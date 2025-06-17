«Татарская женщина всегда остается сильной»: в Татарстане снимут сериал по Туфану Миннуллину
Съемки стартовали с кастинга актеров в клубе «Шарык»
В Казани стартовал кастинг на новый телесериал по произведению выдающегося татарского драматурга Туфана Миннуллина «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезда нам светит»). Проект приурочен к 90-летию со дня рождения автора. Отбор актеров проходит в здании клуба «Шарык» при поддержке Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. Сериал будет снят кинокомпанией «Ватан 21 век» совместно с телеканалом «Татарстан — новый век» при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, и лично Марата Ахметова. Подробности — в материале «Реального времени».
«Вся наша жизнь держится на женщинах»
Режиссером нового телесериала станет Александр Далматов, известный по сериалу «Кеше китә — җыры кала» («Человек уходит — песня остаётся») по повести Мухаммата Магдеева, который с большим успехом был показан на ТНВ и тепло принят критиками и зрителями. До этого режиссер снял полнометражный фильм «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого»), сюжет которого основан на повести Нурихана Фаттаха.
— Сериал приурочен к 90-летию нашего выдающегося драматурга Туфана Миннуллина. Выбрано это произведение, так как оно направлено на нашего потенциального зрителя — на женщин. Ведь в первую очередь именно они смотрят телевизор, а главное — сериалы и фильмы. Наша цель, чтобы эта история про судьбу женщины — от студенчества до преклонных лет — завлекла телезрителей так же, как и турецкие сериалы. Согласитесь, в целом вся наша жизнь держится на женщинах, на сильных женщинах. После революции женщина встала на уровень мужчины, а после 1990-х, думаю, она поднялась даже выше. Хотя есть в этом и свои плюсы, и свои минусы, — считает режиссер.
На кастинг записались около 500 человек. Среди претендентов не только профессиональные актеры со всех театров республики, но и большое количество самодеятельных артистов.
«Мы принимаем всех, всем стараемся найти какую-то маленькую роль. Среди самодеятельности есть очень много талантливых людей, которые не искажены, не «испорчены» театральной школой. Они просто живут в роли. Однако есть и нюансы, в один день они могут вжиться в образ, а в другой день могут и не суметь этого сделать. Кроме того, нужно найти и актеров-детей, а чаще всего они непрофессионалы. Мы в поиске», — рассказал Далматов.
«У татарского фильма есть будущее»
Попытать счастья и претендовать на главную роль пришел и актер Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина Артем Пискунов, у которого уже есть опыт съемок в фильмах:
— За 17 лет работы в театре — это далеко не первый кастинг для меня. Однако даже сейчас сохраняется небольшое волнение. Каждый актер хочет сниматься в кино. Я не готовил заранее какого-то отрывка из пьесы, режиссер ставил передо мной задачи, которые я тут же выполнял. Это полная импровизация. На кастинг пришло очень много молодежи, что очень радует.
Актер убежден, что Туфан Миннуллин — культовая личность для каждого творческого человека в Татарстане и не только. Он свою театральную карьеру тоже начинал с его пьесы. Ему было 19-20 лет, когда он сыграл роль 27-летнего холостого мужчины в спектакле «Яшьлегем-юләрлегем».
— Будущее у татарского фильма, думаю, есть. Сейчас делается очень много, чтобы дети говорили на татарском языке. Например, работает театральная студия «Апуш», которая с каждым годом становится больше. Эти дети будут говорить на татарском, дети их детей будут говорить на татарском. Надо жить надеждой, — уверен Артем Пискунов.
«Адаптировать материал под киноверсию — сложная задача»
Авторами сценария сериала стали сам режиссер Александр Далматов и сценарист Алсу Хабибуллина. Пьеса Миннуллина в первую очередь рассчитана на постановку в театре. Для того, чтобы адаптировать материал под киноверсию, пришлось немало потрудиться, призналась сценарист.
Пьеса Туфана Миннуллина по жанру определена как театральный рассказ, то есть ее объем небольшой. Во время читки создателям сериала понадобилось полтора часа, а это значит, если переложить весь текст в видео, то получилась бы всего одна серия длительностью 45—50 минут. Авторы картины решили сделать из этого материала полноценный фильм на 10 серий.
— Перед нами стояла задача продумать, что происходило с героями до событий, описанных в произведении. Что с ними будет после. Также продумать сюжетные линии второстепенных персонажей и соединить их вместе. К тому же надо отметить, что в оригинальной пьесе основной конфликт происходит между автором и главной героиней. То есть главный антагонист — сам автор. Вот этот формат тоже надо было адаптировать под сериал. В театре такой авторский ход смотрится очень органично, удачно, а для сериала надо было как-то менять композицию. Задача стояла непростая, — поделилась Алсу Хабибуллина.
По ее словам, «это история сильной женщины, татарская женщина всегда была и остается сильной». Она никогда не сдается, многое решает сама, продолжила сценарист. «И, мне кажется, что главная наша задача — чтобы при просмотре сериала каждая зрительница узнала себя, посмотрела на себя со стороны и сделала какие-то выводы. Нам хотелось донести мысль, что, возможно, не стоит быть всегда такой сильной и все решать самой. Иногда можно позволить себе быть слабой», — разъяснила автор.
«История станет ярче и ближе к каждому из нас»
Сериал будут снимать на нескольких локациях по всему Татарстану, а концовку планируют заснять в новом здании театра Камала. Как рассказала директор кинокомпании «Ватан 21 век» Алина Сулейманова, в кадре появятся улочки Казани, Чистополя, а также Зеленодольского, Тюлячинского, Лаишевского районов:
— 13 июля мы начнем съемочный процесс. Старт будет в Чистополе и в Чистопольском районе. Мы выражаем огромную благодарность администрации этого муниципального района за поддержку. Процесс будет идти безостановочно. Съемки продлятся практически до конца сентября. Затем начнется постпродакшн. Мы планируем, что в конце декабря работа над нашим сериалом будет завершена полностью. А на экранах мы готовимся презентовать его в январские каникулы. Остается надеяться на благоприятную погоду.
Ведется большая работа за кадром. Вместе с проведением двухдневного кастинга, куда едут люди из разных городов и районов, команда параллельно осматривает площадки для будущих съемок.
— Это и дома, и улицы, и какие-то здания — все имеет для нас значение, потому что само произведение Туфана Миннуллина, построено таким образом, что протяженность по времени составляет более 10 лет. И, соответственно, нам нужно показать прошлое и настоящее, к тому же объединить их. Наша республика настолько богата, что мы можем найти любую локацию, и нас везде очень хорошо принимают. Нужно будет, например, воссоздать 2010 год. Кажется, что это не так и давно. Но не стоит забывать о том, что Казань до Универсиады была совершенно другой. Поэтому нам придется некоторые казанские локации снимать в Чистополе, — раскрыла небольшой секрет Алина Сулейманова.
«Это будет прекрасный сериал. Говорю с такой уверенностью, потому что референсом этой истории можно считать фильмы «Обыкновенное чудо» или «Ищите женщину». Сегодня особенно актуально почувствовать и понять, как живет женщина. А у нас особая история про жизнь татарской женщины, написанная много лет назад, но снятая современными молодыми людьми. История адаптирована к нашему времени, мы сделаем ее немножечко ярче и ближе к каждому из нас», — выразила уверенность директор кинокомпании.
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