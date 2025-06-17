«Татарская женщина всегда остается сильной»: в Татарстане снимут сериал по Туфану Миннуллину

Съемки стартовали с кастинга актеров в клубе «Шарык»

Фото: Предоставлено пресс-службой ТНВ

В Казани стартовал кастинг на новый телесериал по произведению выдающегося татарского драматурга Туфана Миннуллина «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезда нам светит»). Проект приурочен к 90-летию со дня рождения автора. Отбор актеров проходит в здании клуба «Шарык» при поддержке Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. Сериал будет снят кинокомпанией «Ватан 21 век» совместно с телеканалом «Татарстан — новый век» при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, и лично Марата Ахметова. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вся наша жизнь держится на женщинах»

Режиссером нового телесериала станет Александр Далматов, известный по сериалу «Кеше китә — җыры кала» («Человек уходит — песня остаётся») по повести Мухаммата Магдеева, который с большим успехом был показан на ТНВ и тепло принят критиками и зрителями. До этого режиссер снял полнометражный фильм «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого»), сюжет которого основан на повести Нурихана Фаттаха.

Предоставлено пресс-службой ТНВ

— Сериал приурочен к 90-летию нашего выдающегося драматурга Туфана Миннуллина. Выбрано это произведение, так как оно направлено на нашего потенциального зрителя — на женщин. Ведь в первую очередь именно они смотрят телевизор, а главное — сериалы и фильмы. Наша цель, чтобы эта история про судьбу женщины — от студенчества до преклонных лет — завлекла телезрителей так же, как и турецкие сериалы. Согласитесь, в целом вся наша жизнь держится на женщинах, на сильных женщинах. После революции женщина встала на уровень мужчины, а после 1990-х, думаю, она поднялась даже выше. Хотя есть в этом и свои плюсы, и свои минусы, — считает режиссер.

На кастинг записались около 500 человек. Среди претендентов не только профессиональные актеры со всех театров республики, но и большое количество самодеятельных артистов.

Предоставлено пресс-службой ТНВ

«Мы принимаем всех, всем стараемся найти какую-то маленькую роль. Среди самодеятельности есть очень много талантливых людей, которые не искажены, не «испорчены» театральной школой. Они просто живут в роли. Однако есть и нюансы, в один день они могут вжиться в образ, а в другой день могут и не суметь этого сделать. Кроме того, нужно найти и актеров-детей, а чаще всего они непрофессионалы. Мы в поиске», — рассказал Далматов.

«У татарского фильма есть будущее»

Попытать счастья и претендовать на главную роль пришел и актер Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина Артем Пискунов, у которого уже есть опыт съемок в фильмах:

— За 17 лет работы в театре — это далеко не первый кастинг для меня. Однако даже сейчас сохраняется небольшое волнение. Каждый актер хочет сниматься в кино. Я не готовил заранее какого-то отрывка из пьесы, режиссер ставил передо мной задачи, которые я тут же выполнял. Это полная импровизация. На кастинг пришло очень много молодежи, что очень радует.

Предоставлено пресс-службой ТНВ

Актер убежден, что Туфан Миннуллин — культовая личность для каждого творческого человека в Татарстане и не только. Он свою театральную карьеру тоже начинал с его пьесы. Ему было 19-20 лет, когда он сыграл роль 27-летнего холостого мужчины в спектакле «Яшьлегем-юләрлегем».

— Будущее у татарского фильма, думаю, есть. Сейчас делается очень много, чтобы дети говорили на татарском языке. Например, работает театральная студия «Апуш», которая с каждым годом становится больше. Эти дети будут говорить на татарском, дети их детей будут говорить на татарском. Надо жить надеждой, — уверен Артем Пискунов.

«Адаптировать материал под киноверсию — сложная задача»

Авторами сценария сериала стали сам режиссер Александр Далматов и сценарист Алсу Хабибуллина. Пьеса Миннуллина в первую очередь рассчитана на постановку в театре. Для того, чтобы адаптировать материал под киноверсию, пришлось немало потрудиться, призналась сценарист.

Предоставлено пресс-службой ТНВ

Пьеса Туфана Миннуллина по жанру определена как театральный рассказ, то есть ее объем небольшой. Во время читки создателям сериала понадобилось полтора часа, а это значит, если переложить весь текст в видео, то получилась бы всего одна серия длительностью 45—50 минут. Авторы картины решили сделать из этого материала полноценный фильм на 10 серий.

— Перед нами стояла задача продумать, что происходило с героями до событий, описанных в произведении. Что с ними будет после. Также продумать сюжетные линии второстепенных персонажей и соединить их вместе. К тому же надо отметить, что в оригинальной пьесе основной конфликт происходит между автором и главной героиней. То есть главный антагонист — сам автор. Вот этот формат тоже надо было адаптировать под сериал. В театре такой авторский ход смотрится очень органично, удачно, а для сериала надо было как-то менять композицию. Задача стояла непростая, — поделилась Алсу Хабибуллина.

По ее словам, «это история сильной женщины, татарская женщина всегда была и остается сильной». Она никогда не сдается, многое решает сама, продолжила сценарист. «И, мне кажется, что главная наша задача — чтобы при просмотре сериала каждая зрительница узнала себя, посмотрела на себя со стороны и сделала какие-то выводы. Нам хотелось донести мысль, что, возможно, не стоит быть всегда такой сильной и все решать самой. Иногда можно позволить себе быть слабой», — разъяснила автор.

Предоставлено пресс-службой ТНВ

«История станет ярче и ближе к каждому из нас»

Сериал будут снимать на нескольких локациях по всему Татарстану, а концовку планируют заснять в новом здании театра Камала. Как рассказала директор кинокомпании «Ватан 21 век» Алина Сулейманова, в кадре появятся улочки Казани, Чистополя, а также Зеленодольского, Тюлячинского, Лаишевского районов:

— 13 июля мы начнем съемочный процесс. Старт будет в Чистополе и в Чистопольском районе. Мы выражаем огромную благодарность администрации этого муниципального района за поддержку. Процесс будет идти безостановочно. Съемки продлятся практически до конца сентября. Затем начнется постпродакшн. Мы планируем, что в конце декабря работа над нашим сериалом будет завершена полностью. А на экранах мы готовимся презентовать его в январские каникулы. Остается надеяться на благоприятную погоду.

Предоставлено пресс-службой ТНВ

Ведется большая работа за кадром. Вместе с проведением двухдневного кастинга, куда едут люди из разных городов и районов, команда параллельно осматривает площадки для будущих съемок.

— Это и дома, и улицы, и какие-то здания — все имеет для нас значение, потому что само произведение Туфана Миннуллина, построено таким образом, что протяженность по времени составляет более 10 лет. И, соответственно, нам нужно показать прошлое и настоящее, к тому же объединить их. Наша республика настолько богата, что мы можем найти любую локацию, и нас везде очень хорошо принимают. Нужно будет, например, воссоздать 2010 год. Кажется, что это не так и давно. Но не стоит забывать о том, что Казань до Универсиады была совершенно другой. Поэтому нам придется некоторые казанские локации снимать в Чистополе, — раскрыла небольшой секрет Алина Сулейманова.

Предоставлено пресс-службой ТНВ

«Это будет прекрасный сериал. Говорю с такой уверенностью, потому что референсом этой истории можно считать фильмы «Обыкновенное чудо» или «Ищите женщину». Сегодня особенно актуально почувствовать и понять, как живет женщина. А у нас особая история про жизнь татарской женщины, написанная много лет назад, но снятая современными молодыми людьми. История адаптирована к нашему времени, мы сделаем ее немножечко ярче и ближе к каждому из нас», — выразила уверенность директор кинокомпании.