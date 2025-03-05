Ильгиз Зайниев: «В нашем татарском театре все должно быть на татарском. С переводом на русский язык»

Новый директор театра Камала — о двух его зданиях, ремесле драматурга и планах

Ильгиз Зайниев два месяца с лишним работает директором Камаловского театра. Фото: Михаил Захаров

Два с лишним месяца назад художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев внезапно был назначен директором театра Камала, в новом здании которого в начале марта начали показывать спектакли. О планах на старое здание, развитии залов на Хади Такташа, а также о том, как прийти в Камаловский со своим проектом, он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Планы серьезно поменялись»

— Поскольку у занятого человека планы расписаны на несколько лет вперед, насколько серьезно пришлось поменять их с конца декабря? Как отнеслись к этому организации? Что-то в ближайшем будущем стоить ждать от Зайниева-драматурга и Зайниева-режиссера?

— Да, планы серьезно поменялись. У меня были постановки в Альметьевске, в Набережных Челнах, здесь, в Казани. Еще по России было несколько предложений. Пришлось отказаться, но вроде все относятся с пониманием. Спасибо им огромное. Но с тех пор, как стал директором, я в театре «Экият» выпустил «Абугалисину». Скоро мы там начнем репетировать «Незнайку», дай Бог. Если говорить о драматурги, у меня сейчас, по-моему, в двух театрах идут репетиции по моим пьесам. Так что все вроде, тьфу-тьфу, работа идет.

— Будете ли вы получать какое-то специальное образование в связи с новой должностью?

— Какое-то специальное образование — не знаю, пока на это нет времени. Но все почему-то удивляются, хотя я пять лет управлял театром как художественный руководитель. Люди не очень понимают, что такое художественный руководитель, а это финансовая и творческая ответственность. То есть у меня есть пятилетний стаж в финансовом руководстве театром, так что я не первый день в этой сфере.

— Если старое здание останется за Камаловским, то какие у него функции могли бы быть?

— Особенность старого здания в том, что оно построено так, что в нем можно только играть спектакли. Здесь нет лишних репетиционных, нет других залов. То есть любые попытки сделать из этого школу или еще что-то... Ничего из этого не выйдет. Здесь просто есть две сцены, где надо играть, есть фойе, есть гримерки для артистов. Вот это особенность здания на Татарстана, 1. Я думаю, мы бы могли в малом зале сделать, например, отдельное документальное направление драматического театра. И может, если говорить о мечтах о музыкальном театре — этот вопрос тоже можно было бы закрыть.

У театра — новое здание. До сих пор не решено, останется ли с ним старое. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Не думаю, что что-то гениальное было упущено»

— Мы услышали на недавней пресс-конференции про работу с драмой, музыкой, образованием, детьми, слышал, будет и литература, и выставочное пространство. Но при этом должна измениться и штатная структура театра...

— Да, будут новые направления, разные направления. И будут кураторы, которые должны будут заходить к руководству театра с вариантами решения проблем, со своими предложениями. Так же, как очередной режиссер заходит, допустим, к главному режиссеру. Вот такие полномочия будут у этих людей.

— Можно ли сказать, что «Башмагым»/«Башмачки», который покажут в марте, — это последняя премьера в старом здании?

— При условии, что здание не остается за нами, да. Иначе, если здание останется, конечно, здесь будут играться какие-то новые спектакли. Премьеры тоже специально будут готовиться для этого здания.

Сейчас в театре готовят, к примеру, спектакль «Желтая река» по пьесе Гюнгера Дильмена «Ресторан живой обезьяны». Режиссер — Мустафа Курт (Турция). предоставлено пресс-службой театра Камала

— Прочитал, что в этом сезоне девять премьер. Значит ли это, что у нас будет еще больше инсценировок и переводных текстов — ведь драматургов больше не стало?

— Это все зависит от режиссеров, которые будут ставить эти спектакли. Может, они, может, мы что-то упускаем, какие-то пьесы. Хотя я не думаю, что что-то гениальное было упущено. Может, как раз-таки вот это количество премьер и сподвигнет к появлению новых текстов, новых пьес. И если у нас молодая режиссура появится, они, соответственно, привлекут свое поколение, у них будут писатели своего поколения, и они будут развивать друг друга, как я надеюсь. Ну а если будет переводные, почему бы и нет?

— Звучала мысль о школе драматурга. Семинары у нас проводились, пьесы писались, но дальше дело не особо идет — в чем дело? И нет ли проблемы еще и в специалистах, которые будут обучать драматургии?

— Есть такое мнение, что творческой профессии научить невозможно, но вот научиться можно. Здесь, конечно, все зависит от самих людей. Если ты написал одну пьесу и хочешь, чтобы весь мир ее сразу ставил, то это, мне кажется, слишком самонадеянно, то есть надо быть готовым к жертвам, самопожертвованию, трата времени, нервов, быть готовым трудиться. На семинарах можно получить какое-то направление и, может быть, даже окрылиться. А дальше это уже ежедневный труд, как мне кажется. Мне лично ничего легко не дается. Мне до сих пор тяжело писать.

Зайниев продолжает работать и художественным руководителем театра «Экият». А еще он депутат Госсовета. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Я сторонник того, чтобы создавался интересный продукт»

— Сколько еще резидентов, партнеров театра не объявлено? Будет ли какая-то возможность заявиться с хорошей идеей и провести событие?

— По резидентам — театр открыт, мы каждый день с кем-то встречаемся, разговариваем. Что-то нам интересно, что-то нет. В первую очередь нельзя забывать, что это татарский театр, именно татарский театр. И исходя из этого можно вносить свои предложения.

— В каких жанрах, формах татарского театра ощущается недостаток?

— Мне кажется, во всех жанрах всегда чего-то не хватает. Кто-то скажет, что комедий много, но хороших комедий мало. Прям добротной драматургии, серьезной такой драмы, философской драмы почти не осталось. И какие-то современные молодежные жанры, может быть, фэнтези — чтоб привлечь молодежь.

— Насколько в новом здании будет больше ориентировки на зрителя, не знающего татарский язык? Или, напротив, будете стараться привлечь нового татарского зрителя из тех 97 процентов, что не ходят в театр?

— Я не могу сказать, какого зрителя из какого процента мы будем привлекать. Я сторонник того, чтобы создавался интересный продукт. А зритель сам найдется, как мне кажется. Если говорить про язык, да, конечно, в нашем татарском театре все должно быть на татарском. С переводом на русский язык. Исключением могут быть какие-то отдельные лекции, причем внутренние, профессиональные, для нас, а не для зрителя, мастер-классы и тому подобное. Сейчас взять и все рассказать невозможно. Надо пробовать.

В новом театре труппой и оркестром пока опробованы два зала. Своего часа ждет главный — в нем 26 марта покажут «Голубую шаль». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Узнали ли вы что-нибудь про родной театр за эти два месяца?

— Да нет, ничего нового не узнал. Я хоть и ушел, но все равно был рядом с этим театром. Всегда.

— Рустам Минниханов говорил, что полноценно новое здание театра заработает к лету. Значит ли это, что весь репертуар или значительная его часть начнет играться на Хади Такташа?

— Он имел ввиду работу в комплексе, уличные, парковые зоны, внутри театра и так далее, насколько я понимаю. Значительная часть репертуара переедет в новое здание. Этот процесс займет как минимум три месяца.