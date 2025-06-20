Минкульт подвел итоги
Ольга Любимова поделилась «успехами» ведомства, но оценила их как «удовлетворительные»
На этой неделе прошло заседание итоговой коллегии Министерства культуры РФ. На нем министр Ольга Любимова рассказала о проделанной в 2024 году работе, а также обозначила задачи на этот год. Подробнее о результатах работы и новом проекте Минкульта — в материале «Реального времени».
Культуру — в массы
Ольга Любимова, а до нее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова начали свои выступления с нацпроекта «Культура», который стартовал 1 января 2019 года по указу президента России. Среди его задач — помогать развивать культуру в регионах, обновлять дома культуры, библиотеки, музеи и школы искусств, оснащать их современным оборудованием и подключать к интернету. Проект должен открывать доступ к культурным событиям жителям малых городов и сел, поддерживать молодых авторов, запускать онлайн-платформы и транслировать концерты и спектакли по всей стране. Нацпроект был рассчитан до 2024 года. В общих словах Любимова сообщила, что цели были достигнуты. Но конкретных достижений или цифр не озвучила, а перешла сразу к «другим успехам».
С 2022 года Минкульт совместно с руководством регионов открывает школы креативных индустрий. В прошлом году было создано 26 школ в 25 регионах с общей суммой софинансирования со стороны государства на 1,1 млрд рублей (в среднем по 42 млн рублей на каждый объект). В этом году запланировано открыть 25 школ также в 25 регионах и с таким же бюджетом. В общей сложности сейчас в России действует 93 школы в 60 регионах, в которых учатся 12 800 детей в возрасте от 12 до 18 лет (в среднем по 138 учеников в каждой школе).
«Инфраструктура в регионах является важным элементом приобщения к культуре», — сказала Любимова, когда перешла к разделу инфраструктурных проектов при поддержке «Единой России». С 2017 года совместно с Минкультом партия реализует проект «Театры — детям». По этой программе регионы получают субсидии на поддержку творческой деятельности и на техническое оснащение детских и кукольных театров. В прошлом году из федерального бюджета 198 театрам в 82 регионах выделили 648,1 млн рублей (в среднем по 3,3 млн рублей на каждый объект). По программе «Театры малых городов», под которую подпадают города с населением меньше 300 тыс. человек, Минкульт выделил 491,7 млн рублей для 151 театра в 63 регионах (в среднем тоже 3,3 млн рублей на каждый объект). Еще одна совместная с «Единой Россией» программа — «Местный дом культуры». По ней выделяют деньги на ремонт и модернизацию культурно-досуговых учреждений на селе и в малых городах с населением до 50 тыс. человек. В 2024 году финансирование получили 1 562 дома культуры. В общей сложности им выделили 1,158 млрд рублей (в среднем по 741 тыс. рублей на объект). В этом году в рамках программы планируют отремонтировать 1 436 домов культуры с общим бюджетом 1,210 млрд рублей (в среднем по 843 тыс. рублей на объект).
Руины, музеи и кино
Что касается объектов культурного наследия, то работы по реставрации ведутся на более чем 200 объектах. Из них на 30 памятниках культуры завершили работы по реставрации. Среди них — ансамбль Новодевичьего монастыря, Фабрика-кухня завода им. Масленникова (сейчас это самарский филиал Третьяковской галереи), комплекс дачи Головкина (тоже в Самаре), а также церковь Спаса в селе Уборы Московской области. В 2024 году были законсервированы 55 объектов, чье состояние признали аварийным. «Это позволило сохранить их от полного разрушения для дальнейшей реставрации», — добавила министр культуры.
«В прошлом году возросла наполняемость госкатолога музейного фонда. Это отдельная огромная работа наших коллег», — отметила Любимова. В 2024 году в госкаталоге было зарегистрировано 8,44 млн новых предметов. А общий фонд составил 54,57 млн уникальных объектов. В прошлом году 72 подведомственных федеральных музея посетило более 52 млн человек. К юбилею Пушкина отреставрировали и провели реэкспозицию в семи музеях, посвященных творчеству русского писателя. Общая стоимость работ составила 127 млн рублей (в среднем по 18 млн рублей на каждый музей).
Что касается планов на 2025 год, то руководители всех подведомственных музеев представили знаковые выставочные проекты. Все эти мероприятия объединили в один документ, который опубликовали на сайте ведомства. Любимова предложила ориентироваться на него, чтобы планировать культурные выходные в своем городе или же в отпуске.
«Невозможно переоценить роль государства в развитии отечественного кинематографа», — сказала министр культуры, переходя к цифрам по финансированию киноиндустрии. В прошлом году завершили работу над 298 фильмами, которые получили поддержку Минкульта. Среди них — 61 полнометражный игровой фильм, 148 неигровых фильмов и 89 анимационных. Кроме этого, запустили в работу 151 новый национальный фильм, из которых 46 — это игровое кино, 64 неигровых фильма и 41 анимационный. Сколько денег Минкульт выделил на продакшен этих проектов — Любимова не сказала. Но поделилась общими цифрами по прокату.
Всего в прокат вышло 214 российских фильмов, из них 84 получили финансирование от Минкульта и Фонда кино. В прошлом году кассовые сборы отечественных фильмов составили 36,1 млрд рублей, это 77,7% от совокупных сборов проката. Количество зрителей российских фильмов увеличилось на 9,4% по сравнению в 2023 годом и составило почти 100 млн человек. Правда, Любимова не уточнила, как считали зрителей. Если учитывали только традиционные кинотеатры, то, вероятно, речь шла о проданных билетах, а самих зрителей может быть гораздо меньше. Также она не сказала, вошли или нет в статистику стриминговые сервисы, где как раз можно подсчитать количество уникальных зрителей.
Театр, цирк, заграница и новый нацпроект
В 2024 году на гастроли и концерты выезжали коллективы 288 театров и 62 национальных коллектива. Министр культуры также отметила, что 10 коллективов из ЛНР и ДНР дали выступления в более ста городах России. В рамках так называемого международного обмена к нам приезжали творческие коллективы из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
На развитие циркового искусства Минкульт в 2024 году выделил 72,9 млн рублей в качестве грантовой поддержки. На эти деньги было проведено более 60 представлений (в среднем 1,2 млн рублей на каждое представление) с охватом около 65 тыс. зрителей. Всего же на цирковых площадках в прошлом году прошло 2 611 представлений, которые увидели 3,3 млн зрителей.
Один из пунктов работы Министерства культуры для поддержки и продвижения русского языка — это Дни России в разных странах. В прошлом году такие мероприятия прошли в Беларуси, Франции, ЮАР, Эфиопии и на Кубе. А также Минкульт провел 130 культурных мероприятий совместно с китайскими коллегами в 30 городах России и в 50 городах Китая. В Бангкоке в апреле прошлого года прошло торжественное открытие Года культурных обменов и туризма России и Таиланда, а также фестиваль российской культуры с участием хора им. Пятницкого.
Похожие мероприятия Министерство культуры провело и в Бразилии. Но более масштабно. На «Русские сезоны» в Бразилии приехали артист балета Николай Цискаридзе, оперный певец Ильдар Абдразаков, коллектив театра балета Б. Эйфмана и джазовый оркестр Игоря Бутмана. Всего с июня по декабрь 2024 года прошло 30 мероприятий на 18 площадках, которые посетило около 16 тыс. человек. Аналогичные культурные акции прошли в Сербии, Вьетнаме и Туркменистане.
«Важным направлением нашей поддержки является продвижение национального кино за рубежом», — сказала Ольга Любимова. В прошлом году фестиваль российского кино Russian Film Festival прошел в 16 странах (Беларусь, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Лаос, Никарагуа, Норвегия, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Франция). В этих странах в течение прошлого года показали 20 российских фильмов.
В этом году Министерство культуры разработало новый федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья». До 2030 года на него запланировано выделить из бюджета 367,23 млрд рублей, из них 28,96 млрд — бюджет этого года. На эти деньги, по словам Любимовой, будут ремонтировать дома культуры, театры, школы искусств, музеи, создадут модельные библиотеки и кинозалы, оснастят учреждения культуры. «Но особое внимание мы будем уделять учреждениям в шаговой доступности — домам культуры и библиотекам», — сказала Любимова. Проект начнется в 2026 году. Министр культуры добавила, что ведомство планирует поддержать 500 лучших библиотек и 1 200 домов культуры. Хотя помощь нужна скорее не лучшим библиотекам, а тем, у кого все очень печально.
Также с этого года начнут появляться детские культурно-просветительские центры. В 2025 году они должны открыться при 25 федеральных музеях. Со следующего года программа пойдет в регионы. К 2030-му Минкульт планирует открыть 1 500 таких центров. «Там будут проводиться мастер-классы, мини-выставки, кинопоказы, творческие мастерские, лекции, дискуссии для детей и подростков», — резюмировала Ольга Любимова.
В ходе итоговой коллегии министр культуры оценила работу ведомства как «удовлетворительную». Возражений у присутствующих не было.
Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».
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