Более 22 тыс. гостей, 1,5 тонны чак-чака, 130 соглашений: в Татарстане подвели итоги KazanForum

Власти Татарстана рассказали, окупается ли форум и какие недоработки исправят в следующем году

Фото: Динар Фатыхов

Число участников XVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» в этом году выросло на 25-30%, рассказал на брифинге об итогах проведения форума руководитель аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров. К деловой программе присоединились 8,4 тыс. экспертов, а в целом мероприятия в рамках форума посетили более 22 тыс. человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов успел провести 50 встреч с высокопоставленными гостями, представители власти и бизнеса подписали 130 соглашений, в том числе 75 международных — и это без учета тех, что были заключены за закрытыми дверьми. О том, за что гости хвалили KazanForum, на что жаловались и какие изменения ждут форум в будущем — в материале «Реального времени».

«Иногда задают вопрос, сколько стоит форум, окупается ли он»

Подведение итогов Шамиль Гафаров начал со слов о том, что, несмотря на серьезные результаты и хорошие отзывы о KazanForum, Татарстан, как один из организаторов, понимает, где недорабатывает. «Нам есть что улучшить», — подчеркнул спикер. Как он уточнил позже, необходимо в том числе увеличивать количество инвестиций, привлекаемых благодаря KazanForum.

— Политически мы уже сформировались: к нам приезжает много гостей на уровне федерального центра, много международных гостей. Мы должны потихоньку переходить на более практичную составляющую, я бы сказал, больше работать на земле, — заявил он.

Говоря об окупаемости форума, Шамиль Гафаров подчеркнул: такие мероприятия приносят результаты в долгосрочной перспективе.



— Иногда задают вопрос, сколько стоит форум, окупается ли он. Как вам сказать... Даже если построить самый крутой нефтехимический комплекс, его окупаемость по уровню рентабельности — пять-шесть лет. К нам приезжает больше гостей из России, зарубежных стран, стран исламского мира. Это из года в год дает свои результаты по привлечению инвестиций не только в Татарстан, но и в целом в страну. Если все это дело считать, то, естественно, [форум] окупается. Да, может быть, не завтра, не послезавтра, не через год, но это приносит очень важные и нужные результаты в плане правильного выстраивания экономики и интеграции экономики Татарстана и России в страны исламского мира, — подчеркнул он.

Гости съели более 1,5 тонны чак-чака и 400 тыс. мороженого

Число участников KazanForum в этом году выросло на 25-30% по сравнению с 2024-м, сообщил Шамиль Гафаров. «Причем мы приросли по международным участникам, это тоже о чем-то говорит», — отметил спикер.

Всего в рамках форума прошло 148 деловых сессий, участие в них приняли 8 440 экспертов, добавила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. Помимо этого, различные мероприятия — от заседания министров культуры стран ОИС до выставки недвижимости — состоялись на разных площадках вне «Казань Экспо». С их учетом на полях KazanForum побывали 22,5 тыс. человек, За время саммита гости съели более 1,5 тонны чак-чака и 400 тыс. мороженого.



Самые большие делегации — несколько сотен человек — приехали из Малайзии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Турции, Афганистана, Туркменистана, Ирана, ОАЭ, Сенегала, Нигерии. «Африканские делегации в этом году были очень хорошо представлены», — подчеркнула глава АИР. Активное участие в форуме приняли предприниматели из Кувейта, Марокко, Египта, Катара, Бахрейна и Турции.

В этом году форум был самым представительным за всю его историю, подчеркнул руководитель экспертного департамента раиса Татарстана Игорь Савельев. Глава республики Рустам Минниханов успел провести 50 официальных встреч и мероприятий. Переговоры прошли с большинством руководителей иностранных делегаций и российских регионов. По их итогам готовятся конкретные перечни поручений, которые берутся на контроль в администрации раиса.



Оргкомитету известно о 130 соглашениях по итогам форума

На форуме подписали 130 соглашений, в том числе 75 международных, сообщила Талия Минуллина. По ее словам, речь идет только о соглашениях, поданных в оргкомитет.

— Есть соглашения, которые не попали в наш реестр, они были подписаны на площадке за закрытыми дверьми. Я сама принимала участие в церемонии подписания этих соглашений, которые сегодня наш бизнес не готов придавать огласке. Вы все знаете международную обстановку, сейчас деньги любят тишину, — напомнила глава АИР.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В частности, соглашение заключили Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и частный фонд, учрежденный Торгово-промышленной палатой Дубая: оно касается в основном совместного финансирования проектов в области технологий и сельского хозяйства. Многих договоренностей достигли по линии образования: в эту работу включились КФУ, КГМУ, Академия наук и др.

Было подписано трехстороннее соглашение о создании в Татарстане центра компетенций по 3D-печати. Кроме того, ряд татарстанских производителей договорились о выходе на исламские рынки.



Реальное время / realnoevremya.ru

Участники хвалят озеленение и театр им. Камала, жалуются на насыщенную программу

Гости традиционно отмечали гостеприимство республики, чистоту, озеленение города, высокое качество инфраструктуры, поделилась глава АИР. «Жалобы определенные от них тоже поступали. Говорят: «Слишком много мероприятий сделали, не можем выбрать, куда пойти, столько всего происходит», — добавила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нарекания от гостей поступили по поводу системы регистрации, но ее разрабатывали в соответствии с требованиями к безопасности. «Говорить, что система регистрации сложная, можно, но сделать с этим мы ничего не можем. Есть определенные правила, и надо их придерживаться», — подчеркнула Талия Минуллина.

Гости высказали пожелания об увеличении числа пятизвездочных отелей в Казани — чаще всего об этом говорили представители стран Персидского залива. Поднимали вопрос о нехватке арабоговорящего персонала.

Для прогулок по городу зарубежные гости чаще всего выбирали Казанский кремль. Популярностью пользовались мечеть «Аль-Марджани», Национальная библиотека Татарстана, остров-град Свияжск. «Ну и, конечно, очень много восхищений мы слышим в адрес нового здания театра им. Камала», — говорит Талия Минуллина.

