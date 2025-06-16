«Годовой бюджет — около 60 млн»: казанский ФК «Сокол» готовится к закрытию

Если футбольному клубу из спортивной столицы России не найдут спонсора, «жить» ему осталось чуть больше двух недель

Фото: Динар Фатыхов

Частный футбольный клуб из Казани «Сокол» готовится к закрытию, выяснило «Реальное время». Разместив объявление о продаже команды, в администрации ждали предложений о финaнcовoм coтpудничecтве до 15 июня включительно, а сегодня констатировали — покупателей не нашлось. Нынешний владелец в СИЗО, нового спонсора нет, а в Минспорта заявили, что бюджета на «частников» не заложено. Подробности — в материале.

Денег нет, и надежды — тоже

Казанский ФК «Сокол» надеялся найти покупателя до 15 июня. Однако, судя по словам спортивного директора Ильяса Минневалиева, клуб не нашел нового владельца и теперь близок к закрытию.

— Продать не удалось, будущего нет. Скажем так, мы живем от игры к игре. Будет ли клуб существовать дальше — у нас нет ответа. Мы пытаемся, нам по чуть-чуть помогают добрые люди, но так не может длиться долго. В какой-то момент это остановится, — заявил Минневалиев в разговоре с «Реальным временем».

Как сообщил спортивный директор ФК «Сокол» Ильяс Минневалиев, клуб не нашел нового владельца и теперь близок к закрытию. Джаудат Абдуллин / realnoevremya.ru

По его словам, на сегодняшний день на проведение одного домашнего матча необходимо около 350 000 рублей, на тренировочный процесс уходит еще около 70 000 рублей. Если клуб не найдет финансирования, то прекратит работу 7 июля.

— Годовой бюджет должен быть примерно 60 млн рублей, — подсчитал Минневалиев.

«Получаем отказ с формулировкой: «Нам неинтересно»

Как отмечает собеседник издания, клуб обращался в Министерство спорта Татарстана, однако там ответили, что бюджет на частный клуб не заложен. Среди тех, кто мог быть заинтересован в покупке, функционер называет крупные федеральные банки или ретейлеров. Однако крупный бизнес не проявил никакой заинтересованности в приобретении команды. Аналогичная ситуация и с региональными коммерческими структурами.

Как отмечает собеседник издания, клуб обращался в Минспорт РТ, однако там ответили, что бюджет на частный клуб не заложен. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы писали им на почту, но в ответ получаем отказ с формулировкой: «Нам неинтересно». В развитии футбола заинтересованы только те люди, которым это интересно, — отметил Ильяс Минневалиев.

Действующим владельцем ФК «Сокол» является Тимур Калимуллин. Как уточняет представитель клуба, в прошлом году предприниматель приобрел клуб за 5,3 млн рублей. Но по факту никто не был в прибыли, ведь он «закрыл долги клуба». Таким образом, для команды это уже третья продажа за короткий срок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодня Калимуллин находится в одном из московских СИЗО как подозреваемый по делу о мошенничестве. По версии следствия, работая под брендом Urban University (ООО «ЭдЭкс», — прим. авт.), он предлагал соискателям получить новую профессию в IT-сфере. Однако недовольные услугами клиенты начали подавать заявления в полицию. В потерпевших оказались и преподаватели, и вложившиеся в знания студенты из 80 регионов России и четырех стран.

