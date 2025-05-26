«Если не найдем источник финансирования, то есть большая вероятность, что клуб перестанет существовать»

Казанский ФК «Сокол» снова ищет спасителя

. Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Сокол», который позиционирует себя как первую частную команду в Татарстане, снова вышел на «Авито» в поисках инвестора. Стоимость чисто символическая — один рубль. Пресс-атташе ФК Александр Егоров в разговоре с «Реальным временем» допустил, что «Сокол» может перестать существовать, если не найдет источник финансирования в кратчайшие сроки. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».



Не оправдали надежд неназванного спонсора

За последний год ФК «Сокол» уже трижды искал владельца. Первый раз команду выставили на продажу в начале прошлого года за 5,3 млн рублей — вместе с инвентарем и экипировкой. Тогда спонсор нашелся довольно быстро, спустя два дня, им стал Urban University (ООО «Эдекс»). Компания активно начала свой период в клубе — разыгрывала IPhone, звала звезд на матчи и даже искала таролога с зарплатой от 300 тыс. рублей на руки.

— У него есть огромное желание и горят глаза для того, чтобы сделать этот клуб успешным, не только в спортивной его составляющей, но и успешным медийно. И здесь мы сошлись во мнении, что мы хотим попробовать сделать новую народную команду. Мы начнем выдавать интересные вещи уже совсем скоро, — так о новом владельце, которым стал руководитель Urban University Тимур Калимуллин, говорил исполнительный директор клуба Ильгиз Гараев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продлилась история недолго — 20 января клуб снова выставили на продажу с повышением цены на 300 тыс. — до 5,6 млн рублей. В пресс-службе ФК заявили, что руководство Urban University приняло решение о продаже клуба из-за финансовых трудностей, которые ставят под угрозу основную деятельность компании. Несмотря на это, сотрудники и игроки ФК «Сокол» выразили благодарность Тимуру Калимуллину за поддержку в сложные времена.

После пришел неназванный спонсор, который помог «встать на ноги». Но и он покинул клуб спустя пять месяцев.

— Мы не оправдали его ожиданий в плане результата. Он больше не может помогать, — прокомментировал «Реальному времени» уход инвестора основатель и спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев.

Теперь «Сокол» ищет «людей, которые заинтересованы в том, чтобы спасти клуб из критической ситуации»

Третью попытку найти инвестора клуб предпринял в середине мая. В этот раз стоимость чисто символическая — один рубль.

— Пpофессионaльный футбольный клуб из российcкой лиги ищeт совладельца — aмбициoзногo бизнecмeнa, жeлающего стaвить пepед командой гpaндиoзныe зaдaчи и дoбивaться цeлeй вмeстe c кoллeктивом. Bозможны разные вaриaнты финaнcoвoгo и оpгaнизациoннoго cотрудничeствa, — говорится в объявлении и отмечается: предложение действует только до 15 июня.

Ильяс Минневалиев пояснил, что «Сокол» ищет «людей, которые заинтересованы в том, чтобы спасти клуб из критической ситуации».

— Ситуация такая, что действительно тех средств, которые сейчас мы получаем на поддержку и жизнеобеспечение клуба, не хватает, поэтому нам нужны новые партнеры, которые готовы нас поддержать материально. Вот сейчас мы вернулись из Барнаула, одержали первую победу во Второй лиге Б. Домашний матч с «Челябинском» — в ближайшее воскресенье. Надеемся, что он, так скажем, сложится. На организацию матчей тоже требуются средства — не только на выезды, но и на домашние игры. Все очень непросто. Но надо отдать должное футболистам — они продолжают тренироваться, играть. Работа тренерского штаба и менеджмента клуба продолжается. Но как долго она продолжится — этот вопрос открыт, — прокомментировал ситуацию пресс-атташе «Сокола» Александр Егоров.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, игроки «вопросов уже не задают»: «Потому что все всё понимают, но мы надеемся, что ситуация все-таки разрешится и клуб будет существовать».

— В общем-то, если мы не найдем источник финансирования, то есть большая вероятность того, что клуб перестанет существовать, — заключил Егоров.

Сейчас «Сокол» занимает 13-е место в турнирной таблице Второй лиги Б. На днях казанцы одержали первую победу в текущем сезоне — над «Динамо-Барнаулом». В прошлом году клуб выручил 6,6 миллиона рублей, что в два раза выше предыдущего показателя (3,1 млн рублей). При этом он остался в убытке на 713 тыс. рублей, хотя за 2023 год показал прибыль в 992 тыс. рублей. Кредиторская задолженность «Сокола» на 31 декабря 2024 года составила 6,6 млн рублей.

Фактический владелец «Сокола» — в СИЗО

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем «Сокола» остается Тимур Калимуллин.

— Юридически — да, [Калимуллин] продолжает являться [владельцем]. Просто есть проблемы на данный момент, по которым он не может передать [права на клуб]. По большому счету это не имеет значения, потому что он не может содержать футбольный клуб. Мне главное, кто владелец, — пояснил Ильяс Минневалиев.

Причина, по которой Тимур Калимуллин с января не может покинуть пост руководителя клуба, проста — он находится в московском СИЗО по делу о мошенничестве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Калимуллин является фигурантом еще одного дела, возбужденного из-за обмана пользователей, купивших обучение у Urban University. Ущерб может достигнуть 1 млрд рублей, говорил в апреле врио замглавы МВД республики Рустем Садыков: «География потерпевших — минимум 82 региона РФ, плюс иностранные студенты из Черногории, Вьетнама, Белоруссии и Киргизии».