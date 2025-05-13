Число туристов в Казани растет, но ожидания отельеров не оправдались

Столицу Татарстана в майские праздники посетили почти 200 тыс. гостей

Фото: Максим Платонов

Казань в майские праздники посетили почти 200 тыс. туристов, заполняемость отелей с 1 по 4 мая составила 85%, с 8 по 11 мая — 63%. Оставили гости в столице республики 1,9 млрд рублей. Такие результаты превышают показатели прошлого года, однако, как рассказала «Реальному времени» президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова, ожидания представителей гостиничного бизнеса не оправдались — «подвели праздники на 9 Мая». Подробнее — в материале «Реального времени».

Количество туристов на майских праздниках возросло на 7%

Предварительно, Казань во время майских выходных посетили почти 200 тыс. туристов. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

С 1 по 4 мая в столице Татарстана побывали порядка 98 тыс. туристов. 48% из них приехали из регионов России, а 52% — из разных районов республики. 8—11 мая турпоток в Казань составил около 96 тыс. человек. 46% гостей из них прибыли из регионов страны, остальные — из уголков Татарстана.

Предварительно, Казань во время майских выходных посетили почти 200 тыс. туристов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средняя нагрузка отелей с 1 по 4 мая составила около 85%. Она достигла пика в дни проведения Казанского марафона — было занято до 95–100% номеров. Период с 8 по 11 мая продемонстрировал результат несколько хуже — лишь 63%. Пик бронирований пришелся на 8 и 9 мая — 77%. «Сбор статистических данных продолжается, данный показатель может измениться», — подчеркнула Санникова.



Траты туристов по картам по итогам всех майских праздников составили почти 1,9 млрд рублей (на 10,2% больше, чем годом ранее).



В топе — Казанский Кремль и Камское Устье

Традиционно наибольшее количество гостей посетили Казанский Кремль — там побывало 103,7 тыс. человек (+0,64% к прошлому году), рассказала Санникова. Музей чак-чака принял 810 человек (+10,8%). На смотровую площадку Центра семьи «Казан» поднялись 12 тыс. гостей — в два раза больше, чем годом ранее. На двухэтажном автобусе City Sightseeing прокатились 1 070 человек (+18%).

— Большей популярностью по сравнению с прошлым годом у гостей нашего города стали пользоваться музеи. Так, Национальный музей Татарстана с 1 по 4 мая посетили 6,2 тыс. человек, что почти на 27% больше, чем в прошлом году. Музей «Городская панорама» посетили 1,8 тыс. человек, что на 26,5% больше, чем в 2024-м, — рассказала Дарья Санникова.

Что касается Татарстана в целом, с 1 по 4 мая загрузка отелей республики составила 85%, с 8 по 11 мая — около 63%. Пиковыми датами стали 2 и 3 мая, когда загрузка отелей достигла 92–96%, следует из данных Госкомитета региона по туризму.

Пиковыми датами стали 2 и 3 мая, когда загрузка отелей достигла 92–96%, следует из данных Госкомитета региона по туризму. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Популярными направлениями в республике стали Камское Устье, Тетюши, Великий Болгар, Кукморский район и Чистополь.

— Прошедшие майские праздники показали высокий интерес к Татарстану как туристическому направлению. Мы приняли большое количество гостей практически со всех регионов России, и мы видим, что туристическая индустрия справилась с таким потоком. Практически не было замечаний со стороны туристов. При этом получили большое количество положительных отзывов, — рассказал «Реальному времени» председатель Госкомитета Сергей Иванов.

«Если честно, мы ожидали более высоких показателей»

Рост туристов связан сразу с несколькими факторами, выразила свое мнение в разговоре с изданием президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова. К ним относятся: удачно выпавшие на 4 дня выходные, Казанский марафон, эффект от БРИКС: «Кроме того, мы в целом ориентированы на повышение туристической привлекательности. Это тоже дает свои плоды».

Основной поток туристов шел в татарстанские отели из регионов России, иностранцев среди них практически не было, отметила Гадзаова.

— Гостей из Татарстана было минимальное количество. Мне кажется, они в любом случае размещаются не в гостиницах, а у родственников, — добавила она.

Основной поток туристов шел в татарстанские отели из регионов России, иностранцев среди них практически не было, отметила Гадзаова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гадзаова также обратила внимание на большое количество туристических групп. Несмотря на превалирующее число самостоятельных путешественников, наличие групп не может не радовать.

— Если честно, ожидали более хорошего результата. Но надо заметить, что подвели именно девято-майские праздники. Ожидали большего потока с учетом того количества дней отдыха. Мы планировали заполняемость в 90–95%, — с досадой заметила президент ассоциации.

Татарстанцы ездили в Санкт-Петербург и Москву

Что касается самих татарстанцев, 90% путешествующих жителей республики посещали города России. Традиционно самыми популярными точками стали Москва и Санкт-Петербург. Лишь 10% от туристов из региона предпочли зарубежные направления, рассказал «Реальному времени» глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

Что касается самих татарстанцев, 90% путешествующих жителей республики посещали города России. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди зарубежных направлений первое место по популярности занял Дубай, затем идут Египет и Турция. Также в топ вошли Хайнань, Вьетнам и Таиланд.

— На самом деле, в Турцию в основном летали по конкретным пакетным программам, которые включают в себя all inclusive. Это дороже, чем дубайские городские отели, которые в целом можно взять по очень адекватной цене. Стоимость номера за ночь стартует от 10-12 тыс. рублей на двоих. В Эмиратах более выражен контраст ценника, — объяснил Мифтахов.