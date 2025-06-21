Михаил Швыдкой предложил отменить НДС на книги и расширить «Пушкинскую карту» на их покупку

По словам Швыдкого, отмена НДС на книги поможет сдержать рост цен и снизить нагрузку на читателя

На Петербургском международном экономическом форуме специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил о необходимости отмены налога на добавленную стоимость на книги и расширения действия «Пушкинской карты» на их покупку. Он отметил, что НДС — одна из самых острых проблем в книжной отрасли и препятствие на пути к доступной литературе.

По словам Швыдкого, отмена НДС на книги поможет сдержать рост цен и снизить нагрузку на читателя. Он пояснил, что издатели не получают прибыли с одной книги. Бумага, чернила, типографские услуги — все это стоит дорого, а налог еще больше увеличивает затраты. В итоге издатели перекладывают эти расходы на покупателя. Швыдкой подчеркнул, что многие люди не могут позволить себе приобрести интересующую книгу именно из-за ее стоимости.

Ранее член коллегии Минкульта и президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой полностью отменить НДС на детскую литературу. Швыдкой поддержал эту инициативу и добавил, что снижение или отмена налога станет важным шагом не только для индустрии, но и прежде всего для читателя.

Также Швыдкой предложил включить возможность покупки книг в программу «Пушкинская карта». Сейчас карта позволяет молодым людям посещать музеи, театры и выставки, но не охватывает книжную продукцию. По его словам, школьная версия карты, направленная на покупку книг, особенно важна. Это поможет школьникам на этапе взросления и одновременно даст поддержку издательствам.

Швыдкой отметил рост интереса подростков к литературе в последние годы. Несмотря на мнение о снижении читательской активности среди молодежи, подростки активно ищут книги, которые помогают им разобраться в себе и в окружающем мире. Швыдкой пояснил, что на этапе взросления у школьников возникают важнейшие вопросы о жизни, и литература помогает искать на них ответы.

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Екатерина Петрова