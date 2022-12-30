Новый казанский «стратег» поднялся в небо

Казанский авиазавод сдал два стратегических бомбардировщика Ту-160М, после чего может начаться серийное производство

Два стратегических ракетоносца Ту-160М, построенных на Казанском авиазаводе им. Горбунова, переданы для летных испытаний военным. Первый — это абсолютно новый казанский «стратег», построенный с нуля опытный бомбардировщик с полным циклом заводских испытаний. Второй — обычный строевой Ту-160, прошедший глубокую модернизацию. По словам директора казанского завода Николая Савицких, со сдачей опытного образца бомбардировщика Казань справилась с амбициозной задачей по перевооружению армии. Детали — в материале «Реального времени».

Первый Ту-160 new улетел на испытания военным

Первый опытный образец стратегического ракетоносца Ту-160М, разработанного ПАО «Туполев», совершил очередной полет, сообщила сегодня утром пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Иначе его называют Ту-160 new.

— В рамках полета выполнены маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования, — говорится в сообщении.

Первый опытный образец стратегического ракетоносца Ту-160М, разработанного ПАО «Туполев», сегодня совершил очередной полет. Фото: uacrussia.ru

К этому моменту первый собранный с нуля бомбардировщик прошел программу заводских испытаний. Они длились почти год. Ведь впервые новый бомбардировщик поднялся в небо еще в январе 2022 года и с тех пор проходил доработку. Весь год программа находилась под контролем высшего руководства страны. За это время в Казань прилетал и Юрий Борисов (ныне глава «Роскосмоса»), и вице-премьер РФ Денис Мантуров.

— Мы выполнили в этом году задачу: сдали новый Ту-160М и один модернизованный, — сообщил «Реальному времени» директор казанского предприятия Николай Савицких. Наряду с этим завод выполнил работы по плановой модернизации строевого Ту-160.

Программа по воспроизводству стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиазаводе была развернута по распоряжению президента России Владимира Путина задолго до начала специальной военной операции. Еще в 2018 году Минобороны РФ и ПАО «Туполев» (входит в «Ростех») заключили госконтракт стоимостью 160 млрд рублей на строительство «стратегов». При подписании Минобороны РФ поставило задачу построить первую партию в десять новых бомбардировщиков. Таким образом, можно сказать, что с отправкой первого Ту-160М Казанский авиазавод может приступить к серийному выпуску. Параллельно с этим завод продолжает осуществлять работы по глубокой модернизации действующего парка Ту-160, который находится на вооружении командования Воздушных сил РФ.

Чемезов о ТУ-160М: там все новое — и двигатель, и бортовое оборудование

Исполнение программы строительства и модернизации Ту-160 находится на контроле президента страны. В мае этого года Владимир Путин принимал отчет главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Последний доложил о завершении глубокой модернизации ракетоносца Ту-160М с новым двигателем НК-32.

— Мы фактически создали новую машину. Остался только прежний внешний вид, а так, по сути, там все новое: и двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты, — сообщил Чемезов.

Кроме того, была переведена в электронный вид вся документация Ту-160. «Оцифровали полностью всю документацию, потому что последняя машина была выпущена на казанском заводе где-то в 1980-х», — уточнил глава «Ростеха».

В мае этого года Владимир Путин принимал отчет главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Последний доложил о завершении глубокой модернизации ракетоносца Ту-160М с новым двигателем НК-32. Фото: kremlin.ru

Строительство новых двигателей НК-32 для казанских «стратегов» ведется на самарском предприятии ОДК. Работы над их созданием были начаты в 2016 году.

— Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности — одна из наших первоочередных задач, — призывал министр обороны России Сергей Шойгу еще в июле 2021 года. По его словам, новые двигатели НК-32 второй серии позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива.

Казань продолжает ремонт и техническую модернизацию

Модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160, находящихся на вооружении ВВС, занимает несколько месяцев. Первый строевой самолет был передан на ремонт в конце ноября 2019 года. Через несколько месяцев, 2 февраля, обновленный бомбардировщик поднялся в небо. Как сообщала тогда пресс-служба Минобороны РФ, полет модернизированного ракетоносца длился 34 минуты и проходил на высоте 1 500 метров. В рамках глубокой модернизации на Ту-160 было установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Всего с начала программы по воспроизводству Ту-160М было выпущено три усовершенствованных бомбардировщика и один новый ракетоносец.

Фото: uacrussia.ru

Два года назад Казанский авиазавод приступил к глубокой модернизации ракетоносцев Ту-22М3М. На него устанавливается новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. В частности, самолеты получили новое навигационное и прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы и связи. Замена 80% БРЭО позволит повысить точность навигации и уровень автоматизации управления Ту-22М3М, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку.

