Айдар Заббаров готовит проект с театром Тинчурина

Но станет ли он главным режиссером в здании на ул. Татарстан, 1?

Айдар Заббаров дважды ставил в Татарстане Исхаки. Третий — в Тинчуринском?. Фото: Максим Платонов

Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина первым из казанских театров объявил об итогах сезона, для него — 91-го. Вновь показ спектаклей возобновят 24 июля, они пройдут по тому же адресу на Горького, 13. Переезд в старое здание Камаловского театра на ул. Татарстан, 1 все еще под вопросом, но известно, что тинчуринцы планируют поработать с Айдаром Заббаровым, которого прочат им в главные режиссеры.

В августе нет места Имамутдинову

В понедельник, 16 июня, коллектив театра имени Тинчурина ушел в отпуск, поставив в 91-м сезоне шесть спектаклей. Это ориентированный на школьников «Таһир-Зөһрә»/Тахир и Зухра» Фатхи Бурнаша, моментально ставшая хитом мелодрама «Туган-тумача»/«Родные люди» Ильгиза Зайниева, патриотическая «Сезне Ватан Онытмас!»/«Слава воинам Отечества!» по произведениям Амирхана Еники, две комедии «Стоп, кода! Туй була!»/«Стоп, сват! Свадьба будет!» Наиля Гаетбая и «Бәхет хакы»/«Цена счастья» Халисы Мударисовой.

Шестая постановка — драма «Хыялга бер адым»/«Один шаг до мечты» по пьесе Рустема Галиуллина, единственное, что поставил в сезоне главный режиссер Туфан Имамутдинов. Это история о театре в 1920-х, который уехал от голода в Поволжье на поезде в Ташкент и застрял в поле. В афише, которая расписана до 29 августа, этого спектакля уже нет.

Туфан Имамутдинов готовит в Альметьевске лабораторию. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В прошлом году работа «Җилкәнсезләр»/«Без ветрил» в постановке Имамутдинова получила «Золотой диплом» Международной премии «Золотой Трезини — 2024»

Срок контракта главрежа Тинчуринского истекает 1 сентября. На апрельской встрече с раисом республики Рустамом Миннихановым он представлял другой проект — «Аркадаш»/«Товарищ»: при поддержке «Татнефти» на юго-востоке республики, на территории вокруг Альметьевска, Имамутдинов проводит две лаборатории, сначала — молодой режиссуры (в Тинчуринском он вел курсы подготовки к ГИТИСу), а сейчас работает с коллегами из творческого объединения «Алиф». Сам Имамутдинов, в частности, с композитором Эльмиром Низамовым работает над хоровой оперой.

В этом сезоне Имамутдинов поставил один спектакль, «Один шаг до мечты». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Если скажут, то переедем!

Разговоры о том, что у тинчуринцев сменится не только главный режиссер, но и адрес, начались весной, когда вновь стали обсуждать вопрос приспособления здания театра Камала на ул. Татарстан, 1. Дальнейшую судьбу объекта обсуждают с 2021 года, но конечного решения все еще нет. Предложение открыть в здании молодежный центр легло под сукно. Активно муссируемая тема нового музыкального театра так и осталась темой.

Известно, что одно из помещений точно снимет певец Салават Фатхетдинов. Кроме того, осматривали здание сотрудники ТЮЗа, которые еще несколько лет будут жить в постоянных переездах в связи с ремонтом на Островского.

Несколько лет говорится, что театр Тинчурина ждет ремонт. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но политически верным решением остается передача памятника советского модернизма какой-либо национальной институции. В этом плане на первое место выходит идея переместить на ул. Татарстан, 1 театр Тинчурина.

В 1988 году передвижной театр стал стационарным и получил имя Карима Тинчурина, разместившись на Горького, 13. Отсюда съехал обитавший здесь более 60 лет театр Камала. Это судьбоносное решение далось не без проблем. Ставшая позже художественным руководителем Исламия Махмутова вспоминала, что тогда они без режиссера, директора и руководителя партийной организации сами поехали в Москву.

Через несколько лет главным режиссером Тинчуринского стал студент-дипломник Щукинского института Рашид Загидуллин. А после двух лет «безрежиссерства» сюда пришел Туфан Имамутдинов, ставивший здесь и экспериментальные поэтические постановки, и бесхитростные комедии.

«Арское землячество» директора Тинчуринского театра Фаниса Мусагитова подало заявку на грант. На спектакль Айдара Заббарова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Тинчуринский театр в последние годы несколько раз озвучивал планы по капитальному ремонту здания середины XIX века. В последний раз реставрацию здесь проводили в 2009 году (обновили фасады и интерьеры). В сентябре 2024 года Комитет РТ по охране объектов культурного наследия рассматривал проектную документацию на проведение работ. Тогда же эти планы были дополнены постройкой нового четырехэтажного здания, которое решило бы проблемы с репетиционной площадкой, гримерками (артисты здесь сидят по восемь-девять человек), малой сценой. В комитете сообщили, что в феврале этого года документацию согласовали, но далее к работам не приступали.

В мае на пресс-конференции директор театра Фанис Мусагитов заявил, что документов на переезд в здание на ул. Татарстан, 1 у него нет.

— Это только бог знает, — ответил тогда Мусагитов. — Мы пока что работаем и скажем [цитируя пословицу]: «Давайте не будем ломать хребет нерожденному жеребенку». Если будут новости от государства — мы готовы, как пионеры. Наш театр готов к переменам. Перемены — всегда к лучшему.

Схожая официальная позиция у актеров театра. Хотя кулуарно часть из них протестует против переезда из здания, обжитого почти за 40 лет.

— Если руководство скажет — переедем, — говорит один из актеров. — Понятно, что оно и нам хочет лучшего — чтобы была малая сцена, гримерки. Об этом давно вели разговоры. С другой стороны, переезжать, конечно, не хочется, потому что мы к этому месту привыкли. Ведь это здание Исламия Махмутова и другие буквально-таки завоевали, специально ездили в Москву.

«Тормышмы бу?» в театре Камала. предоставлено пресс-службой Камаловского театра

Заббаров, Тинчурин, Исхаки, любовь

Сам Камаловский тоже нехотя расстается со старым зданием. Как говорил «Реальному времени» директор (а ныне уже худрук) театра Ильгиз Зайниев, его тяжело приспособить под что-то другое: «Здесь просто есть две сцены, где надо играть, есть фойе, есть гримерки для артистов. Вот это особенность здания на ул. Татарстан, 1. Я думаю, мы бы могли в малом зале сделать, например, отдельное документальное направление драматического театра. И может, если говорить о мечтах о музыкальном театре, этот вопрос тоже можно было бы закрыть».

В новые режиссеры Тинчуринского театра прочат Айдара Заббарова. 33-летний выпускник ГИТИСа поставил несколько знаковых спектаклей в Ленсовете, МХТ имени Чехова, театре Вахтангова. В Татарстане он работал в Атне, Особняке Демидова, Альметьевске. А в Камаловском особенно поднаторел в постановках по документальным источникам — это дилогия «Хуш, авылым»/«Я не вернусь», построенная на вербатиме, байопик «Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл»/«Альфия Авзалова. Путь в вечность», история поэта «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая». В новом здании на Хади Такташа он пока что ничего не поставил. Из последних татарских проектов режиссера — работа с Нижнекамским театром с постановкой по повести «Галия» Тагира Тагирова. Видно, что, с одной стороны, Заббаров любит эксперименты, с другой — ценит народную любовь.

Здание театра Камала останется татарским?. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По нашим данным, Заббаров может перейти в Тинчуринский при условии, что театр утвердится у озера Нижний Кабан. Тинчуринцы получают здание с двумя сценами, большим количеством гримерок, небольшим, но репетиционным помещением. А Заббаров останется в привычном для себя пространстве.

Косвенное подтверждение тому — заявление на получение гранта раиса Республики Татарстан, которое 31 мая подало «Арское землячество». Возглавляет его директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов.

Организация запрашивает 3 млн рублей (при софинансировании в 1 млн) на театральную постановку Айдара Заббарова «с артистами театра Тинчурина на сцене театра» по повести Гаяза Исхаки «Ике йөз елдан соң инкыйраз»/«Исчезновение через двести лет».

Режиссер дважды обращался к творчеству прогрессивного татарского автора. В Камаловском он ставил по его произведениям «Тормышмы бу?»/«И это жизнь?», а в Альметьевском — «Ул әле өйләнмәгән иде»/«Не был женат».

«Исчезновение через 200 лет» Исхаки написал в 25 лет. предоставлено Нацмузеем РТ

«Инкыйраз», вероятно, одно из самых известных произведений Исхаки, написанное им на раннем этапе творчества, когда он учился в Татарской учительской школе и преподавал в оренбургском медресе «Хусаиния». Причины исчезновения молодой писатель видел, в частности, в консервативности духовенства, некачественном образовании и нежелании получать его на русском языке. Но в школах его скорее изучают как повесть-предупреждение.

«Основная идея — использовать театр для привлечения внимания к утрате национальной идентичности из-за сокращения изучения татарского языка и влияния глобализации», — объясняется в заявке.

Запланировано также 15 мастер-классов по театральному искусству и татарской культуре для 200 участников. Десять гастрольных показов спектакля в пяти городах (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск) для 4 200 зрителей. Основная аудитория проекта — молодежь Татарстана 14—30 лет.

Заббаров и тинчуринцы точно сделали шаг навстречу друг другу. Что касается переезда, с ним, действительно, до конца не ясно. Вероятно, судьбоносное решение будет принято уже в начале осени.