по детской книге IBBY, который существует в России с 1968 года.

Сергей Степашин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Президент нас поддержал на заседании Совета по поддержке русского языка, чтобы была создана новая карта. Елена Ямпольская дала ей название «Золотой ключик». По ней каждая семья, где есть ребенок, сможет получать 3 тыс. рублей в год на приобретение [детских] книг. Мы переговорили со всеми крупными издательствами, чтобы книга стоила не больше 270 рублей», — сказал Степашин. Речь шла об аналоге «Пушкинской карты», но только действовать она должна исключительно на покупку детской литературы.

«Пушкинская карта» с 2021 года дает возможность молодежи посещать культурные мероприятия за счет федерального бюджета. Идея специальных карт для покупки книг впервые прозвучала в 2021 году и с тех пор получила поддержку в том числе и со стороны Минкультуры. Цель программы — сделать детскую литературу доступной для всех детей, стимулировать интерес к чтению с раннего возраста и поддержать издательства и авторов детских книг.

Карту планируют выдавать семьям с детьми в возрасте от 3 до 6 лет, при этом каждый ребенок получит свою карту по достижении трех лет. Книги для покупки по карте будут отбираться экспертами — литераторами, детскими психологами и специалистами дошкольного образования. На Совете по поддержке русского языка Владимир Путин отметил, что издательства, которые захотят участвовать в программе, должны учитывать, что на сумму в 3 тыс. рублей ребенок смог бы приобрести не менее 10 книг.

Карта с номиналом в 3 тыс. рублей — это лучше, чем ничего. Но все же ближе к ничего. В 2024 году средняя цена на детскую книгу составила примерно 600 рублей. Обычно это книги для подростков, где основной акцент на тексте, черно-белые иллюстрации и низкого качества бумага. Качественные детские книги с иллюстрациями стоят обычно от 1 тыс. рублей, а средняя цена — примерно 1,5 тыс. рублей. Чтобы издательства смогли попасть в программу «Детской книжной карты», им придется сильно сэкономить. В первую очередь на бумаге и иллюстрациях. Захотят ли родители покупать детям книгу, которая пачкает руки, как газета, и с картинками, сгенерированными нейросетью? Большой вопрос.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Продолжая тему детской литературы, Степашин напрямую обратился к Татьяне Голиковой и предложил отменить НДС на детские книги. Президент РКС подчеркнул, что «мы не заметим даже потерю в бюджете», а мера поможет сделать детскую литературу более доступной для семей. Голикова на это ничего не ответила. Кстати, на ПМЭФ-2025 известный общественный деятель Михаил Швыдкой также поддержал эту инициативу. По его мнению, отмена НДС поможет сдержать рост цен и снизить нагрузку на читателей.

Сейчас печатные издания облагаются НДС по ставке 10% для периодики и книг, связанных с образованием, наукой и культурой, а для остальных книг — 20%. Однако детская литература в льготный перечень не входит, что увеличивает ее стоимость для покупателей. Кстати, в ряде стран мира действует нулевая ставка НДС (или освобождение от НДС) на книги в целом. Например, в Европейском союзе нулевой НДС на печатные книги применяют Великобритания и Ирландия, тогда как большинство стран ЕС имеют пониженные ставки, а Дания и Болгария — стандартный полный НДС. В Латинской Америке большинство стран (кроме Чили) установили нулевую ставку НДС на печатные книги. В Африке восемь из 13 стран, в которых проводила исследование Международная ассоциация издателей, имеют нулевой НДС на печатные книги. В Азии нулевая ставка НДС на книги встречается реже, но есть страны с пониженными ставками. В США федерального НДС нет, но некоторые штаты вводят свои налоги с продаж, при этом книги могут облагаться по разным ставкам или освобождаться. У Японии нет НДС, но вместо него действует налог с продаж (10%), который может отличаться по ставкам для разных товаров.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».