Татарстан — точка исламского туризма: как повысить соответствие стандартам?

На KazanForum рассказали о проблемах туристов из стран ОИС и доработках сертификации «Муслим Френдли»

Фото: Реальное время

Татарстан стал новой точкой в каталоге Time to travel, маршрут ориентирован на туристов из исламских стран. И это не просто так — в республике созданы практически все условия для комфортного пребывания гостей из государств ОИС. Однако необходимо доработать некоторые моменты. В то же время развиваются стандарты «Муслим Френдли» — в этой части необходимо ужесточить требования к сертификации заведений. Об исламском туризме сегодня говорили на одной из сессией форума «Россия — исламский мир: KazanForum», подробнее — в материале «Реального времени».

2 млрд потенциальных исламских туристов

Мировой рынок исламского туризма демонстрирует постоянный рост — только за первое полугодие 2024 года было совершено 80 млн поездок. Эксперты прогнозируют рост до 230 млн уже к 2028 году. Об этом на одной из сессий экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» рассказал директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг.

— Основу турпотока составляют страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия и Центральная Азия. Это обуславливает необходимость адаптации действующей инфраструктуры под стандарты ислама: ресторанов, номерного фонда, досуга, — отметил он.

На этом моменте Кочуг анонсировал новый татарстанский маршрут для исламских туристов, он вошел в каталог Time to travel:

— До сегодняшнего дня программы для туристов из мусульманских стран по программе Discover Russia включали пять маршрутов, сегодня к ним прибавляется семейное путешествие премиум-класса по Татарстану, где сочетаются комфорт, культура и приключения. Маршрут позволяет ознакомиться с историческими достопримечательностями Казани, совершить речную прогулку по Волге, отдохнуть в лесу и больше узнать о местных традициях. В программе предусмотрены мероприятия для семей с детьми, что особенно важно для туристов из исламских стран. Также большое внимание уделено гастрономии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан — это многовековой центр исламской культуры, подчеркнул спикер. С ним согласился и председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. По его словам, направление является очень перспективным для Татарстана:

— Туры для путешественников из исламских стран — это огромный сегмент рынка. Мы знаем, что доля туристов, приезжающих в Россию оттуда, с каждым годом растет. Во-первых, потому что население там растет быстрее, а во-вторых, глобальные изменения в мире смещают акценты в страны Азии. Поэтому перспективы развития таких туров огромные, рынок оценивается в 2 млрд потенциальных путешественников.

Достоинства и то, что необходимо доработать

В Татарстане, бесспорно, созданы хорошие условия для туристов из исламских стран. Тому способствует культурно-религиозная близость с мусульманским Востоком и активное развитие событийного туризма. По словам Кочуга, в республике насчитывается 1582 мечети и несколько ресторанов, соответствующих стандарту «Муслим Френдли».

— В Казани самые хорошие условия для исламских туристов: большое количество ресторанов, гостиниц, экскурсоводов, туристических центров, мечетей, в которых можно совершить намаз. Такие форумы, ориентированные на исламские страны, позволили накопить большой опыт работы с гостями из этих стран, — согласился Иванов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Во-первых, продолжил председатель комитета, половина населения республики является мусульманами, поэтому ориентировка на туристов из исламских стран не вызывает затруднений. Во-вторых, индустрия, готовясь, к таким мероприятиям, вводит стандарты в ежедневный оборот. Многие отели составляют меню халяль не только под специальные форумы — у них оно есть круглогодично.



Тем не менее, несмотря на достоинства, существуют моменты, которые необходимо доработать.

— Я думаю, в первую очередь они связаны с прохождением паспортного контроля — нет кабин раздельного досмотра. В обычном порядке, как мы к тому привыкли, досматривать нельзя. Пока эта тема активно не обсуждается, но периодически на форумах появляется. Я думаю, что мы все равно рано или поздно дойдем до исламских стандартов, когда для женщин из исламских стран создадут дополнительные условия для прохождения досмотровых процедур, — ответил Иванов на вопрос корреспондента «Реального времени».

Вторым проблемным моментом, по мнению спикера, является незнание языков. На данный момент персонал в сфере гостеприимства не владеет редкими языками, которые зачастую являются государственными в странах ОИС.

Как усовершенствовать сертификацию по стандартам «Муслим Френдли»

— Туризм по стандартам «Муслим Френдли» — это большая часть российской экосистемы услуг, — начал свое выступление председатель Комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана Аббяс Шляпошников, — В требованиях к сертификации учитывается опыт как российских, так и зарубежных коллег.

Сертификат «Муслим Френдли» получают те организации, которые соответствуют стандартам халяль. На данный момент соответствующее звание есть, например, у комплекса «Туган авылым», добавил Шляпошников.

— «Муслим Френдли» в России — молодое явление. Поскольку система находится только на начальном этапе, нам необходимо анализировать существующие проблемы и отзывы исламских туристов, а затем корректировать стандарты, — сказал спикер.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, на данный момент существует несколько таких моментов:

разработка ГОСТ: «в него должны включаться минимальные и строгие требования. Заведение само будет выбирать, какой уровень соответствия стандартам ей нужен»;

единый реестр: «необходимо создать на примере Татарстана единый реестр гостиниц с сертификатом «Муслим Френдли» с указанием уровня соответствия каждой гостиницы»;

ужесточение условий: «Надо перестать привлекать к сертификации те организации, которые выдают сертификаты по залу без дополнительной проверки заведения».

Шляпошников также рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются исламские туристы. К ним относятся неосведомленность персонала о «новой исламской этике», включение в якобы меню халяль неразрешенных блюд и отсутствие халяльных гигиенических средств.

— Мы предлагаем проводить регулярные тренинги для персонала гостиниц, внедрить ГОСТ для меню и использовать сертифицированные гигиенические средства. Все эти проблемные точки должны стать основой для развития «Муслим Френдли». Только выстраивая диалог, мы сможем начать партнерство, — пояснил он.