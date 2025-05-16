Голос исламского мира в Казани: Туркменистан за Великий шелковый путь, Малайзия — за халяль

В Казани завершил работу Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан остается прочным мостом в укреплении стратегического партнерства России с исламским миром, а Казань — местом встречи старых друзей, подчеркивали особую роль республики в развороте на Восток выступающие. На заключительной пленарной сессии Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин указал на стабильность во взаимоотношениях с мусульманскими государствами, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов призвал возродить Великий шелковый путь, подразумевая необходимость усиления движения по восточному обходу МТК «Север — Юг». А новый гость, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, обошелся поэтическими эпитетами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Россия всегда открыта исламскому миру

— Наша многонациональная страна на протяжении столетий была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира, — с этих слов началось приветствие президента страны Владимира Путина, которое зачитал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин после чтения Корана на пленарной сессии Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Текст оказался небольшим, но емким и ободряющим. В нем глава государства выразил готовность расширять сотрудничество с исламскими странами во всех сферах. «И сегодня, несмотря на сложную обстановку, мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные и межрегиональные контакты», — перечислил Марат Хуснуллин.

При этом Владимир Путин выделил особую роль республики в поддержании контактов с мусульманскими государствами. «Татарстан — один из тех субъектов России, который наиболее активно выстраивает подобные плодотворные и конструктивные отношения», — прозвучало из уст вице-премьера РФ. Чувствовалось, что на высшем уровне ценят многолетнюю работу команды Минниханова, наладившей прямые связи с арабским миром и лидерами государств Центральной Азии. После напутствия «обсудить перспективы» последовал призыв «обеспечить гармоничное развитие мирового сообщества и эффективно противостоять современным угрозам безопасности, таким как терроризм, экстремизм, эскалации, локальные конфликты».

Модератором пленарного заседания стал генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик.

Зачем нужен Великий шелковый путь

— Исламский мир имеет все возможности стать одним из локомотивов глобального развития. Но Туркменистан хотел бы сотрудничать на равноправной основе, а не на однобоком отношении, — заявил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, говоря о перспективах сотрудничества с Россией. В условиях геополитического напряжения необходимо переосмыслить «роли наших стран как основы нового мироустройства» и перейти к реализации крупных прорывных проектов, призвал он к более решительным шагам на пути к экономической интеграции с Туркменистаном. «Наши страны обладают блестящими показателями в демографии, географическим расположением и торговыми ресурсами. Растет технологический уровень, укрепляется научно-образовательная сфера. Все это является предпосылками для инициирования крупных прорывных проектов в разных сферах», — сообщил он. В стратегическом смысле такой пояс может стать мостом с Азией», — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гурбангулы Бердымухамедов выступил за возрождение Великого шелкового пути, имея в виду необходимость активизации товарных потоков по восточному обходу Каспия через Казахстан, Туркменистан, Иран. «Подход Туркменистана к международному экономическому сотрудничеству основан на приоритете транспортно-логистической сферы. Исламские страны призваны организовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии. Такой подход обеспечит кратчайшие пути в поставке энергоносителей», — считает он. В этом смысле исламский мир покажет образец эффективной и привлекательной модели, готов способствовать укреплению логистических связей.

С другой стороны, он предостерег в принятии однобоких решений при выборе маршрутов перевозок. «Позиция Туркменистана заключается в том, чтобы видеть равноправие в глобальных процессах. В частности, наша страна против однобокости в энергетике и логистике и настаивает на необходимости их диверсификации для широкого международного участия», — подчеркнул он.

Премьер Малайзии читает «Хаджи-Мурата», а страна ждет туристов из РФ

С особым интересом ждали выступления премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Накануне он вернулся из Москвы, где провел переговоры с президентом страны. С чем приехал в Казань? В самой делегации перед началом его выступления рассказали, что настроены на расширение туристического потока, а в Москве смогли договориться об открытии прямого авиасообщения из РФ в Куала-Лумпур. «Аэрофлот будет летать на этом направлении», — рассказал один из членов правительства Малайзии.

Но сам премьер-министр не упомянул об этом ни слова. А сосредоточился на политической повестке. По его словам, Татарстан и Россия сегодня меняют историю — это одни из ведущих голосов мусульманского мира.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И провел аналогию истории татарского народа с повестью «Хаджи-Мурат» Льва Толстого. «Сегодня мы находимся на земле татар. Кто еще мог бы описать ту силу, яркость и энергетику, как описал их Лев Толстой в великом произведении «Хаджи-Мурат». Какая энергетика! Какая сила! Он описывал народ и его стойкость, преданность, жёсткость, сильную волю, которая сметает все. Но татарский народ всегда стоял крепко и никогда никому не сдавался. Я отдаю вам честь, уважаемый раис и ваш народ. Мы продолжаем видеть этот дух в Татарстане и России, которая меняет историю и также является одним из ведущих голосов мусульманского мира. Укрепляя экономическое сотрудничество, она начинает новый путь. Это и продовольственная безопасность, и цифровое развитие, и нефтехимия, и многое другое. Я восхищаюсь вашей динамикой и энергетикой, народ Татарстана! Давайте учиться друг у друга и строить на этих сильных компетенциях», — сказал Анвар Ибрагим.

Казань собирает друзей

Перейдя к деловой теме, он сообщил, что видит перспективы в продвижении халяль-индустрии. По его оценкам, это рынок обретет миллиарды.

Рустам Минниханов в ответ поблагодарил за то, что они смогли приехать и любят Казань. «Признательны за ваше внимание и участие. Это большая честь для нас», — обратился он к почетным гостям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— KazanForum» собирает друзей со всего мира, создает хорошие условия для новых контактов, открывает двери для конкретных проектов сотрудничества, — рассказал он. По его словам, сейчас существенно ускоряются темпы развития сотрудничества России и мусульманских стран. Реализуются совместные проекты с партнерами из Средней Азии, Ближнего Востока, Азии, Африки. И напомнил, что в следующем году Казань культурной столицей стран Организаций исламского сотрудничества. Товарооборот с ними увеличился на 38% и составил порядка $8 млрд. Только в самом конце гости стали делиться успешными практиками цифровизации, доказывая, что стереотип о технологической отсталости устарел, а сами исламские государства давно стали современными.

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