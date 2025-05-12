С 1 по 4 мая средняя загрузка отелей в Казани составила 85%

Она достигла пика в дни проведения Казанского марафона — было занято до 95–100% номеров

Фото: Мария Зверева

В Казани средняя загрузка отелей с 1 по 4 мая составила порядка 85%. Она достигла пика в дни проведения Казанского марафона — было занято до 95–100% номеров, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

С 8 по 11 мая средняя загрузка средств размещения предварительно составляет 63%. Пик бронирований пришелся на 8 и 9 мая — 77%. «Сбор статистических данных продолжается, данный показатель может измениться», — подчеркнула докладчик.

Она напомнила, что сегодня в Казани насчитывается 235 средств размещения. Общий номерной фонд города — 8 324 номера и 17 467 мест.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Большей популярностью по сравнению с прошлым годом у гостей нашего города стали пользоваться музеи. Так, Национальный музей Татарстана с 1 по 4 мая посетили 6,2 тыс. человек, что почти на 27% больше, чем в прошлом году. Музей «Городская панорама» посетили 1,8 тыс. человек, что на 26,5% больше, чем в 2024-м, — рассказала Дарья Санникова.

В Казанском Кремле в первый период майских праздников побывало 103,7 тыс. человек (+0,64% к прошлому году), музее чак-чака — 810 человек (+10,8%). На смотровую площадку Центра семьи «Казан» поднялись 12 тыс. гостей — в два раза больше, чем годом ранее. На двухэтажном автобусе City Sightseeing прокатились 1 070 человек (+18%).



Напомним, на майских праздниках Казань посетили почти 200 тыс. туристов — на 7,7% больше, чем в прошлом году. Их траты по картам составили более 1,8 млрд рублей.

Галия Гарифуллина