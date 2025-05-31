«Без любви мира не бывает»: Нуриевский фестиваль завершается на высокой ноте

Война сожгла Москву, но любовь все-таки победила

Фото: Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Финальной постановкой Нуриевского фестиваля на этот раз стал не гала-концерт, а спектакль «Война и мир» в постановке «Донбасс Оперы». 220 человек из Донецка привезли в Казань хореографическое полотно на музыку Вячеслава Овчинникова. Музыка эта написана для фильма Бондарчука «Война и мир», а каким получился балет — оценивают гости двух последних спектаклей нынешнего Нуриевского. Как справляется изрядно поредевшая труппа донецкого театра со сложными творческими задачами, какого персонажа нет у Толстого, но есть в спектакле и почему этот балет прежде всего про любовь — в репортаже «Реального времени».

«Он всю жизнь мечтал создать этот спектакль. Создал его — и умер»

XXXVIII Нуриевский фестиваль завершается сегодня балетом «Война и мир», который показывает на сцене ТАГТОиБ труппа «Донбасс Оперы» совместно с артистами из Марийского театра оперы и балета.

Символично, что из Донецка в Казань в качестве худрука своего театра приехал Вадим Писарев. 38 лет назад, в далеком 1987-м, он танцевал в Казани в «Жизели», открывавшей самый первый фестиваль классического балета, который позже получит имя Рудольфа Нуриева. В этом спектакле он работал вместе с Валентиной Ганибаловой. А еще во время того фестиваля Писарев танцевал в «Щелкунчике» и в гала-концерте. Теперь, как признается мастер, Казань он не узнал — совершенно другой город и другие люди.

— Но я очень рад тому, что Владимир Яковлев продолжает оставаться руководителем балета в вашем театре! — улыбался Вадим Писарев.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Спектакль, который «Донбасс Опера» привезла в Казань, — последняя постановка легендарного московского мэтра Андрея Петрова, который задумал поставить балет «Война и мир» еще в 1980-х. К 2023-му Петров «созрел» и решил ставить это эпическое полотно именно с «Донбасс Оперой», при поддержке «Кремлевского балета», которым он руководил, и Марийского театра оперы и балета. Причин тому было несколько — кроме тесной и многолетней дружбы, которая связывала мэтра с худруком донецкого театра Вадимом Писаревым, стимулом стали и трагические события современности. Работу начали. Донецкие танцовщики два раза съездили в Москву, к Петрову в «Кремлевский балет», чтобы ставить хореографию спектакля. Но произошла трагедия — Андрей Петров скоропостижно ушел из жизни, не успев завершить работу.

— Он всю жизнь мечтал создать этот спектакль. Создал его — и умер. Но успел передать хореографически. И Донецкий театр оперы и балета взял на себя эту ношу. Мы все восстановили, отрепетировали, сделали бутафорию и костюмы. Все, до мельчайших нюансов, так, как хотел Александр Борисович, — рассказывал Вадим Писарев перед тем, как представить получившийся спектакль публике в Казани.

предоставлено "Донбасс Оперой"

«Что бы ни случилось, мы ставим прежде всего на нашу собственную труппу»

Генеральный директор театра Евгений Денисенко вспоминает:

— Когда Андрей Борисович умер, Вадим Яковлевич [Писарев] пришел ко мне и спросил: «Что будем делать?» Я ответил: «Будем делать спектакль». Ребята не ушли в отпуск, работали. Когда мы выпустили балет, у нас были три солиста из московского балета в спектакле, остальные наши. А теперь спектакль показывает только наш балет, и порой мы привлекаем помощь балета из Йошкар-Олы. Они участвуют в массовых сценах. Иначе как показать Аустерлицкое сражение или Бородинскую битву? В одной сцене участвуют более пятидесяти человек, а у нас в труппе всего сорок пять!

Премьера спектакля состоялась в 2023 году в Севастополе — в родном театре сразу показать его не получилось, потому что в Донецке два года были закрыты для зрителей и театр, и филармония, и другие учреждения культуры. Балет стал востребованным: его видела публика в московском Большом театре, в Большом концертном зале Санкт-Петербурга, в Воронеже, в Керчи. Сейчас, после Казани, «Войну и мир» повезут в Ижевск, Нижний Новгород и Самару.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

В Казань театр приехал чуть ли не полным составом — в Донецке репетировать скорую премьеру «Королевы чардаша» осталась только оперная труппа. А балет, оркестр, хор, монтажеры, декораторы отправились на гастроли — всего 220 человек. Плюс артисты Марийского балета: восемь пар в сцене салона Анны Шерер, солист труппы Артем Васильев в партии Кутузова, Варвара Морозова и Данил Малов в партиях Коломбины и Арлекина.

В Казани идет ровно та же версия балета, что и в родном Донецке. Просто — за счет «подмоги» из Йошкар-Олы — более насыщенно.

— Мы, кстати, сразу ставили себе задачу: что бы ни случилось, мы ставим прежде всего на нашу собственную труппу. И на собственный хор — 60 человек за сценой будут исполнять все вокализы вживую. И, конечно, работает наш оркестр. В режиме работы на гастролях я никогда не признаю фонограмм. Театр никуда не выезжает без оркестра. Иначе мы потеряем свое лицо, — говорил генеральный директор театра.

предоставлено "Донбасс Оперой"

27 смен декораций за два акта

Прежде чем увидеть спектакль, журналисты и зрители задавались вопросом: как четыре тома «Войны и мира» уместить в два балетных акта? Как разобрать хитросплетения характеров и сюжетных линий на балетной сцене для такого огромного литературного полотна? Но создатели балета ухитрились справиться: либретто в общих чертах повторяет сюжет романа.

— В романе Толстой описал темы войны, любви, семейных уз… Мы соблюдали эту литературную лексику и в хореографии. И спектакль принимают, нас везде встречали на ура. А ведь зрителя не обманешь, халтуру они не пропустят, — рассуждал Евгений Денисенко. — Хореографической лексикой мы старались обязательно передать линии, описанные в романе, через жизни Андрея Болконского, Пьера Безухова, княжны Марьи, Наташи Ростовой.

Художник-постановщик спектакля Григорий Белов и художник по костюмам Ольга Полянская совершили, казалось бы, невозможное. Переноситься из одной локации в другую помогают декорации: они меняются 27 раз за два акта! Из бальной залы — в усадьбу Ростовых, с поля битвы — в покои старика Болконского, из ставки Наполеона — в пылающую Москву... Причем музыка на это время не останавливается, темпоритм соблюдается железно. Декорации и костюмы — сильные стороны этого балета. Атмосфера дополнительно оживает за счет искусно созданного светового сценария (художник по свету — Изабелла Николаенко), а видеоарт расставляет эмоциональные и в некоторой степени философские акценты (художник видеопроекции — Валерий Сацик). Например, в военных сценах перед Бородинским сражением на экран проецируется мрачная композиция: изрытая снарядами земля, по которой разбросаны лежащие шахматные фигуры (а на сцене при этом умирают крестьяне в белых рубахах под штыками французов). Поневоле задумаешься о том, кто и с какими целями жертвует людскими жизнями, как пешками…

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Сильно поставлены и мизансцены. Поскольку, собственно, хореографически перенасыщенным спектакль не назовешь, а сюжет передать надо, в его полотно обильно вшита пантомима. Отточенные жесты актеров, их долгое нахождение на одном месте в изображении беседы или эмоциональных моментов, вставки, в которых танец вовсе отсутствует (например, совет Кутузова с военачальниками) — все это нужно было поставить так, чтобы сохранить динамичность визуального повествования.

Скорбь Марьи, живость Наташи и балерины в роли солдат

Тема любви и семьи проходит через весь балет красной строкой. Драматическое мастерство балетной труппы «Донбасс Оперы» здесь на высоте. Анна Вальчик в партии Наташи Ростовой — хрупкая, изящная, порывистая.

Анна Вальчик в партии Наташи Ростовой — хрупкая, изящная, порывистая. Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

А княжна Марья — Виктория Губрий, казалось, переживала личную трагедию, провожая в мир иной своего деспотичного отца. Обе солистки донецкой балетной труппы, как видится, провели большую работу над материалом, продумали, прочувствовали каждая свою героиню. Кстати, Виктория в обычном, не гастрольном режиме тоже танцует партию Наташи и признается:

— Обе эти партии наполнены духовностью, женственностью, любовью. Мне самой ближе княжна Марья с ее религиозностью, трепетным отношением к семье, к традициям, ко всему живому. А в Наташе мне нравится ее русскость, воплощение открытой души, острота эмоций и чувств. Она страдает, любит, радуется, грустит на полную — как мы это умеем.

Дарья Радковская в партии Элен Курагиной показала и дерзость, и изящество, и заносчивость своей героини. Фактурная, яркая солистка оставила впечатление у публики.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Но, пожалуй, самую удивительную женскую партию в балете танцевала Дарья Донцова. Ее героиня — Война. Вероятнее всего, это единственное гротескное отступление, которое позволил себе сделать Петров, задумывая этот балет. Война околдовывает Наполеона, радуется страданиям и горю, сеет разрушение и собирает кровавую жатву. Резкая, лукавая, хищная, но порой скудная пластика ее движений придает спектаклю фантасмагорический оттенок.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Мужские партии идут строго по тексту Толстого — а значит, старики Ростов (Вадим Лешенков) и Болконский (Мирослав Грабовский) никаких хореографических изысков публике не представили, за исключением описанного в романе народного танца Ильи Андреевича Ростова. Элементы классического балета с прыжками и даже фуэте эпизодически демонстрировал Роман Белгородский в роли Андрея Болконского. Пьер Безухов (Николай Жучков) занят в основном духовными метаниями и страданиями — как в романе, так и в балете. На танцы у него, видимо, просто не хватает времени. Наполеон (Константин Якивец), Кутузов (Артем Васильев) и Александр I (Максим Вальчик) рисуют историческое полотно эпохи и отвечают за глобальные вопросы, им тоже особо не до хореографии. Среди всех вышеперечисленных выделяется разве только Наполеон.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

В спектакле множество массовых сцен. И если постановка бальных сцен балетными труппами уже давно освоена, то с изображением баталий каждый справляется по своему разумению. Донецкий театр с подачи Андрея Петрова сделал качественные, крепкие «битвы», в которых много метафоры, аллегории и красочных штрихов. Интересно, что здесь во многих традиционно мужских ролях (например, в массовых сценах с казаками) — балерины, одетые и загримированные под мужчин. И даже в бородатых крестьянах порой угадывались хрупкие девушки.

предоставлено "Донбасс Оперой"

Образ Войны в спектакле есть. А почему нет образа Мира? Вадим Писарев отвечает на этот вопрос:

— Мы ведь заканчиваем миром. Потому что любовь — это и есть мир, без любви мира не бывает. Посмотрите: когда все герои возвращаются друг к другу, этим заканчивается спектакль. Любовь превыше всего!

«Ценность человеческой жизни — великое для нас теперь понимание»

Труппе донецкого театра удается работать в непростых условиях. А сохранить театр в принципе удалось только благодаря поддержке со стороны федерального Минкульта, Росконцерта (который организовывал гастроли театра, когда родная сцена была закрыта для зрителей) и президента России Владимира Путина, чьи президентские гранты сегодня выделены театру на то, чтобы поддерживать артистов и творческих работников. Два года театр был закрыт, но внутри шла большая работа.

— Если нет репетиций — нет балета. Нельзя останавливаться даже на неделю, иначе сразу теряешь форму. Обязателен каждый день класс, когда балет будет держаться. Но когда нам с января 2024 года разрешили показывать спектакли, у нас аншлаги. Мы работаем каждый день, востребованность большая, — рассказывает Евгений Денисенко.

Труппа понесла кадровые потери. С началом СВО на фронт ушли 47 сотрудников театра. Один из них погиб. В 2024 году от удара снаряда прямо рядом со зданием театра погибла балерина труппы вместе со своей преподавательницей — на дереве у места их гибели символически висят две пары пуантов.

Ольга Акимичева/предоставлено ТАГТОиБ

Виктория Губрий обыденным тоном рассказывает:

— По себе скажу: я без работы не могу. Как, наверное, каждый наш артист. Каждому нужно где-то реализовываться. Бывают, конечно, ситуации, когда мы тщательно следим за новостями и обстановкой, решая, можно или нельзя ехать на работу. Очень волнуются те, у кого дети остаются дома. Но моя работа прекрасна. Она меня наполняет, поддерживает. Вся ситуация, в которую мы попали, не прошла для нас просто так. Мы умеем ценить простые вещи — такие, как вода в кране или интернет дома. И конечно же, ценность человеческой жизни — великое для нас теперь понимание.

По мере развития событий из балетной труппы Донецка уехали 15 человек — рассредоточились по разным театрам России и Европы. В таких условиях «Донбасс Опера» долго не могла ставить массовые спектакли из своего репертуара — балеты «Спартак», «Баядерка», «Спящая красавица», оперу «Аида». Однако с августа 2025-го они понемногу возвращаются на сцену, потому что пополняется труппа. К примеру, в Донецк переезжают артисты из Новосибирска.

А гендиректор театра Евгений Денисенко рассуждает о своей постановке «Войны и мира»:

— Мы бы даже не подошли к этому произведению, если бы у нас было спокойно. Потому что в своем внутреннем мире и созерцании мы не дошли бы до этого. Начиная с 2014 года мы находились на острие чувств — и это выросло в то, что мы вам показываем.

предоставлено "Донбасс Оперой"

XXXVIII фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева в Казани завершается, и, как уже было сказано, завершается он нотой любви.

Но сезон театра продолжается — впереди еще почти два месяца высокого, чистого, яркого искусства.

