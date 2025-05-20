На KazanForum подписали 130 соглашений, в том числе 75 международных

Помимо этого, есть договоренности, которые бизнес не готов придавать огласке

. Фото: Динар Фатыхов

На XVI Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» подписали 130 соглашений, в том числе 75 международных. Об этом на брифинге, посвященном итогам мероприятия, сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. По ее словам, речь идет только о соглашениях, поданных в оргкомитет.

— Есть соглашения, которые не попали в наш реестр, они были подписаны на площадке за закрытыми дверьми. Я сама принимала участие в церемонии подписания этих соглашений, которые сегодня наш бизнес не готов придавать огласке. Вы все знаете международную обстановку, сейчас деньги любят тишину, — рассказала глава АИР.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В числе соглашений, которые были поданы в оргкомитет, были договоренности по линии побратимства между городами, образования, искусственного интеллекта и т.д. Соглашение заключили Инвестиционно-венчурный Фонд Татарстана и фонд, учрежденный Торгово-промышленной палатой Дубая. Кроме того, татарстанский бизнес достиг договоренностей о выходе на рынки исламского рынка, добавила Талия Минуллина.



Напомним, на форуме собрались 8,5 тыс. человек из 96 стран. Он укрепил репутацию России как центра экономического взаимодействия с исламским миром. Диалог с представителями этих стран продолжится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня.

Галия Гарифуллина