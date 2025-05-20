Глава АИР рассказала, за что участники критиковали KazanForum

Из-за насыщенной программы форума гостям было сложно выбрать, на какие мероприятия пойти

. Фото: Динар Фатыхов

Стал известно, за что участники хвалили и критиковали XVI Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum», который прошел в Казани на прошлой неделе. Об этом глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина рассказала на брифинге, посвященном итогам мероприятия.



— Гости традиционно отмечают гостеприимство республики, чистоту, озеленение города очень высоко оценили, высокое качество инфраструктуры, комплекс «Казань Экспо» им очень нравится, — сообщила она.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Жалобы касались насыщенной программы форума.

— Говорят: «Слишком много мероприятий сделали, не можем выбрать, куда пойти». Некоторые нарекания были к системе регистрации, но она связана с системой безопасности, — подчеркнула Талия Минуллина, добавив, что в данном случае изменить ничего нельзя.

Гости высказали пожелания об увеличении числа 5-звездочных отелей в Казани — чаще всего об этом говорили представители стран Персидского залива. Поднимали вопрос о нехватке арабоговорящего персонала.

— У нас действительно, наверное, не так много людей говорят на арабском языке, не все говорят на английском языке, — признала спикер.



Напомним, на форуме подписали 130 соглашений, в том числе 75 международных. Речь идет только о документах, поданных в оргкомитет. Часть договоренностей обсуждалась на площадке за закрытыми дверьми.

Галия Гарифуллина