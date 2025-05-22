«Генерала» из Питера приземлили в Казани за кабели для «Белого лебедя»?

С подачи ФСБ и СК арестован бывший директор АО «Казань-Промтех» — его обвиняют в попытке хищения по оборонному контракту

. Фото: Максим Платонов

«Задержание Юрия Лыскова было произведено не с целью обеспечения расследования дела, а по иным мотивам», — такая версия защиты прозвучала на днях в Верховном суде Татарстана. Этой весной бывший руководитель компании «Промтех-Казань» возглавил завод «Знамя труда» в северной столице, однако не прошло и месяца, как попал в СИЗО Казани. По данным «Реального времени», его обвиняют в покушении на хищение средств Минобороны РФ по контракту на выпуск «Белых лебедей» — модернизированных ракетоносцев ТУ-160. Подчиненные Лыскова по договору субподряда на 400 млн рублей участвовали в этом проекте Казанского авиазавода с 2019 года.

День рождения в СИЗО

О новой должности авиаэлектронщика из Татарстана неделю назад написали издания «Деловой Петербург» и «Коммерсант». Сетовали, что экс-директор АО «Промтех-Казань» Юрий Лысков стал седьмым руководителем питерского завода «Знамя труда» за полтора года, рассказывали, какие задачи ему предстоит решать.

Оба материала вышли в 39-й день рождения Лыскова, правда, встречал он его уже за решеткой. Еще в апреле, буквально через несколько дней после назначения, новоиспеченный «знаменосец» получил приглашение на допрос во 2-й отдел по особо важным делам Cледкома Татарстана — в качестве свидетеля. Прилетел с адвокатом и был задержан уже в качестве подозреваемого.

Информацию об этом деле силовики не афишировали, однако часть деталей получила огласку в ходе рассмотрения жалобы на арест Юрия Лыскова. Ее подавала московский адвокат Наталья Вихрова, а в Верховном суде Татарстана защитником арестованного выступил казанец Игорь Ризванов.

Обвинение в покушении на хищение бюджетных средств по госконтракту Юрий Лысков не признает. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На заседании выяснилось — переехать в Санкт-Петербург Юрий Лысков не успел. И он, и жена с дочкой прописаны в Казани, при этом у главы семьи есть временная регистрация в одном из поселков Подмосковья. На вопрос суда о трудоустройстве арестованный сообщил: «Работал гендиректором завода «Знамя труда».

Лысков обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Дело было возбуждено в ноябре 2024 года в отношении неустановленных сотрудников «Промтех-Казань» (далее — «ПК») и иных лиц. По данным источников «Реального времени», речь идет о сумме в 17 млн 570 тысяч рублей, которую, как считают силовики, незаконно представили к оплате по итогам выполнения субподрядных работ на КАЗе в рамках государственного оборонного заказа. Однако до перечисления денег дело не дошло — вмешались люди в погонах.

25 апреля представитель СК просила Советский суд Казани заключить «генерала» из Питера под стражу, считая, что на свободе он может скрыться от следствия и суда, повлиять на свидетелей и создать иные помехи работе по уголовному делу. Суд отправил не признающего вину Лыскова в СИЗО.

Лысков: «Всегда был на связи — с момента первого задержания»

По мнению защиты, при рассмотрении ходатайства не получили оценки ряд важных обстоятельств — добровольная явка по требованию следователя, задержание без допроса и проведения очной ставки с тем, кто дает показания против Лыскова.

«Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания без установления причастности или непричастности к преступлению. По мнению защитника, задержание Лыскова было произведено не с целью обеспечения производства по делу, а по иным мотивам», — озвучила судья Верховного суда РТ Ольга Мигунова доводы апелляционной жалобы адвоката.

Адвокат Игорь Ризванов сообщил — за время следствия по делу Лысков в статусе свидетеля не раз приезжал и прилетал на допросы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также огласили сведения защиты, что несовершеннолетняя дочь обвиняемого имеет инвалидность и нуждается в уходе, а арест Лыскова «лишает всю семью средств к существованию и возможности вносить ипотечные платежи за квартиру, в которой они проживают».

— Фактическая причастность Лыскова к совершению инкриминируемого преступления ничем не подтверждена. Ни один из свидетелей, на которых ссылается следствие, прямо не указывает на Лыскова как на лицо, которое намеревалось совершить хищение бюджетных средств, — выступил на заседании Верховного суда адвокат Игорь Ризванов.

Он сообщил: за время следствия по делу Лыскова в статусе свидетеля не раз приглашали на допросы, он приезжал из Казани и Москвы и спокойно уезжал после дачи показаний. «Почему в этот раз было принято решение именно о задержании с пояснением, что он может скрыться после предъявления обвинения, защите непонятно», — признался Ризванов и предложил заменить реальный арест домашним.

О возрождении казанского производства «Белых лебедей» в 2018 году объявил Владимир Путин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из выступления самого Юрия Лыскова следовало — на старте расследования дела у силовиков были к нему вопросы, дело дошло до задержания. Однако после отпустили, и на протяжении полугода с лишним никаких попыток скрыться он не предпринимал.

— Я никогда своими действиями не мешал ходу расследования. Всегда был на связи — с момента первого задержания. Прилетел из другого города по первому требованию в установленный день на следственные действия, — сообщил арестованный экс-директор «Промтеха-Казань». — Моя работа — единственный источник дохода в нашей семье. Дочери требуются каждый месяц дорогостоящие лекарства. Поэтому прошу вас применить хотя бы домашний арест, потому что это позволит жене устроиться на работу (сейчас она ухаживает за дочкой), мы сможем покупать лекарства, жить.

Представитель прокуратуры РТ Гузял Хабибуллина настаивала на законности решения суда первой инстанции. И апелляционная инстанция оставила «генерала» в СИЗО. За рамками процесса «Реальному времени» удалось уточнить — претензии к Лыскову касаются работ по стратегическим бомбардировщикам ТУ-160.

Счет за поставку с заводского склада

О возрождении казанского производства «Белых лебедей» в 2018 году объявил Владимир Путин. Государственный контракт на поставку ракетоносцев Ту-160М предусматривает создание десяти самолетов — по 15 миллиардов рублей, это полная загрузка завода до 2027 года, — сообщал он во время визита в столицу Татарстана и посещения КАЗа.

Начинка «советского» бомбардировщика претерпела серьезные изменения с учетом современного оборудования и требований. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отечественный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ТУ-160 разработали еще в 70-х годах прошлого века, запустили в серию на казанском заводе незадолго до начала перестройки. В начале 90-х производство свернули, выпустив 25 «лебедей».

Внешний облик железной, впрочем, скорее титановой птицы, не поменялся, серьезные изменения с учетом современного оборудования и требований претерпела начинка. Объем работ был колоссальный, так что к делу привлекли субподрядчиков. Одним из них, по данным «Реального времени», стало АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», базирующееся в Дубне, которое в свою очередь в июле 2019-го заключило договор с АО «Промтех-Казань» на поставку и монтаж жизненных артерий «лебедя» — кабельной сети на первом серийном образце обновленного самолета на общую сумму 420 млн рублей.

Заметим, что «Промтех-Казань», специализирующийся на производстве частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, входит в корпорацию «Промышленные технологии» — крупного поставщика оборудования для процессов автоматизации в промышленном производстве и добывающих отраслях. Ее директором и совладельцем является Валерий Шадрин, который одновременно возглавляет «ОКБ «Аэрокосмические системы». Штаб-квартиры обеих компаний находятся в Дубне.

По версии силовиков, компания-субподрядчик оборонного контракта представила на оплату счета о закупке жгутов для кабельной сети самолета, а на деле использовала жгуты самого КАЗа. Максим Платонов / realnoevremya.ru

И до получения этого контракта у казанской «дочки» «Промтеха» имелись налаженные связи с крупными предприятиями республики. Согласно открытым источникам, Юрий Лысков возглавлял компанию с февраля 2019-го и до конца октября 2024-го.

По информации «Реального времени», осенью прошлого года курирующие оборонзаказ сотрудники ФСБ засомневались в достоверности документов, которые субподрядчик работ представил на оплату генподрядчику — в части закупки на стороннем предприятии жгутов для монтажа кабельной сети в самолете. Указанные данные разошлись с оперативной информацией, что монтаж производился за счет жгутов, которые уже находились на территории КАЗа. Их закупили ранее на средства самого завода.

Тут к делу подключились и представители Следкома по Татарстану. Как уверяет источник «Реального времени», именно действия силовиков поспособствовали тому, чтобы перечисление средств по выставленным счетам от «Промтеха-Казань» — на 17 млн 570 тысяч рублей — не состоялось.

Каким образом перемещение весьма значительной партии заводских материалов оставалось незамеченным в течение нескольких лет — еще предстоит разобраться. По данным «Реального времени», в деле могут появиться и другие фигуранты. Представители силовых органов от комментариев по этому делу пока воздерживаются.