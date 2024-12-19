Как татарский театр стоял в поле на запасном пути

Тинчуринский поставил спектакль о том, как первые актеры ТАССР уехали от тифа и голода в Ташкент

Многоликая труппа Карима Тинчурина.. Фото: Михаил Захаров

В Казани в Тинчуринском театре представили спектакль «Хыялга бер адым»/«Один шаг до мечты» (12+). Он основан на реальных событиях: в 1921 году труппа артистов во главе с драматургом и режиссером Каримом Тинчуриным отправилась на поезде из Оренбурга в Ташкент, спасаясь от тифа и голода. Режиссер Туфан Имамутдинов провел параллели с современностью и небезосновательно.

Батулла зачал, Галиуллин родил

История эта описана в пьесе «Җимерелгән бәхет»/«Разрушенное счастье» Рабита Батуллы, основанной на воспоминаниях жены драматурга, актрисы Захиды Тинчуриной, в девичестве Ахмеровой. В основном эта пьеса описывает жизнь ее семейства. Среди героев: изобретатель машинки, печатающей арабскими буквами, Гаяз Исхаки, Аскар Шейхгали и другие.

В частности, Тинчурина, с которой Батулла в свое время общался, вспоминает, как труппа актеров оказалась в голодном Оренбурге, двое умерли от тифа, двое скончались на сцене. Тинчурину, руководителю, приходит телеграмма — его с женой зовут в Ташкент, найдется и работа, и питание. Тинчурин решает взять с собой целый вагон людей. Ехали месяц — вагон отцепляли, люди ждали новый состав, были проблемы с топливом, в пути умерли еще два человека. Прибыв на место, артисты устроились на работу, словом, выжили. В 1922-м Тинчурина вызвали в Казань, так началась история Татарского государственного драматического театра. В 1939-м он получил имя Галиасгара Камала.

Хотя, говорит Рабит Батулла, который в здании на Горького работал режиссером, именно Камаловский и стоило назвать Тинчуринским. Но в 1938-м драматурга расстреляли. Причиной его ареста стали, в частности, многочисленные доносы от его же актеров.

Пьесу «Разрушенное счастье» читали в декабре 2023 года в рамках проекта коллаборационной театральной лаборатории-семинара по национальной драматургии и театральной журналистике «Алкыш». Но в результате появилась новая пьеса. Ее написал главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, чья пьеса «Көзге кайтаваз»/«Осенний отголосок» с апреля прошлого года идет в Камаловском театре.

Драматург Рустем Галиуллин, автор первоисточника Рабит Батулла, директор театра Фанис Мусагитов, режиссер Туфан Имамутдинов, композитор Ильяс Камал. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Едем-едем, спорим-спорим

Галиуллин описал именно историю с поездом. Художник-постановщик Лилия Имамутдинова выстроила его из ящиков, каждый из которых — багаж артиста. Сцена крутится, состав движется. У Тинчурина багаж — складной стол, на котором он в пути пишет пьесу «Один шаг до мечты». Но сначала звук поезда сливается с тоном баяна (музыка — Ильяса Камала), а на сцене, выстроившись как будто для фото, рассыпается пирамида из артистов. Костюмы им сшила художник Алия Гайнуллина, подчеркивая индивидуальность каждого персонажа.

Выходя и входя в танцевальную кутерьму (хореограф — Марсель Нуриев), артисты радуются тому, что покинули голодный Оренбург. Для них Ташкент — это город-мечта, где даже фрукты покупать не надо. Карим (Артем Пискунов) и Захида (Лилия Камалиева) скрывают, что позвали, вообще-то, только их двоих — эта интрига так и останется за кадром.

Айдар Фатрахманов, Артем Пискунов, Рустем Гайзуллин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Актеры между тем скучают, а потому начинают перекидываться репликами, то и дело вспыхивают ссоры. Ветераны Тинчуринского, сидя в зале, сходу определяли, кого из звезд первой волны татарского театра имел в виду автор, а режиссер Туфан Имамутдинов и директор Фанис Мусагитов указывали, что у героев есть прототипы.

— Я бы не стал говорить о том, похож или не похож, — прокомментировал Батулла. — Порой художник нарисует, говорят — не похож. На памятнике Фатимы Ильской словно не она изображена. То ли наши рисовать не умеют, то ли… Я бы не стал искать похожее. В конце концов, чтобы сыграть Тукая, не надо быть как Тукай. Надо верить, что ты играешь Тукая. Можно даже быть рыжим, но хорошо сыграть Тукая.

Тем не менее, конечно, так и тянет подумать, что Халиль (Харис Хуснутдинов) это Абжалилов, Хусаин (Алмаз Фатхуллин) это Уразиков, а Зайни (Айдар Фатрахманов) — конечно же, Зайни Султанов. Ну а Фатима (Зульфия Валеева) — Ильская. На самом деле, у Галиуллина в оригинальном тексте были современные имена, но в итоге решили поменять их на соответствующие эпохе. Так что, действительно, искать прототипы не стоит, к тому же — много ли мы знаем о героях сцены того времени? О них вспоминают только по юбилеям, да пишут научные статьи.

Зульфия Валеева в роли ветерана сцены Фатимы. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ждем чуда

Имамутдинов поставил спектакль в целом о татарском театре, на основе своего опыта работы. Вот Тинчурин, чтобы успокоить артистов, обещает им пьесу и каждому — роль. Прима Нагима (Резеда Саляхова) наезжает на опытную Фатиму, которая не скрывает, что время ее вышло, и на молодую Зайнап (Аделя Хасанова), которая, напротив, рвется на первые роли. Актеры открыто оценивают рабочие качества друг друга. Халиль и Асхат (Ирек Хафизов) негодуют, что все в театре сосредоточено на одном авторе и режиссере.

Тинчуринцы проверенно играют на грани эмоций, так что часть спектакля смотреть сложно: с их прыжками, танцами, криками, смехом они просто не помещаются в один вагон сцены, а их конфликты выглядят мелкой перебранкой.

Лилия Камалиева и Артем Пискунов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Но вот вагон останавливается, его ночью отцепляют от состава. Театр, не символично, а реально, стоит в поле на запасном пути и ждет чуда. Самый шумный и энергичный, Мифтах (разумеется, Рустам Гайзуллин), оказывается прикованным к постели. А перед этим кричит: «Беттек, җәмәгать!»/«Кончились мы, люди, кончились!».

Значительная часть труппы, словно протестуя против стагнации, а также вспоминая все обиды, уходит (недалеко). И на сцене, наполовину пустующей, во второй части внезапно начинает проявляться действие, ведь изначально каждому дали роль, но нужно ли было столько персонажей?

Лилия Камалиева, Сакина Минханова, Гульназ Науметова, Зульфия Валиева, Гузель Гайнуллина, Резеда Саляхова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

У умирающего Мифтаха обнаруживаются чувства к Зайнап, выясняется, что играть драматично можно и без прыжков по сцене. А Тинчурин Артема Пискунова, который до этого, скорее, выполнял роль свадебного генерала, в отчаянии начинает швыряться предметами, убедительно показывая роль человека на грани отчаяния. Да еще и открыто произносит, что его ценят только тогда, когда это им нужно.



Жаль, роль его жены в этом плане не до конца раскрыта — она остается музой во плоти, но не более.

В итоге же Карим Галиевич превращается в живой памятник на сцене. Титры над сценой сообщают: «Тинчурин похоронен со своими зрителями».

Что за пьесу писал Тинчурин в голодном 1921-м? Историю про хана: актеры бегают в шлемах, доспехах и машут мечами. Первый их успех — благодарные зрители на станции угостили их пирожками.