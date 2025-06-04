Дмитрий Вандюков: «Наша самая главная боль — это отсутствие жилья»

Иннополис подвел итоги первых 10 лет жизни

Фото: Артем Дергунов

Самый технологичный и молодой город России — Иннополис — 9 июня отмечает свое десятилетие. Сегодня журналистам представили итоги деятельности города и обозначили проблемные точки. Самой острой болью является отсутствие жилья — более 150 семей находятся в очереди уже сейчас. А без нового строительства развитие Иннополиса встанет. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Объем инвестиций компаний — 214 млрд рублей

Совокупный объем инвестиций компаний на территории особой экономической зоны «Иннополис» достиг 214 млрд рублей. Выручка компаний-участниц ОЭЗ в прошлом году превысила 64 млрд рублей, налоговые поступления в бюджеты — порядка 14 млрд. Такими цифрами на встрече с журналистами, посвященной скорому дню рождения города, хвастался мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков.

— Сейчас город живет на самоокупаемости — мы фактически живем на то, что зарабатываем налогами. Всю инфраструктуру поддерживаем на эти деньги, — поделился он.

Как добавил курирующий проект ИТ-города вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, Иннополис начал работать в плюс, принося добавленную стоимость в валовой продукт республики.

— Когда производятся новые технологические решения, которые еще не готовы выпускать массово по стране, можно протестировать в небольшом городе. А здесь по сути все атрибуты города — дорожные сети, вся необходимая инфраструктура. Поэтому здесь и производятся новые решения! — отметил он.

Курирующий проект ИТ-города вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Вандюкова, на данный момент в городе насчитывается около 50 драйвовых компаний, некоторые из которых имеют потенциал к международному выходу:

— Примерно у 30 компаний есть потенциал развиться в ближайшей перспективе. Дадим им еще немного времени. Понятно, что 1С мы за 10 лет не вырастили...

— Но и 1С уже больше 30 лет, — подхватил Шайхутдинов. — Где-то 50 компаний тиражируют свои решения по всей стране. Технологичные проекты развиваются не сразу. Это поступательное движение. Генезис требует большого количества временных инвестиций.

«Пока не появится жилье, количество жителей не увеличится»

Несмотря на активные темпы технологического развития Иннополиса, в городе очень остро стоит проблема с жильем — в очереди находятся более 150 семей, обозначил проблему Шайхутдинов.

— Самая главная наша боль — это отсутствие жилья. Все обращают на это внимание: «Как так, у вас 10,5 тыс. рабочих мест создано, а живут 7,5». У нас очередь на арендное жилье достаточно большая, людям некуда приехать и негде жить. У нас есть квартал «Ю», жилье бизнес-класса. Но оно недешевое. Запланировано 11 очередей, одна очередь готова, — посетовал Вандюков.

Он уточнил, что на данный момент в городе построено около 265 тыс. квадратных метров жилья. Из них порядка 160 тыс. — арендное. Учитывая объемы водо— и теплосетей, по его словам, эти показатели можно увеличить вдвое:

— Иннополис застроен на 8%. У нас такое поле для творчества архитекторов и застройщиков. Мастер-план уточнили с Институтом пространственного планирования. Мы точно знаем, где у нас будет жилье, где социальные объекты, какая дорожная инфраструктура. Дай бог, в этом году доделаем генплан в соответствии с мастер-планом. Думаем, что генплан примем в следующем году.

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Проживают в городе на постоянной основе 5 тыс. человек, еще 2,5 тыс. работают в Иннополисе вахтовым методом. Как отметил Вандюков, «к сожалению, даже этим 2,5 тыс. жить негде».

— Здесь есть острый спрос на покупку жилья. Для наших жителей квартира здесь — это определенный психологический якорь. Поэтому остро стоит вопрос развития как арендного, так и собственного жилья со стоимостью до 150 тыс. рублей за квадрат. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются с руководством республики. Решать этот вопрос будем сейчас, уже готовы несколько стратегий, — убеждал Шайхутдинов.

То, о чем и не мечтали

Зато хорошо себя чувствует ретейл, рассказал Шайхутдинов в разговоре с «Реальным временем». По его словам, средний чек в точках крупнейших игроков продуктового рынка в Иннополисе является одним из самых высоких по России:

— Если пройтись по городу, то можно увидеть, что на первых этажах застроек мест нет — все занято предпринимателями. Даже если какие-то проекты закрываются, на их место очень быстро приходят новые. Это вопрос того, готова ли компания ориентироваться на особенности Иннополиса. Выживает сильнейший.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подводя итоги 10 лет, можно увидеть, как реализация обошла изначальный проект. Появилось много точек для развития, которые изначально не предусматривались.

— Мы предполагали, что это будет город с хорошим университетом, с технологическим развитием. По итогу к этому добавился производственный блок: электронные средства и отечественные технологии в сфере коммуникации, в сфере вычислительных систем. Мы и не предполагали, что у нас сформируется такая команда, — рассказал «Реальному времени» вице-премьер.