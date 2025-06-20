Минкульт подвел итоги

Ольга Любимова поделилась «успехами» ведомства, но оценила их как «удовлетворительные»

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе прошло заседание итоговой коллегии Министерства культуры РФ. На нем министр Ольга Любимова рассказала о проделанной в 2024 году работе, а также обозначила задачи на этот год. Подробнее о результатах работы и новом проекте Минкульта — в материале «Реального времени».

Культуру — в массы

Ольга Любимова, а до нее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова начали свои выступления с нацпроекта «Культура», который стартовал 1 января 2019 года по указу президента России. Среди его задач — помогать развивать культуру в регионах, обновлять дома культуры, библиотеки, музеи и школы искусств, оснащать их современным оборудованием и подключать к интернету. Проект должен открывать доступ к культурным событиям жителям малых городов и сел, поддерживать молодых авторов, запускать онлайн-платформы и транслировать концерты и спектакли по всей стране. Нацпроект был рассчитан до 2024 года. В общих словах Любимова сообщила, что цели были достигнуты. Но конкретных достижений или цифр не озвучила, а перешла сразу к «другим успехам».

С 2022 года Минкульт совместно с руководством регионов открывает школы креативных индустрий. В прошлом году было создано 26 школ в 25 регионах с общей суммой софинансирования со стороны государства на 1,1 млрд рублей (в среднем по 42 млн рублей на каждый объект). В этом году запланировано открыть 25 школ также в 25 регионах и с таким же бюджетом. В общей сложности сейчас в России действует 93 школы в 60 регионах, в которых учатся 12 800 детей в возрасте от 12 до 18 лет (в среднем по 138 учеников в каждой школе).

предоставлено пресс-службой театра Кариева

«Инфраструктура в регионах является важным элементом приобщения к культуре», — сказала Любимова, когда перешла к разделу инфраструктурных проектов при поддержке «Единой России». С 2017 года совместно с Минкультом партия реализует проект «Театры — детям». По этой программе регионы получают субсидии на поддержку творческой деятельности и на техническое оснащение детских и кукольных театров. В прошлом году из федерального бюджета 198 театрам в 82 регионах выделили 648,1 млн рублей (в среднем по 3,3 млн рублей на каждый объект). По программе «Театры малых городов», под которую подпадают города с населением меньше 300 тыс. человек, Минкульт выделил 491,7 млн рублей для 151 театра в 63 регионах (в среднем тоже 3,3 млн рублей на каждый объект). Еще одна совместная с «Единой Россией» программа — «Местный дом культуры». По ней выделяют деньги на ремонт и модернизацию культурно-досуговых учреждений на селе и в малых городах с населением до 50 тыс. человек. В 2024 году финансирование получили 1 562 дома культуры. В общей сложности им выделили 1,158 млрд рублей (в среднем по 741 тыс. рублей на объект). В этом году в рамках программы планируют отремонтировать 1 436 домов культуры с общим бюджетом 1,210 млрд рублей (в среднем по 843 тыс. рублей на объект).

Руины, музеи и кино

Что касается объектов культурного наследия, то работы по реставрации ведутся на более чем 200 объектах. Из них на 30 памятниках культуры завершили работы по реставрации. Среди них — ансамбль Новодевичьего монастыря, Фабрика-кухня завода им. Масленникова (сейчас это самарский филиал Третьяковской галереи), комплекс дачи Головкина (тоже в Самаре), а также церковь Спаса в селе Уборы Московской области. В 2024 году были законсервированы 55 объектов, чье состояние признали аварийным. «Это позволило сохранить их от полного разрушения для дальнейшей реставрации», — добавила министр культуры.

«В прошлом году возросла наполняемость госкатолога музейного фонда. Это отдельная огромная работа наших коллег», — отметила Любимова. В 2024 году в госкаталоге было зарегистрировано 8,44 млн новых предметов. А общий фонд составил 54,57 млн уникальных объектов. В прошлом году 72 подведомственных федеральных музея посетило более 52 млн человек. К юбилею Пушкина отреставрировали и провели реэкспозицию в семи музеях, посвященных творчеству русского писателя. Общая стоимость работ составила 127 млн рублей (в среднем по 18 млн рублей на каждый музей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается планов на 2025 год, то руководители всех подведомственных музеев представили знаковые выставочные проекты. Все эти мероприятия объединили в один документ, который опубликовали на сайте ведомства. Любимова предложила ориентироваться на него, чтобы планировать культурные выходные в своем городе или же в отпуске.

«Невозможно переоценить роль государства в развитии отечественного кинематографа», — сказала министр культуры, переходя к цифрам по финансированию киноиндустрии. В прошлом году завершили работу над 298 фильмами, которые получили поддержку Минкульта. Среди них — 61 полнометражный игровой фильм, 148 неигровых фильмов и 89 анимационных. Кроме этого, запустили в работу 151 новый национальный фильм, из которых 46 — это игровое кино, 64 неигровых фильма и 41 анимационный. Сколько денег Минкульт выделил на продакшен этих проектов — Любимова не сказала. Но поделилась общими цифрами по прокату.

Всего в прокат вышло 214 российских фильмов, из них 84 получили финансирование от Минкульта и Фонда кино. В прошлом году кассовые сборы отечественных фильмов составили 36,1 млрд рублей, это 77,7% от совокупных сборов проката. Количество зрителей российских фильмов увеличилось на 9,4% по сравнению в 2023 годом и составило почти 100 млн человек. Правда, Любимова не уточнила, как считали зрителей. Если учитывали только традиционные кинотеатры, то, вероятно, речь шла о проданных билетах, а самих зрителей может быть гораздо меньше. Также она не сказала, вошли или нет в статистику стриминговые сервисы, где как раз можно подсчитать количество уникальных зрителей.

Театр, цирк, заграница и новый нацпроект

В 2024 году на гастроли и концерты выезжали коллективы 288 театров и 62 национальных коллектива. Министр культуры также отметила, что 10 коллективов из ЛНР и ДНР дали выступления в более ста городах России. В рамках так называемого международного обмена к нам приезжали творческие коллективы из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На развитие циркового искусства Минкульт в 2024 году выделил 72,9 млн рублей в качестве грантовой поддержки. На эти деньги было проведено более 60 представлений (в среднем 1,2 млн рублей на каждое представление) с охватом около 65 тыс. зрителей. Всего же на цирковых площадках в прошлом году прошло 2 611 представлений, которые увидели 3,3 млн зрителей.

Один из пунктов работы Министерства культуры для поддержки и продвижения русского языка — это Дни России в разных странах. В прошлом году такие мероприятия прошли в Беларуси, Франции, ЮАР, Эфиопии и на Кубе. А также Минкульт провел 130 культурных мероприятий совместно с китайскими коллегами в 30 городах России и в 50 городах Китая. В Бангкоке в апреле прошлого года прошло торжественное открытие Года культурных обменов и туризма России и Таиланда, а также фестиваль российской культуры с участием хора им. Пятницкого.

Похожие мероприятия Министерство культуры провело и в Бразилии. Но более масштабно. На «Русские сезоны» в Бразилии приехали артист балета Николай Цискаридзе, оперный певец Ильдар Абдразаков, коллектив театра балета Б. Эйфмана и джазовый оркестр Игоря Бутмана. Всего с июня по декабрь 2024 года прошло 30 мероприятий на 18 площадках, которые посетило около 16 тыс. человек. Аналогичные культурные акции прошли в Сербии, Вьетнаме и Туркменистане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Важным направлением нашей поддержки является продвижение национального кино за рубежом», — сказала Ольга Любимова. В прошлом году фестиваль российского кино Russian Film Festival прошел в 16 странах (Беларусь, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Лаос, Никарагуа, Норвегия, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Франция). В этих странах в течение прошлого года показали 20 российских фильмов.

В этом году Министерство культуры разработало новый федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья». До 2030 года на него запланировано выделить из бюджета 367,23 млрд рублей, из них 28,96 млрд — бюджет этого года. На эти деньги, по словам Любимовой, будут ремонтировать дома культуры, театры, школы искусств, музеи, создадут модельные библиотеки и кинозалы, оснастят учреждения культуры. «Но особое внимание мы будем уделять учреждениям в шаговой доступности — домам культуры и библиотекам», — сказала Любимова. Проект начнется в 2026 году. Министр культуры добавила, что ведомство планирует поддержать 500 лучших библиотек и 1 200 домов культуры. Хотя помощь нужна скорее не лучшим библиотекам, а тем, у кого все очень печально.

Также с этого года начнут появляться детские культурно-просветительские центры. В 2025 году они должны открыться при 25 федеральных музеях. Со следующего года программа пойдет в регионы. К 2030-му Минкульт планирует открыть 1 500 таких центров. «Там будут проводиться мастер-классы, мини-выставки, кинопоказы, творческие мастерские, лекции, дискуссии для детей и подростков», — резюмировала Ольга Любимова.

В ходе итоговой коллегии министр культуры оценила работу ведомства как «удовлетворительную». Возражений у присутствующих не было.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».